Die Internationalisierung der Hochschulen ist offizielles Politikziel für den Bund und für die Länder. Mit Erfolg, wie der am Mittwoch vorgestellte Migrationsbericht der Bundesregierung zeigt: So ist die Zahl der ausländischen Studienanfänger von knapp 105.000 im Jahr 2017 auf fast 110.000 im Jahr 2018 gestiegen. Insgesamt gibt es in Deutschland 400.000 internationale Studierende.

Doch gleichzeitig drohen Studierende und Forschende aus dem Ausland viel zu oft an der schleppenden Visumsvergabe in den deutschen Botschaft zu scheitern. Das zeigt jetzt erneut eine Anfrage der Grünen im Bundestag an das Bundesforschungsministerium. Zur Ausgangslage gehört dabei, dass nach einer Studie des Stifterverbands 38 Prozent der Studierenden aus Nicht-EU-Ländern erst nach Semesterbeginn in Deutschland einreisen können.

In vielen Ländern müssen die Studenten Wochen, Monate oder gar länger als ein Jahr warten, bis sie einen Termin an der deutschen Botschaft für einen Visumsantrag erhalten, berichtete die "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ) am Donnerstag unter Berufung auf eine Antwort des Bundesforschungsministeriums auf eine Anfrage der Grünen.

An 24 Botschaften und anderen Auslandsvertretungen mussten demnach angehende Studenten im vergangenen Jahr mehr als acht Wochen warten, bis sie überhaupt einen Termin erhielten. In sieben Vertretungen lag die Wartezeit bei einem ganzen Jahr oder noch länger. Betroffen waren Länder wie Indien, Marokko und Kamerun.

Auswärtiges Amt versprach, Wartezeiten zu reduzieren

Ein Jahr zuvor hatten ausländische Studierende nur in Irans Hauptstadt Teheran derart lange warten müssen, um ein Visum beantragen zu können, zweieinhalb Jahre betrug die Wartezeit für diese Gruppe. Mit Ausnahme der deutschen Botschaften in Ägypten, Tadschikistan und Usbekistan weiteten sich 2019 an allen Vertretungen mit langen Fristen die Wartezeiten noch aus.

Dabei hatte das Auswärtige Amt 2018 auf Anfrage des Tagesspiegels erklärt, in Botschaften, in denen sich die Probleme häuften, würde die Visabearbeitung personell verstärkt und weitere organisatorische Maßnahmen ergriffen. Man wolle "die Wartezeiten an den betroffenen Auslandsvertretungen" wieder reduzieren. Das ist offenbar kaum gelungen.

Das Auswärtige Amt verwies zudem auf ein Pilotprojekt in Neu Delhi und Mumbai, bei dem qualifizierte Studierende ihre Anträge über einen externen Dienstleister "mit sehr kurzen Wartezeiten" abgeben könnten. An der Botschaft Teheran sei ein Neubau der Visastelle "mit deutlich erhöhten Schalterkapazitäten" geplant.

Mancherorts sei das Personal an den Botschaften etwas aufgestockt worden, erklärte am Donnerstag Kai Gehring, der forschungs- und hochschulpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion. Dennoch hätten die Wartezeiten weiter zugenommen und seien "vielerorts noch schlimmer als vor einem Jahr".

"Für viele platzen damit längt zugesagte Stipendien – das sind skandalöse Zustände", teilt Gehring mit. Vielmonatige Visa-Wartezeiten seien unzumutbar, sie wirken "abschreckend und demotivierend für internationale Talente". (mit AFP)