Johnson bestätigt Aufhebung von Corona-Maßnahmen in England am 19. Juli

In England sollen in zwei Wochen zentrale Corona-Schutzmaßnahmen wie die Masken- und Homeofficepflicht sowie Abstandsregeln aufgehoben werden. Das kündigte der britische Premierminister Boris Johnson am Montag auf einer Pressekonferenz in London an. Auch Unternehmen, die bislang aus Sicherheitsgründen noch geschlossen bleiben müssen, und Nachtclubs sollen dann wieder öffnen dürfen. Kapazitätsobergrenzen, auch für Großveranstaltungen wie Sportwettbewerbe oder Konzerte, soll es keine mehr geben. Ziel sei es, die Restriktionen zum 19. Juli abzuschaffen, sagte Johnson. Eine endgültige Entscheidung werde am kommenden Montag getroffen.



"Wir müssen zu uns ehrlich sein. Wenn wir unsere Gesellschaft nicht in den nächsten Wochen wieder öffnen können, in denen wir Hilfe durch die Ankunft des Sommers und die Schulferien bekommen, dann müssen wir uns fragen, wann wir zur Normalität zurückkehren können", sagte Johnson. Wie sich die Regierung das weitere Vorgehen im Bildungs- und Reisesektor vorstellt, soll im Laufe dieser Woche ausgeführt werden.

Der Premier, der in der Gesundheitspolitik das Sagen für England, nicht aber Schottland, Wales und Nordirland hat, setzt bei seinem Lockerungskurs auf die Fortschritte der Impfkampagne. Zwar grassiert in Großbritannien die hochansteckende Delta-Varinate des Coronavirus. Daten des britischen Gesundheitswesens signalisieren aber, dass sich durch Impfungen schwere Krankheitsverläufe verhindern lassen. Krankenhauseinweisungen werden somit seltener nötig.

Regierungsdaten zufolge waren per Montag 86 Prozent der Erwachsenen in Großbritannien mindestens einmal geimpft. 64 Prozent haben bereits zwei Impfdosen erhalten, die in der Regel für einen besonders hohen Schutz nötig sind. (Reuters)