WTA Tennis-Ranglistenerste Swiatek sagt Teilnahme in Berlin ab

Iga Swiatek hat ihren Start beim am Samstag beginnenden Tennisturnier in Berlin abgesagt. Fünf Tage nach ihrem Grand Slam-Erfolg bei den French Open habe die Gesundheit der polnischen Weltranglistenersten Priorität. «Aufgrund meiner allgemeinen körperlichen und mentalen Erschöpfung nach neun intensiven Wochen muss ich leider von meiner Teilnahme in Berlin zurücktreten, um mich auszuruhen und zu erholen», teilte die 23-Jährige am Mittwoch mit.

Bis zum 23. Juni gehen trotz Swiateks Absage acht Top-Ten-Spielerinnen an den Start, darunter die aktuellen Grand-Slam-Siegerinnen Aryna Sabalenka (Australien Open), Coco Gauff (US Open) und Marketa Vondrousova (Wimbledon). Mit der Deutschen Angelique Kerber und der Japanerin Naomi Osaka sind zudem zwei ehemalige Weltranglistenerste am Start.

Turnierdirektorin Barbara Rittner sprach trotz der Absage von Grand-Slam-Niveau im Steffi-Graf-Stadion: «Das ist natürlich sehr schade und für uns und alle Fans von Iga enttäuschend. Trotzdem haben wir ein hochklassiges Feld und werden neun Tage Weltklasse-Tennis sehen.» Für die Spielerinnen ist das Turnier in Berlin auch schon Vorbereitung auf das am 1. Juli beginnende Grand-Slam-Turnier in Wimbledon.

© dpa-infocom, dpa:240612-99-370563/3

Das ist eine Nachricht direkt aus dem dpa-Newskanal.