Herr Kosslick, mit dem Thema Film bringt man Sie in Verbindung, mit Kulturmanagement auch. Aber mit Gärten? Sie überraschen mit einer Einleitung für das Buch „Gärten des Jahres“, die sie auf dem Lande geschrieben haben. Wo auch sonst? Umgeben von einem Park und einem historischen Naschgarten, schreiben Sie. Nennen Sie diesen Garten dort auch Ihr Eigen?

Nein. Mein Freund André Schmitz, Berlins ehemaliger Kulturstaatssekretär, hat nach der Wende bei Neuruppin ein Haus mit Garten und Park gekauft und restauriert. Es gibt dort auch einen historischen ‚Naschgarten', einen Obst- und Früchtegarten. Beim Flanieren kann man köstliche Himbeeren und Rote Johannisbeeren naschen, die wir im schwäbischen „Hansträuble“ nennen. Unten im Beet gedeihen Salbei, Thymian, Maggikraut und Schnittlauch.

Sie hatten in Norddeutschland einen eigenen Garten. Unterstellen wir einmal, Sie hätten unbegrenzte räumliche und finanzielle Mittel. Wie würde Ihre Gartenanlage denn heute aussehen und aus welchen Fehlern würden Sie vielleicht lernen?

Wild und blühend und mit alten Apfelsorten wie Schafsnasen und Goldparmänen. Wir hatten um ein zweihundertfünfzig Jahre altes Bauernhaus herum große Gärten mit Stauden, Hecken und Obstbäumen angelegt. Damals begann meine lange Geschichte mit Berlins und Brandenburgs berühmtem Staudengärtner Karl Foerster, den ich bis dahin nicht kannte. Nach seinen Prinzipien haben wir die Gärten angelegt und seine Blumenparadiese sind für mich immer noch die schönsten. Nach der Wende besuchten wir dann Karl Foersters Garten in Potsdam-Bornim, heute Unesco-Weltkulturerbe. Er erfand den automatischen Blütengarten, ein vielfältiger Staudengarten der so komponiert ist, dass immer etwas blüht und wenig unerwünschte Gräslein gezupft werden müssen. Ein Garten für faule Gärtner.

Ja, Sie haben das Karl-Foerster-Fieber. Haben Sie diese Gärten wie nach einer Gebrauchsanleitung nachgepflanzt? Wo bleibt da die Fantasie?

Das Schöne an Karl Foersters Gärten ist, dass er der Fantasie keine Grenzen setzt. Seine unendlich vielen Züchtungen an Gräsern, Polstern und Stauden kann man heute wieder kaufen. Die Staudengärtnerei nebenan verkauft die mehr als 50 Rittersporne von Karl Foerster. Apropos aus Fehlern lernen: Mit meinen damals reizenden Buchsbaumumrandungen würde ich mich heute nicht mehr abmühen.

Das muss in den Zeiten vor dem Zünsler gewesen sein…

Ja, der Zünsler trat erst später seinen Kahlfraß an. Für mich einer der wenigen nervigen Schmetterlinge. Übrigens die Rittersporne sind auch empfindliche Pflanzen. Die wollen geachtet und gehegt, beachtet und gepflegt werden. Aber das ist ja nicht verwunderlich bei den Namen, die ihnen Ihr Züchter gab: Flötensolo, Nachtauge und Größenwahn, Gletscherwasser und coelinblaue „Blue Boys“. Da passt der lachsfarbene Phlox „Auromer“ und der berühmte „Bornimer Nachsommer“, eine wüchsige Spätsorte, warm-rosafarben, großblütig und regenfest, sehr gut dazu, so Foerster im VEB-Staudenkatalog von 1975, für DDR-Mark 1,50, ein Schnäppchen. In meinem heutigen Kleingarten gibt’s kaukasisches Vergissmeinnicht, Schachbrettblumen, Taubnesseln, Elfenblumen und natürlich Ringelblumen. Damals in Norddeutschland brachte mir ein blinder Nachbar mal seine eigene Züchtung in orange-gelber Mischfarbe mit. Er war für mich der Beweis, dass es eine blühende Fantasie gibt. Er hatte sie.

