New York schafft Maskenpflicht in Innenräumen ab

Der US-Bundesstaat New York schafft die im Kampf gegen die Corona-Pandemie verhängte Maskenpflicht in Innenräumen ab. Gouverneurin Kathy Hochul kündigte am Mittwoch an, die am Donnerstag auslaufende Maßnahme angesichts rapide sinkender Infektionszahlen nicht zu verlängern. Damit fällt die in dem Bundesstaat geltende Pflicht zum Tragen von Schutzmasken in Geschäften, Restaurants und Unternehmen weg.



An Schulen wird die Maskenpflicht aber vorerst weiter bestehen, wie die Gouverneurin von der Demokratischen Partei von Präsident Joe Biden sagte. Außerdem können Städte und Unternehmen selbst entscheiden, ob sie das Tragen von Schutzmasken verlangen oder nicht.



Diese Woche hatten bereits mehrere von den Demokraten regierte Bundesstaaten eine Abkehr von der Maskenpflicht in Innenräumen angekündigt. So verkündete Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom am Montag ein Ende der Maskenpflicht für geimpfte Menschen ab dem 15. Februar. Er begründete das mit einem starken Rückgang der Corona-Infektionen in den vergangenen Wochen und einer "Stabilisierung" der Zahl der Corona-Patienten in Krankenhäusern.



Zuvor hatte der Gouverneur des an New York angrenzenden Bundesstaates New Jersey, Phil Murphy, ein Ende der Maskenpflicht an Schulen ab dem 7. März verkündet. "Das ist keine Siegeserklärung, sondern eine Bestätigung, dass wir damit (dem Coronavirus) leben können." Ähnliche Ankündigungen gab es aus den Bundesstaaten Connecticut, Delaware und Oregon. (AFP)