Proteste wegen 2G-Regeln in Frankreich Kurz vor dem geplanten Inkrafttreten des sogenannten Corona-Impfpasses haben in Frankreich hunderte Menschen gegen die Maßnahme demonstriert. Allein in der Hauptstadt Paris fanden am Samstag vier Kundgebungen statt, an denen zahlreiche Anhänger des nationalistischen Präsidentschaftskandidaten Florian Philippot teilnahmen, darunter Eltern mit ihren Kindern. Viele Teilnehmer trugen keine Masken und hielten Schilder mit Aufschriften wie "Freiheit", "Wahrheit" und "Nein zur Apartheid" hoch.



Einige Demonstranten schrien "Impfpass - totaler Widerstand!" Eine 44-jährige Demonstrantin namens Sophie und ihr 56-jähriger Partner sagten der Nachrichtenagentur AFP, sie seien beide gegen Corona geimpft. Sie seien aber dagegen, dass auch ihre Tochter vom Staat zu der Impfung gedrängt werde. Eine Demonstrantin im südostfranzösischen Bordeaux sagte, auch Geimpfte könnten an Covid-19 erkranken. "Also, was soll das?", kommentierte sie den Corona-Impfpass.



Der Impfpass soll von Montag an in Frankreich für Menschen über 16 Jahren gelten. Damit sind weite Bereiche des öffentlichen Lebens nur noch Geimpften und Genesenen zugänglich. Die Impfpass-Pflicht gilt in Restaurants und Bars, Freizeitstätten und in überregionalen öffentlichen Verkehrsmitteln. Weil die Opposition den Impfpass als einen zu weit gehenden Eingriff in die persönlichen Freiheiten der Bürger ablehnt, hat sie den Staatsrat angerufen, eine endgültige Entscheidung zu treffen. (AFP)