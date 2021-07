Bild: Edson De Souza/dpa

Nächtliche Ausgangssperre in Portugal Wegen der angespannten Corona-Lage hat sich fast die Hälfte der Portugiesen am Freitag auf neue nächtliche Ausgangssperren einrichten müssen. Diese sollte am Abend in Kraft treten und vorerst jede Nacht von 23 Uhr bis 5 Uhr gelten. Betroffen sind die Hauptstadt Lissabon und 44 weitere Kommunen - und damit fast vier Millionen der zehn Millionen Einwohner des Landes.



Die Ausbreitung der hochansteckenden Delta-Variante des Coronavirus hatte die Zahl der Neuinfektionen in Portugal zuletzt in die Höhe getrieben. In der vergangenen Woche habe sich die Lage weiter verschlechtert, sagte Regierungssprecherin Mariana Vieira da Silva am Donnerstagabend. Die Pandemie sei derzeit nicht unter Kontrolle - deshalb nun die neue Ausgangssperre. Diese gilt unter anderem auch für Porto und viele Ortschaften an der Algarve. (dpa)