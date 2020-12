Corona-Massentest in Graubünden Im Alleingang bieten mehrere Gemeinden in Ferienregionen im Schweizer Kanton Graubünden seit Freitag Corona-Schnelltests an. Das Angebot gilt für Einwohner und Gäste in den Regionen Bernina (Puschlav), Unterengadin/Münstertal sowie Maloja (Bergell und Oberengadin) - insgesamt 35.000 Personen. Am Freitag machten 4249 Menschen von dem freiwilligen Angebot Gebrauch, wie die Behörden am Abend mitteilten. 38 wurden positiv getestet.



In den Testzentren sind bis Sonntag 800 Ärztinnen und Ärzte sowie Pflegekräfte und Helfer im Einsatz. Testzentren befinden sich unter anderem in den Skiorten St. Moritz und Pontresina, wo Bundeskanzlerin Angela Merkel in den vergangenen Jahren Langlauf-Urlaub machte. (dpa)