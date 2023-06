Wir Kinder des Zorns  Warum Rache und Recht keine Gegensätze sind

Einmal angenommen, der Massenmörder Wladimir Putin würde mit der üblichen wächsernen Miene dereinst in Den Haag auf der Anklagebank sitzen und vom internationalen Strafgerichtshof zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt: Hätte man ihn damit zur Verantwortung gezogen, wäre der Gerechtigkeit Genüge getan? Wahrscheinlich werden viele der Auffassung sein, dass die Taten eines Kriegsverbrechers wie Putin durch modernes Recht nicht gesühnt werden können. Das Bedürfnis, einen solchen durch grausame Rache erleiden zu lassen, was er zugefügt hat, bliebe sicher bei nicht wenigen Opfern bestehen.

Moderne Gesellschaften erheben den Anspruch, emotionsbefreite Strafsysteme etabliert und die vermeintlich archaische Rache durch objektive Rechtsprechung abgelöst zu haben. Wo Rache war, ist Recht, wo Affekt war, ist Vernunft – so lautet die Selbsterzählung säkularer Rechtsstaaten, die sich in der Tradition der Aufklärung sehen. Doch welche Rolle spielt Rache noch in unserer Gesellschaft, und mithin für Menschen, die sich aufgeklärt wähnen? Ist das Wie-du-mir-so-ich dir-Bedürfnis schlicht ein wesentlicher Teil unserer Zwischenmenschlichkeit und als Detektor erlittenen Unrechts über den historischen Wandel erhaben?

„Unterhalb dessen, was als justiziabel gilt, sind Rachebedürfnisse und Rachepraktiken in unserer Gesellschaft gleichsam allgegenwärtig“, sagt Mario Gollwitzer, Professor für Sozialpsychologie an der LMU München, der das Thema Rache seit Jahren beforscht. Psychologisch gesehen sei ein Racheimpuls das Bedürfnis, auf eine Grenzverletzung zu reagieren, auf dass mein Gegenüber doch bitte erkennen möge, dass es mit mir so nicht umgehen darf.

Alarmsystem der Psyche

Sogenannte Mikropraktiken der Rache, wie die abschätzige Geste und der fiese Kommentar, gehörten in Familien, unter Freunden und Kollegen oft zum Alltag, doch würden nicht als Rache erkannt. „Moralische Gefühle, wie Ärger oder Zorn, und der aus ihnen resultierende Wunsch, sich zu rächen, sind auch ein wichtiges Alarmsystem der Psyche“, sagt der Forscher. Es zeige an, dass man schlecht mit uns umgegangen ist und dass wir dem etwas entgegensetzen sollten.

Dass Wladimir Putin einmal Reue zeigen wird, ist wohl eher nicht zu erwarten. © dpa/Gavriil Grigorov

Uns auszumalen, dass und wie wir uns rächen, scheine uns erst einmal Lust zu bereiten. Doch befriedigt es uns auch, wenn wir die Rache vollziehen? Manche Studien scheinen dies nahezulegen. So meinten der Schweizer Neurowissenschaftler Dominique de Quervain und seine Kolleg:innen in einer in der Fachzeitschrift Science schon vor Jahren veröffentlichten Studie zeigen zu können, dass die Entscheidung, sich an anderen zu rächen, Menschen messbar befriedigen kann. Bei jenen Probanden, die sich innerhalb einer Spielsituation für einen unfairen Zug ihres Gegenübers rächen wollten, war im neuronalen Belohnungszentrum erhöhte Aktivität zu verzeichnen.

Mario Gollwitzer Prof. Dr. Mario Gollwitzer ist Inhaber des Lehrstuhls für Sozialpsychologie am Department Psychologie der LMU München. Er forscht seit vielen Jahren zum Thema Rache, und dabei auch zur Frage, wie Menschen auf Ungerechtigkeit reagieren und was sie eigentlich unter Gerechtigkeit verstehen.

Andere Studien, wie eine Untersuchung des US-amerikanischen Sozialpsychologen Kevin Carlsmith, legen nahe, dass auf die Rache auch der Blues folgen kann. Ein paar Minuten nach einer Vergeltungsaktion fühlten sich Probanden, die Rache walten ließen, messbar schlechter als die friedliche Kontrollgruppe. Hangover anstelle der erhofften Katharsis. Und zwar deshalb, so die Autor:innen der Studie, weil die rächenden Personen es meist nicht vermochten, von dem Geschehenen Abstand zu nehmen.

