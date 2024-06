Zeitschriften «Auto Bild» und «Computer Bild» ziehen nach Berlin

Die Redaktionen und Verlagsbereiche der Zeitschriftenmarken «Auto Bild» und «Computer Bild» ziehen ab dem 1. Januar 2025 von Hamburg nach Berlin. Der Konzern Axel Springer, zu dem die Magazine zählen, teilte am Dienstag an seinem Hauptsitz Berlin mit, man wolle die beiden Zeitschriften zentraler im gesamten «Bild»-Markenportfolio verankern. Die beiden Magazine werden ein übergreifendes neues Kompetenzcenter «Tech & Mobility» der «Bild»-Gruppe bilden. Ein solches Kompetenzcenter gibt es schon länger für den Bereich Sport. Auf Nachfrage hieß es vom Konzern, dass die Neuerung 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der beiden Marken betreffe. Mit dem Schritt sollen auch Doppelstrukturen abgebaut werden. In einem geringfügigen Maße könne es deshalb auch Arbeitsplatzabbau geben, hieß es weiter. Eine genaue Zahl nannte Springer nicht und verwies auf ausstehende innerbetriebliche Gespräche.

