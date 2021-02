Für den wissenschaftlichen Nachwuchs haben sich die Arbeitsbedingungen an deutschen Hochschulen seit der letzten statistischen Datenerhebung von 2017 nicht wesentlich verbessert. Wie aus dem am Freitag vorgestellten Bundesbericht des Konsortiums Wissenschaftlicher Nachwuchs 2021 - einem unabhängigen Autorenteam aus Hochschulen und Forschungseinrichtungen - hervorgeht, waren weiterhin etwa neun von zehn Nachwuchswissenschaftler:innen befristet beschäftigt. Während es in dem Bericht vor vier Jahren 93 Prozent der unter 45-jährigen im Mittelbau der Hochschulen waren, ist die Zahl nur geringfügig auf 92 Prozent gesunken. Im Bereich der Forschungsinstitute fiel der Wert immerhin von 84 auf 72 Prozent. Die durchschnittliche Vertragslaufzeit liegt bei Promovierenden bei 22 Monaten, bei Post-Doc-Stellen bei 28 Monaten.

Streit um befristete Stellen

Um die Dauer von Anstellungsverhältnissen an den Hochschulen wird seit längerem gestritten. Während aus der Wissenschaft Stimmen betonen, dass es Natur des Systems liege, dass man nach Promotion nicht sofort auf Lebenszeit angestellt wird, argumentieren Gewerkschaften damit, dass für Planbarkeit und Familienplanung langfristiger Anstellungsverhältnisse nötig sind.

Ein Bekenntnis der Hochschulkanzler:innen zu befristeten Verträgen hatte im Oktober 2019 für Unverständnis bei Nachwuchswissenschaftler:innen und Gewerkschaften gesorgt.

Die Zahl der Nachwuchswissenschaftler:innen an den deutschen Hochschulen insgesamt stieg weiter an, sind es nach den aktuellen Zahlen des Mikrozensus knapp 168 000, waren es den Angaben von 2017 zufolge noch 145 000.

Seit der Jahrtausendwende war die Zahl von seinerzeit gut 82 000 kontinuierlich gewachsen. An den Hochschulen ist der Bestand des wissenschaftlichen und künstlerischen Personals unter 35 Jahren von 2005 bis 2008 um 78 Prozent gewachsen, bei den 35- bis 45-jährigen um 43 Prozent. Die Forschungsinstitute verzeichneten hier lediglich acht bzw. 20 Prozent Wachstum. Als Erfolg verzeichnet der Bericht, dass die Tenure-Track-Professur flächendeckend etabliert wird, sie richtet sich an den wissenschaftlichen Nachwuchs in einer frühen Karrierephase.

Frauen weiter benachteiligt

Auch bei der Förderung des weiblichen Nachwuchses gibt es kaum Bewegung. Nach wie vor sinkt der Anteil der Frauen in der Wissenschaft mit fortschreitender Qualifizierungsstufe. Liegen die Geschlechter beim Hochschulabschluss noch weitgehend gleichauf, geht mit der Promotion, Habilitation und der Berufung die Schere weit auseinander. Allerdings hat sich der Frauenanteil im Zeitverlauf in allen Gruppen sukzessive erhöht.

Das Geschlecht beeinflusst auch die Aufnahme einer Promotion. Die Befragung hat ergeben, dass die Wahrscheinlichkeit eine Promotion zu beginnen, bei Frauen geringer ist als bei Männern und bei Personen mit Kindern geringer als bei Kinderlosen.

Allerdings zeigen die neuen Daten, dass der Anteil von Frauen an Bewerbungen auf Professuren im Zeitverlauf deutlich angestiegen sind. Von 1997 bis 2018 stieg die Zahl der Bewerbungen von 13 auf 29 Prozent, die der Listenplätze von 15 auf 33 Prozent und die der Berufungen von 17 auf 34 Prozent. Gleichzeitig werden an den Hochschulen mehr Professuren frei, da der Anteil der altersbedingt ausscheidenden Professor:innen gegenwärtig stark ansteigt.

Kein Fortschritt beim Thema Familie

Sorgenkind an den Hochschulen bleibt das Thema Vereinbarkeit von Familie mit der akademischen Karriere. Nachwuchswissenschaftler:innen gründen demnach nach wie vor seltener Familien als altersgleiche Hochschulabsolvent:innen, die außerhalb der Wissenschaft beschäftigt sind. Der Geschlechterunterschied beim Elternteil ist dabei zwar eher gering, sowohl in der Promotions- als auch in der Post-doc-Phase haben Männer etwas häufiger Kinder als Frauen.

Allerdings holen Männer die Familiengründung sehr viel häufiger als Frauen nach der Erlangung einer Professur nach. „Obwohl der Kinderwunsch, wie schon die Befragung 2017 ergab, beim wissenschaftlichen Nachwuchs groß ist, ist zu vermuten, dass insbesondere bei den Wissenschaftlerinnen ein hoher Anteil kinderlos bleibt“, schreiben die Autoren des Berichts. Berufliche Unsicherheit sowie mangelnde Vereinbarkeit und eine geringe finanzielle Sicherheit seien die zentralen Gründe der Befragten, bestehende Kinderwünsche – zumindest in der Promotionszeit – nicht zu realisieren.

Gut ein Drittel der Nachwuchswissenschaftler:innen sind in Teilzeit beschäftigt. Promovierende finanzieren ihren Lebensunterhalt mehrheitlich über eine Beschäftigung an einer Hochschule bzw. Forschungseinrichtung. Bei den verschiedenen Fächern gibt es bei den Promotionen starke Differenzen, während in der Fächergruppe Kunst, Kunstwissenschaft nur rund vier Prozent promovieren sind es in der Fächergruppe Humanmedizin und Gesundheitswissenschaften 57 Prozent.

Gute Aussichten für Promovierte

Der Schwerpunkt der für den aktuellen Bericht im Jahr 2019 vorgenommenen Befragungen liegt diesmal auf den Karriereverläufen der Promovierten. Hier kommen die Statistiker zu durchweg positiven Ergebnissen. So liegt die Arbeitslosenquote bei Absolventen mit Doktortitel unter zwei Prozent. Die Ergebnisse zeigen auch, dass ein Jahr nach der Promotion etwa vier von fünf Promovierten in Vollzeit tätig sind.

Nach wie vor arbeiten die meisten Promovierten in der Wirtschaft und der Medizin, nur etwa 22 Prozent verbleiben an den Hochschulen, die Zahl ist seit 2017 (19 Prozent) immerhin leicht gestiegen. Das Einkommen von Promovierten liegt höher als das von Absolventen ohne Doktorgrad.

Mehr zum Thema Doktoranden in Deutschland Optimistisch an der Mammutaufgabe Promotion

Die Differenz des Bruttojahreseinkommens liegt demnach bei Vollzeittätigkeit fünf Jahre nach dem Abschluss bei etwa 10.000 Euro. Zudem nehmen Promovierte mit einer höheren Wahrscheinlichkeit Führungsposition ein, und sind überwiegend adäquat, also ihrer persönlichen Kompetenz entsprechend, beschäftigt.