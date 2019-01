London, England, Parliament Square



Wenn Engländer sich auf der Straße in ihre Fahne wickeln, dann ist es ihnen ernst. Dann ist Leidenschaft im Spiel, es geht um alles, die Zukunft des Landes wird entschieden. Vielleicht steht dann eine royale Hochzeit an. Oder ein Thronfolger wird geboren. Aber dies ist der Parliament Square an einem unentschieden nieselnden Dienstag, an dessen Abend das Unterhaus über Theresa Mays Brexit-Plan entscheidet.

Es sei die größte Krise Großbritanniens seit dem Zweiten Weltkrieg, heißt es. Theresa May riet vorsichtshalber, sich bei der Entscheidung nach den Historikern zu richten, die in Zukunft die Geschichtsbücher schreiben werden. Die schwangere Labour-Abgeordnete Tulip Siddiq verschob ihren Kaiserschnitttermin gegen den Rat der Ärzte, um gegen Mays Deal stimmen zu können. Es sei ihre Verpflichtung, ihrem ungeborenen Sohn die bestmögliche Zukunft zu hinterlassen, die für ihn nun halt zwei Tage später beginne. Das stoische England ist außer sich.

Während als sicher gilt, dass Mays Abkommen durchfällt, artikuliert sich vor dem Parlament noch einmal jede Meinung einzeln. Denn jetzt zanken sich nicht nur 650 Abgeordnete lautstark im Unterhaus – das ist ja normal, das ist gute Tradition. Jetzt zanken sich die Leute auf der Straße. EU-Freunde und Feinde haben jeweils Busse und Leuchttafeln geordert, die mit ihren Slogans am Parlament vorbeifahren, am nächsten Kreisverkehr umdrehen und wiederkommen. Genauso, wie in dieser Debatte das gleiche Argument einmal von rechts und einmal von links kommt. „Get back control“, riefen anfangs die EU-Gegner, die Brüssel das Zepter aus der Hand nehmen wollten. „Get back control“, ruft jetzt die Opposition, die der Regierung die Kontrolle über den chaotischen Brexit-Prozess entziehen will. Ein außerirdischer Besucher müsste sofort schließen, dass niemand mehr diese Kontrolle hat.

Belinda Canborne steht in einer Gruppe von Brexit-Fans. Sie hat auf persönliche Empfehlung von Nigel Farage EU-Recht studiert und vor zweieinhalb Jahren im Referendum Leave gestimmt. Seitdem sei das Anliegen für sie nur noch dringender geworden. Es gehe ihr jetzt, inzwischen 42 Jahre alt, nicht mehr nur um den Brexit, sondern darum, ob sie noch in einer Demokratie lebe. Der Wille des Volkes sei schließlich klar ausgedrückt, sagt sie. Aber jetzt werde das einfach nicht umgesetzt. Was kann man tun? Für den Moment ist die Antwort einfach. Steht auf dem Schild, dass sie in den Verkehr hält. „We voted leave – just hoot“. Einfach hupen.

Die EU-Freunde sind dagegen überzeugt, den besten Deal gibt es schon. Es ist die Mitgliedschaft in der EU. Großbrittanien habe da nämlich Mitbestimmung am Regelwerk und die Taschen voller Extrawürste. Seit dem Referendum 2016 ist deshalb Philip Le Moine, ein Anwalt, der am nahen St. James Park arbeitet, so gut wie jede Mittagspause hergekommen, um eine Weile eine EU-Flagge in den Verkehrsstrom zu halten: „Wir brauchen die EU.“ Le Moine ist, in keiner Partei, in keiner Protestbewegung. Das hier sei einfach „eine Gelegenheit der freien Meinungsäußerung“.

Vor den Houses of Parliament versammelten sich am Dienstag auch viele Befürworter eines Verbleibs in der EU. Foto: Paul Ellis/AFP

Furnace, Schottland, Alistair Sinclair, Fischer

700 Kilometer nordwestlich, an Schottlands Atlantikküste, steht Alistair Sinclair in seinem Wohnzimmer und sagt, er denke darüber nach, was für ein Auto er sich in diesem Jahr anschaffen werde. „Es wird wohl ein japanisches“, sagt er. Vor der Tür steht sein silberner Audi mit 23.000 Meilen auf dem Tacho, es ist Sinclairs dritter, alle zwei, drei Jahre kaufte er sich bislang einen neuen. Dass damit nun Schluss sein soll, erklärt Sinclair mit seiner Enttäuschung über EU-Europa und mit Einkommenseinbußen, die er nach einem Brexit erwartet. Er sagt: „Wir Schotten werden für etwas bestraft, was wir gar nicht wollten.“ Schottland hat beim Referendum mehrheitlich für den Verbleib in der EU gestimmt, und die EU habe die Schotten danach nie dafür belohnt, sie nie ermutigt, gegenüber London lauter zu werden und ihre EU-Verbleibsinteressen durchzusetzen – wie auch immer Brüssel das hätte bewerkstelligen sollen, mit einem De-facto-Verbleib Schottlands in der Union vielleicht.

