Als Heinrich Schliemann in Troja den „Schatz des Priamos“ fand, war seine Ehefrau Sophia angeblich dabei. „Sie stand, während ich arbeitete, neben mir, immer bereit, die von mir ausgegrabenen Gegenstände in ihren Shawl zu packen und fortzutragen“: So berichtet es Schliemann in seiner „Selbstbiografie“. Halsketten, Ohrgehänge, Goldplättchen, ungefähr 8000 Stücke, alles in einem „Shawl“?

In Wirklichkeit befand sich Sophia zu diesem Zeitpunkt in Athen. Aber Schliemann fühlte sich berechtigt, seine Gattin hinzuzuerfinden. Schließlich war sie häufig aktiv an den Ausgrabungen beteiligt. Vor allem aber passte das zu seinem seit Langem gehegten Traum, Troja nicht allein auszugraben, sondern zusammen „mit einer homerbegeisterten, schwarzhaarigen Griechin“. Deswegen hatte er seinen ehemaligen Griechischlehrer gebeten, ihm, nachdem seine erste Ehe in Sankt Petersburg gescheitert war, eine passende Heiratskandidatin aus Athen vorzuschlagen. 1869, vier Jahre vor der Entdeckung des Schatzes, heiratete er die 30 Jahre jüngere Sophia Engastroménos.

Troja und Sophia als Einheit

In ihrer – leider nur noch antiquarisch erhältlichen – Doppelbiografie „Schliemann und Sophia. Eine Liebesgeschichte“ (2001) beschreibt die griechische Journalistin und Autorin Danae Coulmas die durchaus turbulente Beziehung zwischen beiden. Für Schliemann war Sophia ein Teil in der Selbstinszenierung seines Lebens, schreibt Coulmas: Er strickte an der Legende vom großen „Paar der Archäologie“, sah Sophia und Troja als „Einheit“.

Wenn Sophia den Schatz auch nicht im Schal davongetragen hat, so hat doch ihr Bild entscheidend dazu beigetragen, Schliemanns Entdeckung bekannt zu machen. Denn was hätte stärker wirken können als das (angebliche) Geschmeide der Helena auf dem schwarzen Haar Sophias! Schliemann schickte dieses Foto in alle Welt, und das war nicht nur ein genialer Marketing-Schachzug, sondern auch bildgewordener Ausdruck seines Traums.

Sie wollte die Funde in Griechenland sehen

Dass „Errikáki“, so Sophias Kosewort für Heinrich, sich dafür entschied, den „Schatz des Priamos“ nach Berlin zu geben, war gar nicht in ihrem Sinne, sie wollte, dass die Funde in Griechenland aufbewahrt werden sollten. Nach Schliemanns Tod 1890 lebte Sophia noch über vierzig Jahre als respektierte Bürgerin in Athen. Sie gab seine Selbstbiografie heraus, hielt Vorträge und erhielt ein Staatsbegräbnis.