Auch Justizia handelt nicht immer völig blind blind. © Helmut Vogler

Rache als Zwang zur Empathie

Untersuchungen, die Mario Gollwitzer mit seiner Kollegin Friederike Funk durchgeführt hat, zeigen indes, dass ein emotionaler Gewinn nur aus bestimmen Formen der Rache resultiert. „Wir haben versucht herauszufinden, was Menschen erleben, wenn sie sich rächen. Ob sie das Gefühl haben, mittels Vergeltung Gerechtigkeit wiederherstellen zu können“, sagt Mario Gollwitzer. Dies sei nur dann der Fall gewesen, wenn die Rächenden das klare Gefühl hatten, die Botschaft der Vergeltung – „Mach das nicht mit mir!“ – sei beim anderen angekommen.

Dass die Message verstanden wird, ist Menschen, die sich rächen, viel wichtiger als der verursachte Schaden. „Wenn Rache ankommt, kann sie auch befriedigend sein“. Dass jemand anderes begreife, warum ich mich räche, würde einen sogar noch mehr befriedigen, als das Gefühl, sich ermächtigt zu haben. Es geht bei Rache also nicht nur um Macht, sondern mindestens genauso um Kommunikation. Meistens aber fällt beides zusammen: Empowerment und das Übermitteln einer Botschaft.

Mario Gollwitzer forscht zum menschlichen Gerechtigkeitsempfinden. © privat/privat

Gollwitzers Studien bestätigen dabei, was der Auschwitzüberlebende Jean Améry bereits in den 1960er-Jahren mit Blick auf seine Ressentiments konstatierte. Seinen Wunsch nach Vergeltung beschrieb er als die Hoffnung, dass die grausamen Taten für die Täter selbst zu ihrer „moralischen Wirklichkeit“ werden. Die Nazischlächter sollten nachvollziehen können, was sie ihren Opfern angetan hatten. Rache wäre so besehen letztlich der Versuch, mein Gegenüber zu zwingen, empathisch zu sein, seine egozentrische Blase zu verlassen und meine Perspektive anzuerkennen. Jean Améry wollte, dass sein Werk der Stachel im Fleisch einer Öffentlichkeit sei, die auf Verjährung des Gewesenen dränge, verzweifelte aber schlussendlich daran, dass die Mörder ihre Schuld nicht eingestehen wollten.

Jean Améry. Sein Leid sollte für die Nazi-Täter moralische Wirklichkeit werden. © imago stock&people

In der Realität, jenseits des Labors, komme die Botschaft der Rache selten an, sagt Gollwitzer. Rache werde im Alltag kaum als befriedigend erlebt, weil sie den anderen weniger zur Einsicht motiviere, sondern dazu, seinerseits Vergeltung zu üben. „Die Forschung zeigt, dass Perspektiven von handelnder und erleidender Person sich schwer miteinander in Einklang bringen lassen“. Wer sich rächt, findet oft angemessen, was er tut; wen die Rache trifft, der findet diese meistens überzogen.

Blinde Flecken

Auch um die Spirale der Gewalt zu blockieren, geben sich Gesellschaften rechtliche Rahmen. „Mit dem Strafrecht oder der Idee einer prozeduralen Gerechtigkeit können ähnliche Fälle zumindest ähnlich behandelt werden“, sagt Gollwitzer. Ist die Rache jenseits der kleinen Gemeinheit also eine heißblütig-vormoderne Praxis, die heute vom abwägend-aufgeklärten Rechtsstaat wenigstens weitgehend eingehegt wurde?

Affekte, die Menschen zu Rache motivieren, sind Teil der modernen Subjektivität. © Priscilla du Preez/Priscilla du Preez

Wie der Philosoph und Ethnologe Fabian Bernhardt in seiner aufschlussreichen Studie „Rache. Über einen blinden Fleck der Moderne“ (Matthes & Seitz, 2021) erklärt, birgt diese Erzählung einen doppelten Irrtum. Obwohl der Rechtsstaat die Rache verfemt und sie als primitive Handlung verschrien ist, seien Affekte, die Menschen zu Rache motivieren, auch Teil unserer modernen Subjektivität – und mutmaßlich menschheitsgeschichtlich konstant. Sie würden bloß ins Imaginäre verlagert, und in den Produkten der Kulturindustrie, in Videospielen, Filmen, Büchern und Serien, durch uns vertretende Figuren ausgelebt.

