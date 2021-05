Lehrer:innen sind in der Pandemie extrem gefordert – und fühlten sich von Anfang an alleingelassen. Nicht nur mit der Blitz-Digitalisierung, auch gesundheitlich wird ihnen viel abverlangt: als es noch nicht genug Masken gab, als unklar war, ob Schüler:innen den Schutz in der Klasse tragen müssen, als Luftreiniger nicht ankamen oder Impfkampagnen für Lehrkräfte schleppend anliefen.

Einiges hat sich mittlerweile geklärt – wie die Masken- und Testpflicht für alle an Schulen. Das könnte gesundheitlich fitten Lehrer:innen noch vor der Impfung das nötige Quäntchen Sicherheit geben, um gerne in die Schule zurückzukehren und sich wieder voll auf den Unterricht zu konzentrieren.

Doch genau hier werden die Lehrkräfte wieder alleingelassen, wie jetzt eine Umfrage des Verbandes Bildung und Erziehung zeigt: Rund ein Viertel berichtet von Fällen, in denen sich zumeist Eltern rabiat gegen die Masken- und Testpflicht für ihre Kinder wehren – mit Drohungen in Whats-App-Gruppen oder wütenden Mails.

Vor der Schule warten organisierte Gegner:innen der Corona-Maßnahmen und machen Druck. Da fehlt Einsicht in den notwendigen Infektionsschutz und der Respekt für die Leistungen der Lehrkräfte. Sie brauchen mehr Rückendeckung – auch vom Staat.