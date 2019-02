Die Milchstraße hat die Form einer verbogenen Spirale. Das zeigt eine detaillierte dreidimensionale Karte unserer Heimatgalaxie. In den Außenbezirken ist ihre galaktische Scheibe demnach auf der einen Seite nach oben gebogen und auf der anderen Seite nach unten. Ein chinesisch-australisches Forscherteam um Chen Xiaodian von der Chinesischen Akademie der Wissenschaften in Peking stellte die Karte im Fachblatt «Nature Astronomy» vor.

Vermessung der kosmischen Meilensteine

Die Wissenschaftler hatten die genauen Positionen von 1339 speziellen Sternen bestimmt. Die untersuchten Sterne gehören zur Gruppe der Cepheiden (sprich: Ke-feh-iden), die auch kosmische Meilensteine genannt werden. Diese Sterne leuchten bis zu 100.000 Mal heller als unsere Sonne und sind daher auch über große Distanzen zu sehen. Dabei schwankt ihre Helligkeit in einem gleichmäßigen Takt, dessen Länge von der Leuchtkraft des jeweiligen Sterns abhängt.

Daraus lässt sich sehr gut ihre Entfernung bestimmen: Auf Grund des Schwankungsrhythmus kennen die Astronomen die absolute Helligkeit eines Cepheiden-Sterns und können so ausrechnen, wie weit er entfernt sein muss, damit er am irdischen Firmament gerade so hell erscheint wie beobachtet. Auf diese Weise kennen die Wissenschaftler von jedem untersuchten Cepheiden nicht nur die exakte Position am Himmel, sondern auch seine genaue Entfernung - das Ergebnis ist eine dreidimensionale Karte.

Astrophysikalisches Drehmoment

«Wir stellen uns Spiralgalaxien normalerweise relativ flach vor», erläuterte Ko-Autor Richard de Grijs von der Macquarie-Universität in Sydney in einer Mitteilung seiner Hochschule. Die Karte zeigt jedoch, dass die Scheibe verzogen und verdreht ist. Als Ursache vermuten die Astronomen ein Drehmoment der rotierenden massereichen inneren Sternenscheibe der Milchstraße. Eine derartige verzogene Spirale war bereits bei rund einem Dutzend anderer Galaxien beobachtet worden, erläutern die Forscher. Die Form unserer Milchstraße sei daher selten, aber nicht einzigartig. (dpa)