Sinclair ist Hummerfischer, wenn er aus dem Wohnzimmerfenster schaut, sieht er den Loch Fyne und sein Boot, das in den Wellen schaukelt. Er ist der „Nationale Koordinator“ der Scottish Creel Fishermen’s Federation, einem Interessensverband kleiner Fischereibetriebe wie seinem, die Krebstiere fangen. Die Fischer leben vom Export der Tiere, und entscheidend dabei ist, dass beispielsweise die Hummer lebend in den Restaurants von Festlandseuropa ankommen. Bislang erreichen sie den Kontinent am Morgen nach dem Tag, in dem sie aus dem Meer geholt wurden. Wenn am Eurotunnel und auf den Fährverbindungen von Dover Zollkontrollen künftig eingeführt werden, werde das wohl kaum noch gelingen, sagt Sinclair. Er sagt: „Ich denke nicht, dass heute Abend die Schlacht zu Ende ist.“ Er hofft, dass sich nach der Entscheidung vom Dienstag „eine Tür zu neuen Möglichkeiten öffnet“. Er hoffe, „dass wir ein neues Referendum haben werden“.

Selsey, England, Tony Delahunty, Fischer

Sinclairs Kollege Tony Delahunty hofft das nicht, sagt er. Er lebt an der entgegengesetzten Küste Großbritanniens, im Süden Englands bei Portsmouth. „Jede Entscheidung, die unsere Fischereiindustrie aus dem EU-System herausholt, ist für uns eine gute Entscheidung“, sagt er. Das könne ein Deal-Brexit mit anschließenden Verhandlungen darüber sein, oder eben ein Brexit ohne Deal. „Das wäre nicht das Beste, aber für uns wäre es gut.“

Die „Gemeinsame Fischereipolitik“ der EU ist für die Briten schlecht. Französische Fischer zum Beispiel, so regelt es diese Politik, dürfen derzeit1400 Tonnen Kabeljau im Jahr aus dem Ärmelkanal holen, den Briten sind 140 erlaubt. Die deutsche Hochseefischerei erwirtschaftet in britischen Gewässern 67 Prozent ihrer Erlöse, 82 Prozent der Heringsfänge der Deutschen kommen von hier. Dazu kommen noch Abmachungen, die Großbritannien – dem nicht nur der deutsche EU-Parlamentarier Elmar Brok, Brexit-Beauftragter der konservativen EVP-Fraktion im Europaparlament, während der Austrittsverhandlungen „Rosinenpickerei“ vorwarf – mit einzelnen EU-Mitgliedstaaten getroffen hat. Französische Fischer – neben den Niederländern, Belgiern, Iren und Deutschen – dürfen sich der britischen Küste bis auf sechs Seemeilen nähern. Sollten Tony Delahunty und seine Kollegen dies auf der gegenüberliegenden Ärmelkanalseite versuchen, gäbe es Ärger. Zwölf Meilen vor Frankreich ist für sie Schluss. Ob er nach dem Dienstagabend Klarheit erwartet? „Ich kann die Frage nicht ernsthaft beantworten.“

Berlin, Deutschland, Kit Turner, Exil-Brite

Seinen Sport ausfallen lassen für die Abstimmung? Darauf hat Kit Turner keine Lust. Sein Handy nimmt der Chefcoach des Berlin Irish Football Club am Dienstagabend aber doch mit zum Training, um sich über Neuigkeiten aus dem Unterhaus auf dem Laufenden zu halten. Turner ist 29 und lebt seit sechs Jahren in Deutschland, er arbeitet als Gepäckermittler für die Lufthansa. Vom Abkommen, dass EU und Briten ausgehandelt haben, hält er nichts. Der Deal sei ein Betrug, sagt Turner, sowohl für die Hardliner in der Austrittsfrage als auch für Menschen wie ihn, die gar keinen Brexit wollten. Egal, was auf Europa und Großbritannien nun zukommt: Kit Turner hat bereits Vorsorge getroffen. Er hat sich in Berlin als Brite registrieren lassen, um vorsorglich einen Aufenthaltstitel zu erhalten. Später will er jedoch die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen. „Ich bin seit sechs Jahren hier, wohne und arbeite in Deutschland mit Deutschen.“ Dennoch sei es merkwürdig, die Staatsbürgerschaft zu wechseln. Denn eigentlich, sagt Kit Turner, fühle er sich als Europäer.

