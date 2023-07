Wolf Biermann im Interview „Man geht auch an Schlägen kaputt, die man nicht austeilt“

Herr Biermann, was ist das Wichtigste im Leben?

Wie sollte einer wie ich das wissen – denn ich weiß doch zu viel. Wir alle wissen: Kein Ei kann sich das Nest aussuchen, in dem es ausgebrütet wird. Nach meiner Ausbürgerung 1976 besuchte ich Jean-Paul Sartre in Paris. Er sagte: „Wir beurteilen die Menschen nicht nach dem, was aus ihnen gemacht wurde, sondern danach, was sie aus dem gemacht haben, was aus ihnen gemacht wurde.“ Ein kluges Bonmot. Ich erwiderte keck: Den Satz hab ich schon mal bei Ihnen gelesen. Da raunzte er mich an: Sie singen ja auch immer dasselbe.