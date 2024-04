Wie geht es ungewollt Schwangeren? „Ein Schwangerschaftsabbruch geht nicht mit psychischen Belastungen einher“

Jana Maeffert ist Frauenärztin in Berlin. Sie ist unter anderem die deutsche Vertretung in der FIAPAC (kurz für International Federation of Abortion and Contraception Professionals), einer Organisation von Fachleuten, die auf dem Gebiet der Abtreibung und Verhütung tätig sind. Transparenzhinweis: Maeffert wurde als Ärztin im Rahmen der Elsa-Studie befragt.