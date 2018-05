Von der ersten Idee, welchen internationalen Spitzenforscher man für einen Wechsel nach Deutschland gewinnen will, bis zum ersten Arbeitstag an der neuen Universität ist es ein langer Weg. Und auch nach Ablauf der fünfjährigen Förderung wirkt eine Humboldt-Professur fort. So funktioniert’s:

Nominierung

Die Hochschulen nominieren – allein oder zusammen mit außeruniversitären Einrichtungen – geeignete Kandidatinnen und Kandidaten. Sie legen Konzepte zu deren strategischer und langfristiger Einbindung vor. Die Forschungs- und Rahmenbedingungen müssen ausgezeichnet sein, denn die weltweite Konkurrenz ist groß.

Auswahl

Gutachter aus dem In- und Ausland bewerten die Nominierungen: Welche Kandidaten sind exzellent? Wer entfaltet die größte „internationale Strahlkraft“? Und welche Hochschule überzeugt mit ihrem Konzept? Die Auswahl trifft ein mit Wissenschaftlern verschiedener Disziplinen besetzter Ausschuss der Alexander von Humboldt-Stiftung.

Berufung

Nun ist das Verhandlungsgeschick der Universitäten gefragt: In der Berufungsphase besprechen sie mit den ausgewählten Forschern die Details der Professur. Dabei geht es um den konkreten Einsatz des Preisgeldes in Höhe von fünf Millionen Euro, aber auch um die Zeit nach der fünfjährigen Förderung. Die berufliche Integration des Lebenspartners am Hochschulstandort ist ebenfalls ein wichtiges Thema. Nicht in jedem Fall kommen Uni und Preisträger zusammen; 62 von insgesamt 88 Auserwählten traten ihre Humboldt-Professur tatsächlich an.

Aufbau

Wird man sich einig, werden die Preisträger schließlich von der Hochschule berufen. Nun folgt der „Unterbau“: Qualifizierte Wissenschaftler müssen gewonnen werden, um Arbeitsgruppen aufzubauen. Geräte müssen beschafft und Netzwerke – national und international – geknüpft werden.

Etablierung

Mit Start der Arbeitsgruppe beginnt die Mitarbeit im Kontext der Hochschule. Ob sich deren Erwartungen an eine Humboldt-Professur erfüllen, kann nun nach und nach beobachtet werden: Bildet die Uni ein besonderes Profil heraus und erlangt international mehr Bedeutung? Macht sie im Wettbewerb mit anderen Hochschulen Boden gut? Gelingt all dies, profitiert nicht nur die einzelne Einrichtung, sondern auch der Forschungsstandort Deutschland, so die Intention der Humboldt-Stiftung.

Verstetigung

Nach fünf Jahren läuft die Förderung aus. Macht die Universität es richtig, hat sie diesen Übergang aus der Drittmittelfinanzierung in den regulären Etat bereits in den Berufungsverhandlungen geregelt. Nur wer seine Preisträger langfristig und zu attraktiven Bedingungen weiterbeschäftigt, wird sie in Deutschland halten können.