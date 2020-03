Während der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) noch hofft, eine allgemeine Ausgangssperre in Berlin vermeiden zu können, schalten die Unis jetzt flächendeckend auf den Minimalbetrieb um. Was sich wie berichtet schon seit dem Montag angekündigt hatte, beschloss die COVID 19-Taskforce Senatskanzlei Wissenschaft und der Hochschulen, der Charité und der außeruniversitären Einrichtungen am Mittwochabend definitiv.

Ab Freitag mit Dienstschluss - wann immer der für einzelne Hochschulangehörige ist - soll der sogenannte "Präsenznotbetrieb" einsetzen. Worin dieser genau besteht, wird in der Pressemitteilung vom Abend nicht erläutert.

Gegenüber dem Tagesspiegel hatte Wissenschaftsstaatssekretär Steffen Krach aber zu Beginn der Woche erklärt, dass nach der Lehre auch der Forschungsbetrieb im "Notbetrieb" weitestgehend heruntergefahren werde.

Für die Charité gilt eine Ausnahmeregel

Die „kritische Infrastruktur“ wie Rechenzentren oder die Gebäudesicherheit aber blieben selbstverständlich aufrechterhalten. Das gelte auch für Verwaltungsfunktionen wie die Auszahlung von Gehältern oder des Bafögs. Zu den Arbeiten, die im Notbetrieb nicht gestoppt werden, gehöre auch die Corona-Forschung, etwa in Projekten der Charité und des Max-Delbrück-Centrums (MDC), sagte Krach.

Begründet werden die Schritte aktuell damit, dass man "der Ausbreitung des Coronavirus entgegenwirken" wolle und "weitere Schutzmaßnahmen für Beschäftigte, Studierende und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler" treffe.

Insgesamt ausgenommen von den vereinbarten Maßnahmen sei die Charité – Universitätsmedizin Berlin, heißt es. Sie lege "angemessene Maßnahmen im Hinblick auf ihre Aufgaben fest".

Prüfungen finden nicht statt, Abgabefristen sind verlängert

Prüfungen, sei es für einzelne Module, Bachelor- oder Masterabschlüsse, das Staatsexamen oder Promotionen, dürfen schon ab Donnerstag nicht mehr abgenommen werden. Die Abgabefristen für Abschlussarbeiten werden rückwirkend ab dem 12. März "bis zur Wiederaufnahme eines regulären Studienbetriebes" ausgesetzt, sie laufen derzeit nicht weiter.

"Gehemmt" seien sie aber bis zum 11. Mai. Damit haben sich Senat und Hochschulen offiziell von einem verspäteten Semesterbeginn am 20. April verabschiedet.

In den Tagen zuvor hatten die Unileitungen Studierende, Promovierende, das wissenschaftliche und das Verwaltungs-Personal bereits auf einen weitgehenden Shutdown eingestellt. Wer Geräte und technische Anlage betreue, solle sich umgehend auf eine Stilllegung vorbereiten, hieß es in einem am Sonntag veröffentlichten Info-Brief der Technischen Universität.

Daraufhin hatten beispielsweise Labore, die in biologisch ausgerichteten Bereichen arbeiten, ihre laufenden Experimente abgebrochen. Das dürfte ein Grund dafür sein, dass das Herunterfahren des Forschungsbetriebs nun zum Ende der Woche offiziell wird.

Aus der Verwaltung ist zu hören, dass der "geordnete Minimalbetrieb" jetzt vereinbart worden sei, um Hochschulen und Forschungseinrichtungen Verlässlichkeit zu geben. Und das vorerst auch ohne eine berlin- oder bundesweite Generalquarantäne.

Sabine Kunst, die Präsidentin der Humboldt-Universität, erklärte in einer am Mittwochmorgen veröffentlichten Videobotschaft, man bereite den Minimalbetrieb vor, "um die wichtigsten Prozesse und Aufgaben der Universität auch für die Zukunft zu sichern".