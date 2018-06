Auf das Medizinstudium zu warten, soll künftig nicht mehr möglich sein – darauf haben sich die Kultusminister am Freitag auf ihrer Sitzung in Erfurt nun auch offiziell geeinigt. Die Abschaffung der Wartezeitquote gehört zu den Eckpunkten für einen Staatsvertrag, der die Studienplatzvergabe in der Medizin neu regeln soll. Der erste Entwurf für den Staatsvertrag soll Mitte Oktober vorliegen.

Neue Regeln für die Studienplatzvergabe in der Medizin sind nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts Ende 2017 nötig geworden: Karlsruhe hatte den bisherigen Vergabemodus in dem Fach in Teilen für verfassungswidrig erklärt. Dazu gehörte auch, dass die Richter überlange Wartezeiten monierten.

Unklar ist, ob aktuell Wartende einen Vertrauensschutz haben

Die Politik geht mit der Abschaffung der Wartezeitquote sogar über die Vorgaben Karlsruhes hinaus. Bislang werden 20 Prozent der Plätze an die Bewerber vergeben, die am längsten warten. Noch nicht einigen konnten sich die Minister offenbar darüber, was aus denjenigen Bewerbern wird, die bereits jetzt seit Jahren warten - ob sie etwa eine Art Vertrauensschutz erhalten.

Ersetzt soll die Wartequote wie berichtet durch eine „Talentquote“, in der andere Qualifikationen als die Abiturnote eine Rolle spielen. Auch darauf einigten sich die Kultusminister im Grundsatz. Zu den möglichen Kritierien erklärte Hamburgs Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank, die die KMK-Arbeitsgruppe zur Neuordnung der Medizin-Zulassung leitet: "Neben der Abiturnote werden jetzt erstmals auch Faktoren wie die besonere Eignung mit der Talentquote berücksichtigt." Dabei könnten etwa "der eigene Lebenslauf und individuelles Engagement" eine wichtige Rolle spielen, teilte Fegebank am Freitag mit. Die Rede ist auch von einer Quote für "versteckte Talente".

20 Prozent der Plätze sollen weiterhin an die Abiturbesten vergeben werden. Der große Rest der Plätze soll ebenfalls wie gehabt im Auswahlverfahren der Hochschulen verteilt werden. Auch hier sollen neben der Abiturnote weitere Kriterien wie etwa der Medizinertest, Auswahlgespräche, Motivationsschreiben oder berufliche Vorerfahrungen gelten. Inwieweit diese Verfahren vereinheitlicht werden könnten und wie sie sich genau von der Talentquote abgrenzen, ist noch nicht klar.

Probleme mit notwendiger neuer Bewerbersoftware

Karlsruhe hatte Änderungen bis Anfang 2020 gefordert. Fest steht bereits, dass die Bewerbersoftware bis dahin nicht vollständig neu programmiert werden kann, sondern es stattdessen ein vereinfachtes Übergangsverfahren geben muss. Das muss bis spätestens Mai 2019 programmiert sein, wie aus einer Machbarkeitsanalyse der für die Vergabe zuständigen Stiftung für Hochschulzulassung hervorgeht, die dem Tagesspiegel vorliegt. Dort ist von „extrem knappen Zeitvorgaben“ die Rede, die Arbeit an der Programmierung müsse sofort beginnen.

In der Übergangsphase werden wahrscheinlich nur Abiturnoten, der Medizinertest sowie Berufserfahrung zählen. Auf jeden Fall sollen die Kriterien auf solche beschränkt werden, für die Bewerber Nachweise direkt bei der Stiftung für Hochschulzulassung einreichen können. Auswahlgespräche an den Hochschulen sollen dagegen vorerst entfallen. Für die vollständige Programmierung wird es noch weitere ein bis zwei Jahre dauern, schätzt die Stiftung für Hochschulzulassung.