Soweit wir wissen, haben alle menschlichen Gemeinschaften bestimmte Gesten um „Ja“ oder „Nein“ auszudrücken. In den meisten Teilen Europas schüttelt man für ein „Nein“ den Kopf, für ein „Ja“ nickt man. Diese Muster sind auch über die Grenzen Europas hinaus weit verbreitet. Schon Darwins Berichterstatter beobachteten sie in Sri Lanka, Guinea und China. Seitdem haben viele weitere Forscher das bestätigt. Eine solch weite Verbreitung lässt vermuten, dass diese Muster unabhängig voneinander in unterschiedlichen Gemeinschaften entstanden sind.

Biologisch determiniert sind diese Gesten allerdings nicht. In Griechenland, Teilen Italiens und anderen Gebieten im Mittelmeerraum symbolisiert eine nach hinten gerichtete kurze Kopfbewegung statt des Schüttelns ein „Nein“. In Bulgarien wird unser System in genau umgekehrter Weise verwendet: Kopfnicken bedeutet „Nein“, Kopfschütteln „Ja“.

Bemerkenswerte Ähnlichkeiten aber fallen auf, wenn man das große Ganze in den Blick nimmt: Nicht nur haben alle Kulturen bestimmte Gesten für „Ja“ und „Nein“. Alle Kulturen erzeugen die Ursprungsvarianten dieser Signale auch mit Bewegungen des Kopfes. Im Einzelnen aber finden sich kulturspezifische Gebärden.

Menschen zeigen - immer mit Händen und Fingern

Folgendes scheint ein wiederkehrendes Motiv verschiedener gestischer Phänomene zu sein: Alle Menschen zeigen mit ihren Fingern auf Dinge – sie nutzen ihren Körper, um die Aufmerksamkeit anderer auf etwas Bestimmtes zu lenken. Berichte von ersten Begegnungen zwischen fremden Kulturen sind voll von diesen Gesten des Zeigens. Man zeigt auf den Mund, wenn man Essen oder Trinken meint oder auf die Sonne, um die Uhrzeit anzugeben. Bei genauerem Hinsehen stellen wir aber fest, dass die Geste des Zeigens kein einheitliches Verhalten ist. An manchen Orten ist es ein Tabu, mit der linken Hand zu zeigen. Anderswo darf man nicht auf einen Regenbogen zeigen. Soweit bekannt, zeigen jedoch alle Menschen mit den Händen und Fingern, nirgendwo nehmen sie den Ellbogen oder den Zeh. Dennoch haben verschiedene Kulturen diesem grundlegenden kommunikativen Werkzeug einen eigenen bestimmten Charakter gegeben.

Eine weitere Klasse von Gesten ist neben dem Kopfschütteln, Nicken und Zeigen das Beschreiben, also wenn Menschen ihre Hände benutzen, um Handeln nachzuahmen (um Beispiel Ziehen oder Kneifen), um die Größe und Form eines Tieres, einer Pflanze oder von Objekten darzustellen oder um Bewegungen im Raum zu verdeutlichen. Wenn zum Beispiel die einheimischen Bewohner von New Britain, einer Insel vor der Küste von Neuguinea, vermitteln wollten, dass sie Schweine und Ziegen von verschiedener Größe besitzen, ahmten sie Tierlaute nach und zeigten mit ihren Händen verschiedene Höhen vom Boden aus.

Zeit kann links und rechts sein, oder oben und unten

Das Beschreiben mittels Gesten ist eine Technik, die überall verwendet wird. Aber erneut lassen sich bei genauerer Betrachtung eine Vielfalt von Techniken identifizieren. Nehmen wir die Gesten, die Größe anzeigen. An manchen Orten hängt die Art und Weise, wie man Größe beschreibt, davon ab, was man gerade beschreibt. In einigen Teilen Mittelamerikas zeigt die Handfläche nach oben, wenn die Größe eines Tieres angezeigt wird, aber nach unten, wenn die Größe eines Gegenstands beschrieben wird und wiederum nach oben, wenn es um die Höhe einer Maispflanze geht. Ein Außenstehender würde die Kernaussage der Geste verstehen, die Feinheiten aber würden ihm entgehen.

Die letzte Kategorie von Gesten ist die abstrakteste, nämlich die Metaphern, die Menschen mit ihren Händen darstellen. Das am besten untersuchte Beispiel für solche Metaphern sind Gesten, die die Zeit beschreiben. Überall auf der Welt denken Menschen Zeit als etwas, das konkrete Raumeigenschaften hat – und nutzen entsprechende Gesten, so als hätten Ereignisse zum Beispiel tatsächlich eine Länge. Menschen, die Englisch sprechen, stellen sich Zeit entweder als Linie quer zu ihrem Körper vor (die Vergangenheit liegt zur Linken, die Zukunft zur Rechten) oder als Weg, den sie entlanggehen (die Vergangenheit liegt dann hinter ihnen, die Zukunft vor ihnen). Diese Modelle sind jedoch nicht universell. Wenn zum Beispiel Menschen in Papua-Neuguinea, die Yupno sprechen, Zeit mittels Gesten darstellen, verorten sie die Vergangenheit abwärts und die Zukunft aufwärts, egal, ob sie selbst gerade abwärts- oder aufwärtsgehen.