Frankreich, Straßburg,

Elmar Brok, EU-Parlamentarier

Für Elmar Brok, Brexitbeauftragter des Europaparlaments, fängt der Tag mit einer freudigen Überraschung an. Abgeordnetenkollegen machen ihn auf ein Zeitungsinterview aufmerksam, in dem EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker die CDU auffordert, den 72-jährigen Brok doch wieder auf einem aussichtsreichen Listenplatz in den Europa-Wahlkampf zu schicken: Ein Europa-Parlament ohne Brok sei für ihn „unvorstellbar“. Brok berichtet dann in der ersten Sitzung des Tages um 8 Uhr in der Gruppe der deutschen Christdemokraten zum Brexit. Brok geht davon aus, dass die letzten Zusicherungen, die EU-Kommissionspräsident Juncker und Ratspräsident Donald Tusk Theresa May gegeben haben, die Ausgangsposition für die Abstimmung im britischen Unterhaus leicht verbessert haben. Am Nachmittag steht für Brok ein Gespräch mit dem Chefunterhändler der EU für den Brexit, Michel Barnier, unter vier Augen an: „Es geht darum, wie wir von EU-Seite auf die Entscheidung im britischen Parlament reagieren werden.“ Über den Ausgang der Abstimmung macht er sich keine Illusionen: Er rechnet mit einer Niederlage für May, daher sei seine Stimmungslage „bescheiden“. Und was ist der nächste Schritt der EU? „Wir werden das Verfahren fortsetzen, einen Aufschub des Austritts gibt es nur, wenn in Großbritannien Neuwahlen oder ein neues Referendum anstehen.“

Berlin, Deutschland, Alexander Dobrindt,

CSU-Landesgruppenchef

Mit der Londoner „Sun“ muss sich normalerweise nur Downing Street 10 herumärgern. Aber heute reicht die Gerüchteschleuder des britischen Revolverblatts bis nach Berlin. Angela Merkel habe der Kollegin May zugesichert, stand dort sinngemäß zu lesen, dass sie getrost ihre Abstimmung verlieren könne – die deutsche Kanzlerin wolle die EU danach zu weiteren Zugeständnissen bewegen. Das Dementi aus Berlin folgt prompt. Ein Telefonat der beiden am Sonntag sei falsch wiedergegeben, heißt es diplomatisch. Im Klartext: Für wie blöde halten die uns, dass wir uns bei offener Sabotage des EU-Kurses ertappen lassen?

Trotzdem steckt in der Geschichte eine kleine innere Wahrheit. Am Vormittag sitzt Alexander Dobrindt vor seinem wöchentlichen Journalistenstammtisch und lässt sich nicht anmerken, ob es ihn nicht vielleicht sogar heimlich freut, dass seine „Anti-Abschiebe-Industrie“ gerade zum Unwort des Jahres gewählt wurde.

Anders als im Flüchtlingsstreit ist der Chef der CSU-Landesgruppe in Sachen Brexit nur eine Randfigur. Das lässt ihm freilich ein Stück Narrenfreiheit, Dinge auszusprechen, die andere sich höchstens denken. „Ein No-deal-Brexit wäre für uns die schwierigste Situation“, sagt Dobrindt. Wenn Mays Abkommen durchfalle, müsse man „auch auf Seiten der Europäischen Union reagieren“. Also sich genau anschauen: „Wo kann man auch den Engländern Angebote machen?“ Konkreter will er nicht werden. Aber die Bayern jedenfalls wären sicher bereit, höhere politische Preise zu zahlen, schon alleine um BMW seine vier Standorte auf den britischen Inseln zu retten.



Berlin, Deutschland, Jody Gannon, Exil-Ire

Eine spezielle Beobachtung über die Rolle der Iren im Brexit-Drama hat Jody Gannon gemacht: „Es scheint, dass die Mehrheit der Iren auf der Insel dem Brexit wohl kritischer gegenübersteht als die meisten Iren im Ausland“, sagt er. Gannon ist ein Berliner aus Dublin, Eigentümer der Trickfilmfirma The Big B Animation aus Berlin-Mitte und Sprecher des Unternehmerverbandes Irish Business Network. Eine gefühlte Mehrheit seiner Mitglieder, allesamt Iren im Ausland, sei zwar gegen den Brexit, „viele stehen dem Thema aber wohl offener gegenüber. Sie sehen vielleicht auch die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben.“

Vielleicht ist der Brexit eine Chance für die Republik Irland. Denn wer Geschäfte auf den britischen Inseln machen will, könnte womöglich von Großbritannien nach Irland ausweichen. Der Standort Irland werde interessanter. „Außerdem denken einige, dass die EU endlich auch mal einen Schuss vor den Bug braucht. Es muss Reformen geben.“

London, England, Jesus-Fan

Vor den Pressezelten am Parlament wirbt ein Mann für Jesus und die Bibel. Er steht auf einem Schemel, Bibel in der Hand, und ruft, dass Gott die Unabhängigkeit des Landes will.

„Steht irgendetwas über Großbritannien in der Bibel?“, fordert ihn ein Passant heraus, das Mittagssandwich in der Hand. Wütend.

„Nein.“

„Warum tun Sie das dann?“

„Weil ich England liebe.“

„Das tue ich auch. Aber das Gesetz Gottes gilt für alle, nicht nur für England.“

„Ich mag keine Aggression“, sagt er und tritt von seinem Schemel ab.