Wenn Heinrich Schliemann nicht Großkaufmann und Archäologe geworden wäre, wo wäre er wohl sonst erfolgreich gewesen? Eine Vermutung: auf der Bühne. Im Theater, auf dem Jahrmarkt, im Zirkus. Oder auch, wie sein Vater, in der Kirche?

Jedenfalls an einem Ort, der dazu einlädt zu deklamieren, zu rezitieren, sich am Klang der Worte zu berauschen und andere in die eigene Erzählung mit hineinzuziehen. Denn Schliemann war nicht nur ein Sprachgenie – angeblich beherrschte er um die 20 Sprachen, von Holländisch und Französisch über Russisch und Altgriechisch bis hin zu Chinesisch und Arabisch. Er war auch ein begnadeter Rezitator und Erzähler, und wo immer er Gelegenheit fand, andere mit seinen Deklamationen in den Bann zu schlagen, nutzte er sie.

Die Mieter protestierten wegen Lärmbelästigung

Die Berichte darüber ziehen sich durch seine autobiografischen Texte ebenso wie durch Texte von Zeitgenossen über ihn, etwa von Rudolf Virchow. Schon als Kind, so berichtet Schliemann in seiner „Selbstbiografie“, habe er seine angebetete Minna und ihre Schwester mit seinen Erzählungen beeindruckt. Als junger Kaufmann in Amsterdam brachte er sich mehrere Sprachen selbst bei, indem er Texte memorierte und immer wieder vor sich hinsprach. Da es in seinem Umfeld niemanden gab, der des Russischen kundig war, engagierte er „einen armen Juden, der meine russischen Deklamationen anhören musste, von denen er keine Silbe verstand“. Die anderen Mieter im Haus protestierten wegen Lärmbelästigung, so dass Schliemann „zweimal die Wohnung wechseln musste“.

"Alle weinten, und ich weinte mit"

In seiner Zeit als Kaufmann in Russland ab 1846 widmete sich Schliemann vor allem seinen Geschäften. Aber kaum nähert er sich seinem Lebenstraum, bricht die Neigung zum Vortragen wieder durch. 1868 fährt er nach Ithaka und marschiert stracks bei 52 Grad Hitze zu den Orten, an denen er den „Palast des Odysseus“ und das „Feld des Laertes“ vermutet. Genau hier, so glaubt der Mythomane Schliemann, hat Odysseus seine Frau Penelope und seinen alten Vater wiedergesehen! Er gräbt nur ein bisschen, findet ein paar alte Vasen mit Asche drin – vielleicht „die Asche des Odysseus und der Penelope oder ihrer Nachkommen“? Aber vor allem legt er auf Ithaka einen bemerkenswerten Auftritt hin: Er trägt den Dorfbewohnern, die sich neugierig um ihn versammelt haben, die passenden Passagen aus der Odyssee auf Altgriechisch vor – und übersetzt sie „anschließend Wort für Wort in ihren Dialekt“. Mit durchschlagendem Erfolg. „Grenzenlos war ihre Begeisterung, als sie in der wohlklingenden Sprache Homers (...) die schrecklichen Leiden erzählen hörten, welche der alte König Laertes gerade an dieser Stelle erduldet hatte (...) Aller Augen schwammen in Tränen. Man trug mich im Triumph ins Dorf.“

Im nächsten Dorf wird er geradezu bedrängt, die Vorführung zu wiederholen. „Ich nahm mir einen Tisch unter eine Platane mitten im Dorfe als Tribüne und las mit lauter Stimme den 23. Gesang der Odyssee vor.“ Die Schilderung, wie Penelope ihren Mann nach 20-jähriger Trennung wiedererkennt, trägt Schliemann offensichtlich ebenso ergreifend vor wie die antiken Sänger. „Alle weinten, und ich weinte mit.“

Rezitationen auch bei Abendempfängen

Während der Ausgrabungen in Troja hat er in seiner Frau Sophia eine aufmerksame Zuhörerin, die Begeisterung für die altgriechische Welt ist es, was die beiden verbindet. Zu ihren späteren gemeinsamen Empfängen in der Athener Villa „Iliou Melathron“ gehören Homer-Rezitationen immer dazu.

Rudolf Virchow, der mit Schliemann zusammen in Troja gegraben hat und ihn davon überzeugte, seine Funde nach Berlin zu geben, hat nach Schliemanns Tod in der „Gartenlaube“ viele Seiten zur Erinnerung an seinen Freund geschrieben. Darin schildert er auch, wie Schliemann bei einer gemeinsamen Reise in Ägypten aus dem Koran rezitiert: Unter einem großen Baum, ähnlich wie in Ithaka, versammelten sich nach dem Abendessen Nubier und Reisende. „Dann begann Schliemann aus dem Gedächnis eine Sure des Korans zu rezitieren. Seine anfangs dumpfe Stimme hob sich mehr und mehr, und wenn er dann in der ihm eigenen ekstatischen Weise die Schlussworte sprach, so neigten alle ihr Haupt und berührten mit der Stirn die Erde.“

Eine einzige Konkurrentin

Schliemanns Lieblingsstoff aber blieben bis zum Ende die homerischen Dichtungen, jederzeit konnte er aus dem Gedächtnis die jeweils passenden Verse hervorholen. Er hatte darin, schreibt Virchow, nur einen „einzigen trefflichen Konkurrenten: Das war seine Frau Sophia. Oft genug nahm sie den Faden der Dichtung da auf, wo er endete, und ihre Begeisterung klang nicht minder vernehmlich aus der Wärme ihres Vortrages hervor.“



