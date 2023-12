Bekommen wir doch noch weiße Weihnachten? Wetterlage mit hohem Überraschungspotenzial

In diesem Jahr ist es spannend. In den vergangenen Tagen hatten das europäische und das amerikanische Wettermodell noch grundverschiedene Antworten auf die Frage nach dem Wetter an Weihnachten gegeben. Das europäische Modell tendierte zu warm, das amerikanische GFS zu kalt. Nun aber schwenkte auch das US-Modell auf warm und wechselhaft ein, mit viel Niederschlag und Sturm kurz vor Heiligabend.

Ganz sicher sind grüne Weihnachten damit immer noch nicht. Die Berechnungen der Modelle liegen bei den Temperaturen teilweise bis zu 20 Grad auseinander.