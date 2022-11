Worauf sich unsere Kinder einstellen müssen „Das Ende der Zivilisation, wie wir sie kennen, ist denkbar“

Herr Rahmstorf, das Jahr 2022 dürfte vielen als Klimaextrem im Gedächtnis bleiben, vor allem die große Trockenheit und Hitzewellen in Europa wie auch weltweit – aber auch verheerende Überschwemmungen etwa in Pakistan und Australien sowie Tornados in Deutschland. Ihre Einschätzung?

Die Erde hat den stabilen Klimabereich des Holozäns, also der vorangegangenen 10.000 Jahre, bereits verlassen, und wir sehen daher eine Zunahme von Wetterextremen, vor allem im Sommer. Es erfüllt sich, wovor wir seit Jahrzehnten gewarnt haben: dass Extremwetter-Ereignisse aufgrund der Erwärmung durch fossile Energieverbrennung deutlich häufiger werden.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden