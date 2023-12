Weiße Weihnachten Eindeutiger Trend für Heiligabend

Dieses Jahr war es bis zum Schluss spannend. Die verschiedenen Wettermodelle schwankten täglich zwischen weißen Weihnachten und Tauwetter. Nun sind die Würfel aber gefallen. Fast alle Modellläufe haben sich für Heiligabend auf „mild“ eingependelt.

Für Schnee in tieferen Lagen ist die Großwetterlage derzeit ungünstig. „Die Westwetterlage hat uns fest im Griff“, sagt Meteorologe Christian Herold vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Dabei ziehen in rascher Folge Tiefdruckgebiete auf einer Ost-West-Zugbahn von Island über Südskandinavien bis ins Baltikum. Somit strömt sehr milde Atlantikluft zu uns, die nur kurzzeitig auf der Rückseite der Tiefdruckgebiete von erwärmter Polarluft verdrängt wird.

Schneefall im Südosten und Nordalpen

Die besten Chancen auf eine weihnachtliche Schneelandschaft hat zum Ende der Woche voraussichtlich der Bayerische Wald und der nördliche Alpenraum, wo in der einfließenden Polarluft stellenweise kräftige Schneefälle erwartet werden. Auch in Berlin könnte es von Freitag auf Samstag etwas Schnee geben, der aber tagsüber bei Temperaturen um den Gefrierpunkt kaum liegen bleiben dürften. Das amerikanische GFS-Modell berechnet zwischen der Bundeshauptstadt und dem Erzgebirge am Samstag wiederholt sogar stärkere Schneefälle, die Entwicklung ist aber noch sehr unsicher.

An Heiligabend gelangt Mitteleuropa in den Warmsektor eines Tiefs, das für die Jahreszeit ungewöhnlich warme subtropische Luft herangeführt. Es wird stürmisch und regnerisch. Auch in den Gipfellagen der Mittelgebirge setzt Weihnachtstauwetter ein, wie lange die dortige Schneedecke dem standhalten kann, ist offen. „Dies dürfte nur in den östlichen Mittelgebirgen oberhalb von 800 Meter und in einigen Alpentälern der Fall sein.“ Im Flachland werden zweistellige Höchstwerte erwartet.

Mit Tauwetter erhöht sich vielerorts die Hochwassergefahr. © dpa/Thomas Warnack

Insofern bleibt es also auch diesmal beim üblichen Weihnachtstauwetter: Weihnachten mit einer geschlossenen Schneedecke an den Feiertagen in ganz Deutschland gab es seit 1960 nur vier Mal, zuletzt 2010. „Im Tiefland sind nur zehn Prozent aller Weihnachten weiß, im Nordosten immerhin bis zu 20 Prozent“, so Herbold. Die Restwahrscheinlichkeit für Schnee liegt nach der Vorhersage des DWD in tieferen Lagen nur noch bei fünf Prozent.

Sturmfeld vor Weihnachten

Über die Feiertage überquert uns dann voraussichtlich die Kaltfront des Tiefs mit erwärmter Polarluft. Diese könnte zumindest im Bergland und im Nordosten am zweiten Feiertag etwas Schnee bringen. Nach den Modellvorhersagen ist aber selbst das noch sehr unsicher. Herolds Fazit: Heiligabend recht mild, die Weihnachtsfeiertage eventuell etwas kälter, aber ernsthafte Schneechancen nur im Nordosten und im Bergland. Die aktuelle Westwindzirkulation ist sehr stabil und typisch für milde Winter: „Eine nachhaltige Einwinterung wie noch zu Beginn des Dezembers ist derzeit also nicht in Sicht.“

Vor Weihnachten wird eine relativ starke Sturmlage erwartet. © picture alliance / Britta Peders/Britta Pedersen

Vor Weihnachten steht noch eine relativ starke Sturmlage ins Haus. Der Jetstream, ein wetterbestimmender Höhenwind, wird kommenden Freitag mit ungewöhnlich hohen Geschwindigkeiten von bis zu 330 Kilometern pro Stunde in etwa zehn bis 14 Kilometern Höhe genau über Deutschland liegen. „Das ist schon sehr viel“, sagte Andreas Walter, Klimatologe beim DWD, dem Tagesspiegel.

In der Nacht zum Freitag rechnen die DWD-Meteorologen mit teils schweren Sturmböen, die im Flachland bis zu 90 Kilometer pro Stunde erreichen können. Betroffen sind vor allem der Norden und Nordosten, aber in ganz Deutschland dürfte es sehr windig werden. Auch am Samstagmorgen sind in der Mitte des Landes noch schwere Sturmböen möglich.