Sie zitieren in Ihrem Vorwort die Kleingartenbesitzerin Tanja: Man sehe dem Garten an, wie der Gärtner tickt. Was verrät denn Ihre Gartenanlage dem Betrachter über Sie?

Ich gehöre zu den Staudenliebhabern. Sie sind wie Kinder. Blühen jedes Jahr in neuer Schönheit und je älter, desto schöner, prächtiger und immer wieder mit neuen Varianten ihrer Blüten. Das für Menschen, die vorm Altern Angst haben. Foerster schreibt „im Frühjahr wird durchgeblüht…“. Bei mir mit Zaubernuss, Schneeglöckchen, Bärlauch und dottergelben Winterlingen. Dann gibt es Menschen, die sich eine Tonne Kies oder Granit in den Garten kippen lassen. Pflegeleicht wie Eisenbahntrassen… Und wieder andere wie Donald Trumps Frau Melania reißen die schönsten Stauden aus dem Präsidentengarten und verlegen Platten der Langeweile. Alles unter Kontrolle bedeutet das. Da liegt nicht einmal mehr der Strand unter dem Pflaster…

Das ist die private Seite. Wenn wir über Gärten reden, gibt es auch ein öffentliche. So viele Grünflächen sind komplett verwahrlost. Wir schreiben eher von Grauflächenämtern als von Grünflächenämtern. Sie hatten angeregt, statt das Berliner Stadtschlosses aufzubauen dort einen Garten anzulegen. Warum ist daraus nichts geworden?

Diesen Vorschlag hatte schon der Architekturhistoriker Julius Posener gemacht. Hans von Trotha zitiert ihn in seinem schlosskritischen Essay „Die große Illusion – Ein Schloss, eine Fassade und ein Traum von Preußen“. Disney-Preußen statt Palast der Republik. Diese Milliarden teure Absurdität geht mit nicht in den Kopf. Leider kann man kein Gras drüber wachsen lassen.

Sie haben in ihrem Beitrag Schulgarten-Projekte erwähnt. Gibt es noch Gärten, die Sie betreuen?

Nicht mehr. Ich hatte das in der Schule meines Sohnes mal versucht. Aber es gibt sie noch und in Berlin soll es noch 270 solch’ wichtiger Gärten geben, die den Kindern die Möglichkeit geben mit der Natur zu wachsen…

Sie sind viel in der Welt herumgekommen als Berlinale-Chef. Von welchen Städten kann Berlin denn eigentlich etwas lernen in Sachen Stadtbegrünung? Welche sind vielleicht für Sie blühende Beispiele? Wo könnte sich Berlin eine Baumrinde abschneiden?

Viele Städte können sich von Berlin was abgucken. Berlinale-Besucher, die mal im Sommer nach Berlin kamen, konnten es nicht fassen wie grün Berlin ist. Und die vorbildliche Gartenarchitektur im l957 erbauten Hansaviertel lockt viele ausländische Besuchergruppen täglich an. Aber schaut man sich das Hansaeinkaufsviertel an, dann fragt man sich schon, warum das langsam vor sich hin siechende Ensemble unter Denkmalschutz steht. Da könnte Berlin von Paris, New York von Wien und vielen skandinavischen Städten lernen. Gerade in der Pandemie konnte man sehen, wie sehr sich die Menschen – vom Lärm und den Abgasen geplagt – nach der Natur sehnten. Es ist vielen Berlinern unverständlich, warum die historischen Busse der Stadtrundfahrten auch mit historischen Abgasmotoren im Kreis in der Innenstadt – manches Mal Stoßstange an Stoßstange – die Luft verpesten dürfen. Wie wär’s mit Elektromotoren…. CO2-Motoren sind zwar Oldtimer, müssen aber nicht unter Denkmalschutz stehen und noch steuerbegünstigt werden. Auch absurd.

Gärtnern ist eine Ablenkung von der Pandemie. Der Garten ist ein Sehnsuchtsort, ein sicherer Ort ohne Covic 19, ein Raum zur Gestaltung eigener Wirklichkeit. Sind wir angesichts der jüngsten Ereignisse nun wieder auf dem Weg zu einem Nutzgarten wie in und nach dem Zweiten Weltkrieg? Anders gefragt: Ist die Zeit der vom Hedonismus geprägten Gärten vorbei?

