Wie geht es weiter mit den Schulen im Lockdown? Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) hat jetzt dafür plädiert, "sehr sehr vorsichtig zu sein". Öffnungen dürften nur Schritt für Schritt und auf wissenschaftlicher Basis angegangen werden, sagte Karliczek am Montag in Berlin.

„Wir wissen, dass der Schulbetrieb zum Infektionsgeschehen beiträgt, auch wenn Kinder und Jugendliche – Gott sei Dank – selber seltener schwer erkranken“, sagte sie.

Schulöffnungen würden bei dem Treffen der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Merkel wieder zwar „sicher“ eines der bestimmenden Themen sein. Dabei gehe aus ihrer Sicht aber nicht nur um das „Ob“. Von genauso großer Bedeutung sei das „Wie“, sagte Karliczek - auch wenn sich natürlich alle einen schnelle Rückkehr zur Normalität wünschten.

Anlass für Karliczeks Äußerungen war die Vorstellung von Leitlinien, die mehr als 30 Fachgesellschaften für einen sicheren Schulbetrieb erarbeitet haben. Die Leitlinien wolle sie aber nicht als Entscheidungsgrundlage dafür sehen, ob Schulen geöffnet werden können, sagte Karliczek – sondern als Blaupause dafür, wie diese dann umzusetzen sind, wenn es wieder losgehe.

Die Maßnahmen müssten "noch viel konsequenter" als bisher umgesetzt werden.

Was in den Leitlinien des BMBF steht

Für die Leitlinien haben sich die Vertreter:innen in einem mehrstufigen Verfahren abgestimmt, was sie auf Grundlage vorliegender Studien für die wirksamsten Maßnahmen halten. Herausgekommen ist eine Art Stufenplan mit größtenteils bekannten Vorschlägen – wobei allerdings wichtige Details fehlen. Hier ein Überblick über die Vorschläge.

Kohortenbildung : Größere Gruppen sollen in kleinere aufgeteilt werden – abhängig vom Infektionsgeschehen. Bei „geringem“ Infektionsgeschehen soll das optional sein, bei „mäßigem“, „hohem“ und „sehr hohem“ Pflicht.

: Größere Gruppen sollen in kleinere aufgeteilt werden – abhängig vom Infektionsgeschehen. Bei „geringem“ Infektionsgeschehen soll das optional sein, bei „mäßigem“, „hohem“ und „sehr hohem“ Pflicht. Wechselunterricht mit halbierten Klassen/gestaffelte Öffnung nach Jahrgängen: Beides optional ab mäßigem Infektionsgeschehen, Pflicht ab sehr hohem. Bei hohem Infektionsgeschehen sollte es entweder Wechselunterricht geben – oder eine gestaffelte Öffnung, das heißt jüngere Jahrgänge in der Schule, ältere im Distanzlernen.

mit halbierten Klassen/gestaffelte Öffnung nach Jahrgängen: Beides optional ab mäßigem Infektionsgeschehen, Pflicht ab sehr hohem. Bei hohem Infektionsgeschehen sollte es entweder Wechselunterricht geben – oder eine gestaffelte Öffnung, das heißt jüngere Jahrgänge in der Schule, ältere im Distanzlernen. Masken : Prinzipiell wird „sachgerechtes“ Tragen von Alltags-Masken empfohlen, ab hohem Infektionsgeschehen sollen medizinische Masken zum Einsatz kommen. Bei mäßigen Infektionsgeschehen werden Ausnahmen für Grundschulen vorgeschlagen.

: Prinzipiell wird „sachgerechtes“ Tragen von Alltags-Masken empfohlen, ab hohem Infektionsgeschehen sollen medizinische Masken zum Einsatz kommen. Bei mäßigen Infektionsgeschehen werden Ausnahmen für Grundschulen vorgeschlagen. Schulwege: Masken auf dem Weg zur Schule (medizinischer Mund-Nasen-Schutz ab hohem Infektionsgeschehen); Reduktion des Personenaufkommens im Schulverkehr etwa durch entzerrte Schulanfangszeiten.

Masken auf dem Weg zur Schule (medizinischer Mund-Nasen-Schutz ab hohem Infektionsgeschehen); Reduktion des Personenaufkommens im Schulverkehr etwa durch entzerrte Schulanfangszeiten. Schul- und Musikunterricht kann unter bestimmten Umständen stattfinden, vor allem im Freien.

kann unter bestimmten Umständen stattfinden, vor allem im Freien. Lüften: Das bekannte kräftige Querlüften wird empfohlen, ersetzt werden kann es es durch eine ventilatorgestützte Anlage, die verbrauchte Luft gegen frische Außenluft austauscht.

Das bekannte kräftige Querlüften wird empfohlen, ersetzt werden kann es es durch eine ventilatorgestützte Anlage, die verbrauchte Luft gegen frische Außenluft austauscht. Kontaktpersonen: Neben etwas schärferen Quarantänemaßnahmen wie sie zuletzt praktiziert werden, dürfte vor allem der Umgang mit Infektsymptomen von Schüler:innen interessant werden, die nicht unmittelbar in Kontakt mit Coronainfizierten standen. Hier schlägt das Papier vor, Schüler:innen mit schweren und leichteren Krankheitszeichen erst nach einer symptomfreien Phase von 48 Stunden wieder an Präsenzunterricht teilnehmen zu lassen. Ausgenommen sind davon Schüler:innen mit einer laufenden oder verstopften Nasen, gelegentlichem Husten und Halskratzen.

