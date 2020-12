Die Infektionszahlen in Deutschland haben sich auf hohem Niveau stabilisiert – und mehrere Spitzenpolitiker der Union halten die bisherigen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie für unzureichend.

So forderte beispielsweise Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) am Sonntagabend im „Bild“-Talk „nochmal richtig deutliche Verschärfungen“, und zwar „mindestens in den Hotspots“, weil ein „Lockdown dieser Art“ auf Dauer nicht funktioniere.

Zudem sagte Bayerns Regierungschef Markus Söder (CSU) im ZDF, die bisher verabredeten Maßnahmen würden nicht ausreichen, um die Corona-Zahlen zu drücken. „Ich bin sicher, dass wir uns nochmal vor Weihnachten treffen“, sagte Söder mit Blick auf einen weiteren Corona-Gipfel von Bund und Ländern.

Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sagte am Montag ebenfalls, die „bisherigen Maßnahmen“ würden „nicht ausreichen, um die zweite Infektionswelle wirklich zu brechen“. Man werde in den nächsten Tagen und Wochen sehr intensive Beratungen führen müssen, was die Infektionsschutzmaßnahmen anbelangt.

Der saarländische Regierungschef Tobias Hans (CDU) forderte im Gespräch mit dem „Spiegel“, die geplanten Lockerungen der Corona-Maßnahmen über die Feiertage zu kippen.

Eine bundesweite Verschärfung der Corona-Maßnahmen würde offenbar auch die Landesregierung in NRW mittragen: „Sollte sich die Gesamtlage nicht zeitnah verbessern, erscheint auch bundesweit ein noch restriktiveres Vorgehen notwendig, um die Zahl der Neuinfektionen überall deutlicher zu reduzieren“, sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Montag in Düsseldorf.

Bisher hatten sich Bund und Länder auf Lockerungen der Kontaktbeschränkungen über Weihnachten und Silvester geeinigt – in diesem Zeitraum dürfen sich bis zu zehn Personen aus verschiedenen Haushalten im Privaten treffen. Die nächste Ministerpräsidentenkonferenz ist bislang für den 4. Januar geplant. (rec, mit dpa)