Flankierend zu den Lockerungen im öffentlichen Leben schaltet die Bundesregierung am Dienstag eine Corona-Warn-App frei. Per Smartphone können die Nutzer sehen, ob sie sich in der Nähe von Infizierten aufgehalten haben. (mehr dazu im Live-Blog unten).

In Mexiko und Brasilien ist die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus stark gestiegen. Beide Länder werden damit zu Corona-Hotspots in Lateinamerika. Zudem ist laut Experten in beiden Ländern die Dunkelziffer der Infizierten sehr hoch.

Weitere Nachrichten: China hat den größten Anstieg an bestätigten Coronavirus-Neuinfektionen seit zwei Monaten verzeichnet. 36 Fälle davon alleine sind in Peking.

Die aktuellen Zahlen: Für Deutschland trägt der Tagesspiegel die Zahlen live aus allen Landkreisen zusammen. Demnach gibt es in Deutschland aktuell 6356 aktive Coronafälle. Im 7-Tage-Mittel stecken sich pro Tag 333 Menschen neu mit dem Virus an. Weltweit gibt es laut Johns-Hopkins-Universität mehr als 7,7 Millionen nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus und mehr als 430.000 Tote.