Was in den Leitlinien fehlt

Um den interessantesten Punkt haben die Forschenden einen Bogen gemacht: Nämlich um eine konkrete Definition, wie sie die verschiedenen Stufen des Infektionsgeschehens definieren. Sollen bestimmte Inzidenzwerte herangezogen werden, sollen die Stufen regional, landes- oder bundesweit gelten?

Viele der vorgeschlagenen Maßnahmen gelten auf dem Papier ja schon jetzt in den Bundesländern – nur die Frage, ob, ab wann und wie streng sie umgesetzt werden und wer dafür die Verantwortung trägt, löste regelmäßig Ärger zwischen Schulen, Eltern- und Schulvertretern sowie Kultusbehörden aus.

Für Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, fehlt den Leitlinien der 36 Fachgesellschaften denn auch „ein entscheidender Kernpunkt“: „Was wir uns nicht vorstellen können, ist ein Hygiene-Stufenplan ohne Rücksicht auf Inzidenzwerte.“

Hier habe doch schon das Robert-Koch-Institut vor Monaten einen Wert von 50 vorgegeben, um in den Wechselunterricht zu gehen. Hinzukommen müsse jetzt endlich ein Wert, ab dem in betroffenen Kommunen oder Landkreisen ein Automatismus für Schulschließungen greift. Der könnte – wie schon in Schleswig-Holstein geplant - bei 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern ausgelöst werden, sagt Meidinger.

Einen solchen Automatismus für Schulschließungen bräuchte man auch, um unverzüglich auf Ausbrüche mit Virus-Mutationen zu reagieren. Das sei am Montag Konsens einer Telefonkonferenz der bayerischen Lehrkräfteverbände mit Ministerpräsident Markus Söder (CSU) gewesen: „In dem Augenblick, wenn es in Richtung 100 geht, sofort in den Distanzunterrricht.“

Werden wie in den jetzt vorgestellten Leitlinien gar keine Werte angegeben, „stellen alle Länder eigene Regeln auf“, kritisiert der Präsident des Lehrerverbandes. Von der Kultusministerkonferenz (KMK) habe er erwartet, dass sie sich angesichts des Streits um die Schulöffnungen schon vor der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) am Mittwoch dieser Woche mit einem eigenen Konzept positioniere, sagt Meidinger. Und das nach vorherigen Konsultationen mit den Lehrkräfteverbänden.

Beides solle jetzt aber erst nach der MPK geschehen – am 17. Februar. „Das ist wahrscheinlich seitens der KMK eine realistische Einschätzung der eigenen Bedeutung“, sagt Meidinger. „Aber auch eine verpasste Chance.“

Was gibt die Virologie bei Schulöffnungen zu bedenken?

Der Charité-Virologe Christian Drosten ist der Auffassung, dass vor allem die jüngeren Kinder so schnell wie möglich wieder in die Schulen kommen müssten. Allerdings sollte bei einer kompletten Öffnung der Schulen im Gegenzug eine Gruppe mit einem ähnlich großen Anteil an der Bevölkerung unter Kontaktsperre gesetzt werden. „Dann müsste man an anderen Stellen schauen, wo noch Lücken sind, etwa im Bereich Homeoffice“, sagte Drosten jüngst in seinem NDR-Podcast.

Charité-Virologe Christian Drosten. Foto: Michael Kappeler / POOL / AFP

„Wir sollten uns verabschieden von der Idee, dass irgendeine Gruppe in der Gesellschaft der Treiber des Geschehens ist“, sagte der Virologe außerdem. Im Umkehrschluss heiße das aber nicht, dass eine Gruppe, die nicht der Treiber ist, keine Relevanz hat.

„Wir leisten alle den gleichen Beitrag zum Problem“, so Drosten. Je größer der Anteil einer Gruppe an der Bevölkerung, desto höher sei auch ihr Anteil am R-Wert. Denn anders als bei einer Grippe-Epidemie sei die Infektionstätigkeit bei Sars-CoV-2 aktuell relativ gleichmäßig in der Bevölkerung verteilt.

Was ist mit Impfungen für Lehrkräfte?

Eine neue Situation ergebe sich allerdings, wenn die Erwachsenen im Herbst durchgeimpft sein sollten und es für Kinder und Schüler bis dahin noch keinen zugelassenen Impfstoff gibt. Dann sei bei den Kindern eine verstärkte Infektionstätigkeit zu erwarten.

Meidinger vermisst ebenfalls ein Konzept für die bevorzugte Impfung von Lehrkräften. Der Lehrerverband hatte gefordert, Freiräume durch den Impfstoff von AstraZeneca zu nutzen, der in Europa nur an unter 65-Jährige verimpft werden soll.

Zu dieser gemeinsamen Forderung hätten die Lehrkräfteverbände bislang keine Reaktion, kritisiert Meidinger. Der vage Hinweis des Bundesgesundheitsministeriums, Lehrkräfte könnten im zweiten Quartal drankommen, könne bedeuten, „dass das Schuljahr dann schon gelaufen ist“.