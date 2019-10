Die US-Amerikaner Gregg Semenza von der Hopkins University und William Kaelin von der Harvard University sowie der Brite Peter Ratcliffe, Oxford University, erhalten die diesjährigen Nobelpreise für Physiologie und Medizin. Das verkündete das Nobel-Komitee im Wallenberg-Hörsaal des Karolinska-Instituts in Stockholm.

Geehrt wird ihre Entdeckung molekularer Mechanismen, mit denen Zellen den Sauerstoffgehalt wahrnehmen und sich daran anpassen.

Die Kenntnis dieser Mechanismen sei wichtig für die Behandlung zahlreicher Krankheiten, hieß es von der Nobeljury. Die Entdeckung habe den Weg freigemacht für vielversprechende Strategien etwa gegen Blutarmut, Krebs und viele andere Erkrankungen. Die höchste Auszeichnung für Mediziner ist in diesem Jahr mit umgerechnet 830.000 Euro (neun Millionen Schwedischen Kronen) dotiert.

Warum bekommen wir immer genug Luft - wenn wir gesund sind?

Tierische Lebewesen brauchen Sauerstoff, um aus Nahrung Energie für ihren Stoffwechsel zu gewinnen. Sie sind daher darauf angewiesen, den Sauerstoffgehalt der sie umgebenden Umwelt stets möglichst genau zu bestimmen und zu messen. Die Preisträger haben erforscht, wie Zellen das machen und wie sie sich an schwankende Sauerstoffkonzentrationen anpassen. Prozesse, die bei Erkrankungen wie Blutarmut, Krebs und vielen anderen eine wichtige Rolle spielen.

Es gab schon mehrfach einen Nobelpreis zum Thema Sauerstoff und welche Rolle er für den menschlichen Körper und in der Medizin spielt – 1931 etwa ging er an Otto Warburg in Berlin und 1938 an Corneille Heymans für die Entdeckung des sensorischen Organs für den Sauerstoffgehalt im Blut, den Karotiskörper, über den in Kommunikation mit dem Gehirn kontrolliert wird, wie schnell wir atmen müssen, um genug Sauerstoff zu bekommen.

Doch das ist nicht der einzige Mechanismus, mit dem der Körper den Sauerstoffgehalt reguliert. Auf Sauerstoffmangel reagieren Menschen vor allem mit der Ausschüttung des Hormons Erythropoeitin – als „EPO“ abgekürzt und bekannt vom Doping beim Radsport, denn es sorgt dafür, dass die Zahl der roten Blutkörperchen erhöht wird, die bekanntlich den Sauerstoff in den Lungen aufnehmen und im Körper verteilen.

Gregg Semenza hat das Gen untersucht, das die Information für den Bau des Hormons enthält, und wie es auf verschiedene Sauerstoffkonzentrationen reagiert. Mit Hilfe von Experimenten mit genveränderten Mäusen fand er die spezielle Regionen im Erbgut, direkt neben dem Gen und gewissermaßen „Schalter“, die dafür sorgen, dass das EPO-Gen aktiv oder inaktiv wird und abhängig von der Sauerstoffmenge produziert wird oder nicht Auch der zweite Nobelpreisträger, Sir Peter Ratcliffe, hat dieses Gen erforscht und fand ebenso heraus, dass der Mechanismus in fast allen Geweben des Körpers funktioniert – nicht nur in der Niere, wo EPO produziert wird.

Trickreiche Signalkette der Natur entschlüsselt

Aber woher bekommt das EPO-Gen die Information, wenn im Blut der Sauerstoffgehalt gefährlich sinkt? Die Forscher zäumten das Problem vom Gen her auf: Sie suchten nach den „Fingern“, die die Schalter betätigen. Und sie fanden „HIF“ (hypoxia-inducible factor) – übersetzt ein durch Sauerstoffarmut anregbares Klümpchen Proteine, das an den Erbgutfaden binden kann. Allerdings wird der HIF-Finger nur dann aktiv, wenn wenig Sauerstoff im Blut ist, denn nur dann ist es in ausreichend großer Menge in den Zellkernen vorhanden.

Und woher „weiß“ der HIF-Finger, wieviel Sauerstoff im Blut ist? Ein Teil der Antwort kam aus einer unerwarteten Ecke der Wissenschaft – vom Krebsforscher William Kaelin. Der US-Amerikaner hatte entdeckt, dass bei der „Hippe-Lindau“-Erbkrankheit, die zu einem drastisch erhöhten Krebsrisiko führt, das Gen „VHL“ defekt ist. Aber in diesen Zellen ist auch die Regulation des Sauerstoffgehalts gestört.

Es stellte sich heraus, dass VHL und HIF-Finger zusammenarbeiten, um die richtige Reaktion in der Zelle auf den jeweiligen Sauerstoffgehalt zu bewerkstelligen: Sobald der Sauerstoffgehalt steigt, verändert sich eines der Proteine des HIF-Fingers, HIF-alpha-1, so dass VHL daran binden kann. Das führt dazu, dass HIF-alpha-1 abgebaut, der HIF-Finger auseinanderfällt und den EPO-Schalter nicht mehr bedienen kann. Die Lösung des Rätsels dauerte ein gutes Jahrzehnt und viele weitere Forscher waren beteiligt, doch die entscheidenden Experimente, so die Entscheidung des Nobelkomitees, stammte von den drei jetzt Ausgezeichneten.

Die Auswirkungen für die Medizin sind vielfältig. So leiden Patienten mit Nierenversagen oft auch unter extremer Blutarmut, weil nicht genug EPO und daher zu wenig rote Blutkörperchen produziert werden. Außerdem nehmen Krebszellen oft Einfluss auf die Sauerstoffregulation, etwa indem sie die Blutgefäßbildung anregen, um die Geschwulst an den Blutkreislauf anzuschließen, oder indem sie den Stoffwechsel so manipulieren, dass sie besser mit Sauerstoff versorgt und noch aggressiver wachsen können. Solche Prozesse mit Medikamenten zu unterbinden, hilft in der Krebstherapie.