Nein, wenn Hedonismus Genuss und Streben nach Sinnenlust bedeutet, dann sind Blumengärten und Parks gerade die richtigen zur Erfüllung privaten Glücks. „Glücksgärten“ werden oft in Kleinanzeigen von modernen Laupenpiepern gesucht. Aber es kam das Hochbeet dazu. Alle ziehen jetzt Kräuter und essbare Pflanzen, Schwarzfeigen überwintern sogar bei minus 20 Grad. Der Garten, so Foerster, sei ein Zauberschlüssel, und ich finde das hat er mit dem Kino gemein. Im Kino wie im Garten gehts um Entspannung, Unterhaltung und Erbauung.

Landschaften, Gärten und Parks dienen im Kino oft als Kulissen, auch um Figuren zu charakterisieren. Eine Ausnahme ist in dieser Hinsicht Antonionis Filmklassiker „Blow Up“. Hier geht es um das Sehen, aber auch um das Nichtsehen und um die Imagination als Mittel, sich die Welt anzueignen. Wie wichtig ist die Gestaltung eines Gartens für Inspiration und Kreativität? Oder andersherum gefragt: Ist der Garten ohne die ordnende Hand vielleicht der erholsamere Garten?

Für mich schon. Es kommt drauf an, was der eigene Garten widerspiegeln soll oder tut. Denken Sie an den Barockgarten, da gehts um Hierarchie, Beherrschung, Absolutismus. In den ordentlichsten Gärten passieren die meisten Morde, nicht in den Parks wie bei „Blow Up“.

Tatsächlich oder im Kino?

Im Film habe ich das Gefühl. Zum Beispiel in Peter Greenaways „Kontrakt des Zeichners“ verwandelt sich ein Barockgarten in einen Landschaftsgarten der Aufklärung, ein Symbol der Freiheit. Eigentlich sind Gärtner wie Foerster oder Peter Josef Lenné als Landschaftsregisseure genauso bedeutend wie „Blow Up“-Regisseur Michelangelo Antonioni.

Was halten Sie denn eigentlich so von Wühlmäusen, Maulwürfen, Unkraut und Co.? Finden Sie die störend? Welche Kämpfe haben Sie gewonnen?

Letztendlich können Sie gegen den Maulwurf nicht gewinnen. Klar, mit elektronischen Pfeiftönen lässt sich der Wühler kurz vertreiben.

Andere schwören auf stinkenden Fisch...

Will ich auch nicht riechen. Der Maulwurf lockert die Erde auf und die kann man schön ins Hochbeet füllen. Er mag den mit der Nagelschere gestutzten Rasen nicht. Ich kann ihn verstehen…

Sie haben über den Gärtner als Regisseur gesprochen. Gärten sind auch eine Traumwelt, wie Filme. Sie haben mit der Realität wenig zu tun. Menschen sind darin zwar umgeben von Blumen und Schönheit, aber eigentlich leben sie in der Hektik des Alltags, haben Ängste und erleben viele Beschränkungen. Würden Sie da mitgehen, dass ein Garten auch eine Gegenwelt ist, eine Parallelwelt?

Absolut. Denken Sie nur an den Film „Gespenster“ von Christian Petzold, der im Wettbewerb der Berlinale lief. Die künstliche Welt des Potsdamer Platzes und der kontrastierende Tiergarten. Bei der gläsernen Übungsarchitektur für angehende Fensterputzer bleibt nichts verborgen. Der Tiergarten hingegen bietet Ruhe und Schutz. Die Pflanzen werden sich die Stadt zurückerobern. Sie werden uns überleben. Und deshalb wären wir gut beraten, sie zu Erholung, Erbauung und zum Vergnügen in Ruhe zu lassen. Im Prinzip ist das wie beim Kino.

Dieter Kosslick / Konstanze Neubauer: Gärten des Jahres – Die 50 schönsten Privatgärten. Callwey Verlag 2022, 320 Seiten, über 350 Farbabbildungen und Gartenpläne, gebunden, 23 x 30 cm, 59,95 Euro.