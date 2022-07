Wer auf „Mein Schiff“ Bühnenaufführungen sehen möchte, muss tief hinabsteigen. Auf Deck 2 und 3 befindet sich aber kein Kellertheater, sondern ein Saal mit 1000 sehr bequemen Sesseln – und einer technischen Ausstattung, die jeden Stadttheater-Intendanten vor Neid erblassen lässt. Bei Aida Cruises dagegen ist die Location deutlich weiter oben zu finden: Das mehrstöckige „Theatrium“ ist das Herz des Schiffes, immer offen für den Durchgangsverkehr der Neugierigen und Feierfreudigen.

Hochkultur darf man trotz der Lage aber nicht gleich erwarten. Die Shows, die hier gezeigt werden, sind – wie bei der Konkurrenz – ganz auf Unterhaltung ausgelegt. Da erklingen die größten Hits aus Rock, Pop und Musical, da wird Akrobatik geboten und Tanz im bunten Scheinwerferlicht. Fluffiges Entertainment eben, für Menschen, die sich entspannen wollen.

Zwei Jahre Stillstand im Berliner Probenzentrum von TUI Cruises

Bühnendarbietungen stehen bei Kreuzfahrtgästen nicht an erster Stelle auf der Prioritätenliste – Sonnenliegen-Plätze in Poolnähe und ein reichliches Essensangebot sind auf jeden Fall wichtiger. Aber wenn die Sonne am Horizont untergetaucht ist, wird so ein All-Inclusive-Kulturangebot ganz gerne mitgenommen.

In der Pandemie allerdings gingen die Lichter nicht nur an Land, sondern auch in den Bordtheatern aus. Mit bitteren Konsequenzen für die Künstler:innen. Denn während die Angestellten in den staatlichen Institutionen ihre Jobs behielten, auch wenn sie nicht auftreten konnten, wurden die Hochsee-Ensembles abgebaut. Zwei Jahre lang stungtand der Betrieb still im Berliner Probenzentrum von Tui Cruises. An der Bouchéstraße in Treptow entstehen die Shows für die "Mein Schiff"-Flotte, vor Corona herrschte hier stets Bienenstock- Atmosphäre. Erst am 11. April erwachte der Betrieb wieder aus dem erzwungenen Dornröschenschlaf. Auf einem Schiff laufen bereits wieder Ensemble-Shows, eine weitere folgt im Juli, bis zum zweiten Quartal 2023 sollen die übrigen folgen. Bis dahin sorgen teilweise noch Gastkünstler für Unterhaltung.

Weniger ist mehr, lautet das Motto

Aida ist schon weiter, erste Ensembles gingen bereits im Januar an Bord, auch wenn sie wegen des strengen Hygienekonzepts nur mit viel Abstand zum Publikum auftreten konnten. Inzwischen wird auf allen Schiffen der Flotte wieder in kompletter Besetzung gespielt, es laufen dieselben Shows wie vor der Pandemie. Alles soll so schön werden wie früher.

Die Maskenpflicht auf Kreuzfahrtschiffen ist gefallen, zumindest für die Gäste, das Personal trägt weiter Mund-Nasen-Bedeckung. Wer an Bord will, muss vollständig geimpft und vor Fahrtantritt noch zweimal getestet sein. Auf der Bühne gilt bei Tui Cruise jetzt aber das Motto: Weniger ist mehr. Vor Corona standen bis zu 22 Mitwirkende auf der Bühne, jetzt umfasst das Show-Ensemble noch je vier Artisten und Tänzer:innen sowie zwei Gesangssolisten. „Ich glaube nicht, dass die Gäste unsere Shows nach der Quantität der Darsteller bewerten“, sagt René Meusel, Head of Produktion bei Tui Cruises – und verweist zudem auf Synergieeffekte, wenn zum Beispiel die Band, die sonst in den Bars oder an Deck spielt, auch mal im Theater zusammen mit dem Ensemble auftritt.

TV-Formate sind beliebt auf den "Aida"-Schiffen"

Flexibilität soll das verschlankte Konzept bringen, erklärtes Ziel ist es, sich besser den Bedürfnissen der Zielgruppen in den verschiedenen Fahrtgebieten anpassen zu können. Fjord-Fans hören andere Musik als Mittelmeer-Matadore. Die Hymne dagegen, die bei der Ausfahrt aus dem Hafen stets gespielt wird, soll auf der „Mein Schiff“-Flotte weiter Unheiligs Pathosballade „Große Freiheit“ bleiben: „Gerade in so unbeständigen Zeiten“, findet René Meusel, „ tut Beständigkeit gut, uns wie auch den Gästen.“

Gabriele Link, Showverantwortliche bei Aida Cruises, kennt andere Herausforderungen. Denn es ist gar nicht so leicht, im „Theatrium“ die Aufmerksamkeit des Publikums über volle 45 Minuten zu fesseln. Weil das, was sie gern das Wohnzimmer des Schiffes nennt, eben auch Durchgangsraum ist, wo ständige Fluktuation herrscht. Zudem kann nur ein Teil der Zuschauer:innen sitzen, viele müssen stehen. Das ist so gewollt, prägt aber auch die Formate.

Bingo ist hier sehr beliebt, ebenso Mitmach-Live-Kopien von TV- Shows wie „The Voice“ und „Wer wird Millionär?“. Vier Sänger:innen, drei Artisten und sechs Tänzer:innen gehören auf den kleineren Schiffen zum Cast, auf den großen kommen ein Clown und rhythmische Sportgymnastinnen hinzu. Und natürlich – wie auch bei „Mein Schiff“ – Pianisten, SingerSongwriter mit Gitarre und ein DJ, die in Bars und Lounges aufspielen.