Das Buch Fabian Bernhardt: Rache. Über einen blinden Fleck der Moderne. Matthes & Seitz, Berlin 2021, 414 Seiten, 28 €.

Außerdem schlössen sich Recht und Rache entgegen des Selbstverständnisses des Rechtsstaats keineswegs aus, schreibt Fabian Bernhard. Die Rache durchwirke unsere Institutionen, eine Sicht, die auch Mario Gollwitzer teilt. „Der Rechtsstaat meint, Parteilichkeit und Emotionalität aus der Verhandlung einer gerechten Strafe herauszunehmen.“ Als regulative Idee sei das zwar wichtig, in der Praxis aber kaum zu realisieren. Strafe ist auch immer Zweck an sich selbst, und nicht nur auf Resozialisierung angelegt.

Zudem muss man sich nur Gerichtsverfahren in Ländern wie den USA anschauen, wo Jurys über Schuld oder Unschuld befinden. Den Staatsanwälten und Verteidigerinnen geht es eben nicht nur darum, mit guten Argumenten zu überzeugen, sondern die Urteilenden emotional aufzuwühlen. Recht und Rache lassen sich genauso wenig sauber voneinander trennen, wie Rationalität und moralische Gefühle, die sich wechselseitig informieren und bedingen.

Die Rache der Anderen

Eine weitere „große Verkennung der Moderne“ liegt laut Fabian Bernhardt in der Weise, wie wir uns die Rache in traditionellen oder vormodernen Gesellschaften vorstellen. Tatsächlich zeigt der Blick in die ethnologische Forschung, dass Rache in solchen Gesellschaftsformationen keine wilde und blindwütige Triebabfuhr darstellt, die endlose Rachespiralen hervorruft. Folgt man dem französischen Ethnologen Marcel Hénaff, ist sie ein ausgeklügelter Rechtsmechanismus – über klar definierte Kompensationen wird eine verletzte Ordnung gekittet. Auch das Prinzip der hebräischen Bibel, „Auge um Auge, Zahn um Zahn“, das oft herangezogen wird, um die wilde Rache vormoderner Gesellschaften zu illustrieren, soll der Rache letztlich einen Regelrahmen geben.

So ist Bernhardt der Auffassung, dass das heutige (Trug)-Bild von der zügellosen Rache eigentlich erst in der Moderne entwickelt und dem „kulturellen Außerhalb“ zugeschrieben wurde – als Sache der „Wilden“, die „uns“ nicht betrifft. So wie das Konzept des Wahnsinns laut dem Philosophen Michel Foucault erst als das Andere der abendländischen Vernunft entsteht, konturiert sich die Rache als Gegenstück zum Recht. „Auch vormoderne oder nichtstaatliche Gesellschaften haben es vermocht, sich über Verhältnismäßigkeit Gedanken zu machen“, ergänzt Mario Gollwitzer diese Perspektive. Wie im modernen Rechtsstaat, versuchten und versuchen auch jene Systeme, überschießende Rachegelüste in regelbasierten Ordnungen aufzuheben.

Dass es hier wie dort dennoch zu Racheakten komme, liege daran, dass Tat und Gegenaktion von den Betroffenen eben unterschiedlich wahrgenommen werden. Weder traditionelle Gesellschaftsformationen noch der moderne Rechtstaat können das Bedürfnis nach Vergeltung vollends befriedigen.

Dies gilt sicher besonders dort, wo menschliche Taten ungeheuerlich werden. Je schwerer das Vergehen, desto schwieriger wird es, die Schwere objektiv messbar zu machen. Und somit ein adäquates Strafmaß zu bestimmen. Menschheitsverbrechen sind kaum justiziabel, es gibt keinen rechtskonformen Mechanismus, der unfassbare Grausamkeit aufwiegen könnte. Doch auch exzessive Rache brächte den Opfern schließlich keine Genugtuung ein: Dass die Botschaft der Rache einen Putin erreichte, er reuig gestünde, was er angerichtet hat, wäre wahrscheinlich nicht zu erwarten.