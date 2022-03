Mit gemeinsamen Gaskäufen der EU-Länder und dem vorübergehenden Anbau von Pflanzen auf Brachflächen will die Europäische Kommission die Folgen des Ukraine-Kriegs in der EU abfedern. Nichtregierungsorganisationen (NGOs) und Verbände befürchten indes, dass mit dem Anbau auf Brachflächen die Umweltziele der EU für eine nachhaltigere Landwirtschaft untergraben werden könnten.

Nachhaltigkeit und verantwortungsbewusster Umgang mit Ressourcen ist das Gebot der Stunde – zugleich werden immer mehr Flächen nachgefragt. Ließen sich Potentiale für den Anbau von Lebens- und Genussmitteln sowie deren Verarbeitung in Städten heben? Zwar ist Raum hier bereits besonders knapp. Doch die „Urban Gardening“-Bewegung zeigt: Wo ein Wille ist, da wächst auch was im Hochbeet. Der Immobiliendienstleister Jones Lang LaSalle (JLL) hat nun zusammen mit der schweizerischen Strategie-Boutique Arthesia ein Konzeptpapier „Urban Evolution“ vorgelegt.

Dreh- und Angelpunkte der Überlegungen: Vertical Farming und Neomanufacturing. Ersteres erlaubt durch den vertikalen Anbau von Lebensmitteln, dass die Grundfläche um ein Vielfaches effizienter genutzt wird. Neomanufacturing weicht derweil die strikte Trennung der Nutzungssektoren der Stadt auf. Es bietet so die Möglichkeit, kleine Betriebe wieder in Wohngebieten anzusiedeln und wertet dieses Quartier durch breiteren Mix auf. Eine wichtige Voraussetzung für beides sei die Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft, heißt es bei JLL zum Projekt.

Grüne Oasen in der Stadt: Urban Gardening

Ungenutzte Friedhofsflächen, Kultureinrichtungen, Schulhöfe: Kleine grüne Oasen mitten in der Stadt lassen sich auf vielen städtischen Flächen finden. Das zeigt ein Fallbeispiel in Brandenburg: Um den Seegarten, einen Gemeinschaftsgarten am Treffpunkt Freizeit in Potsdam, kümmern sich inzwischen zehn Familien. Anwohnerinnen und Anwohner hatten das Areal in dem Familienzentrum und Mehrgenerationenhaus am Heiligen See vor rund acht Jahren gegründet. „Es war uns wichtig, einen grünen Raum zu haben, wo wir nach Arbeit, Schule und Kita zusammenkommen können“, sagt Larissa Donges, die seit den Anfängen dabei ist.

Auf dem Areal direkt am See wird verschiedenstes Gemüse angebaut: Zuckerschoten, Mangold, Kartoffeln, Möhren. Auch Bienenvölker leben hier. Den Honig verkauft die Gartengemeinschaft unter dem Namen „Heiliger Honig“ in einem Regioladen am Bassinplatz. Klare Zuständigkeiten gibt es nicht.

Die Nutzung von städtischen Flächen in Siedlungsgebieten – sogenanntes Urban Gardening – erfreut sich einer wachsenden Beliebtheit. „Wir haben einen kontinuierlichen Zuwachs von 10 bis 15 Prozent“, sagt Christa Müller vom Vorstand der Anstiftung, die Urban-Gardening-Projekte fördert und auf ihrer Webseite eine nach eigenen Angaben eine fast tagesaktuelle Liste von Gemeinschaftsgärten pflegt.

[Der Nachrichtenüberblick aus der Hauptstadt: Schon rund 57.000 Leserinnen und Leser informieren sich zweimal täglich mit unseren kompakten überregionalen Newslettern. Melden Sie sich jetzt kostenlos hier an.]

Immobiliendienstleister JLL verlässt mit seinem Konzept des Vertical Farming indes diesen Nährboden und schwingt sich in neue Höhen: Effizienter Lebensmittelanbau soll durch den Einsatz von Technik und Sensorik in mehreren übereinander liegenden Ebenen gelingen. „Wir verstehen unter Vertical Farming die industrielle, großräumige Erzeugung von landwirtschaftlichen Produkten wie Salat, Beeren und Kräutern“, sagt Helge Scheunemann, Head of Research JLL Germany: „Möglich macht es die technische Fortentwicklung des LED-Lichts sowie die Steuerung durch Sensorik. Im Vergleich zur klassischen Landwirtschaft kann die Leistungsfähigkeit des Quadratmeters Grundfläche je nach Produkt um das bis zu Hundertfache gesteigert werden.“

Weniger Ernteausfälle durch Indoor-Farming

An dieser Schnittstelle liegt laut Scheunemann die Abgrenzung zum bereits etablierten Urban Gardening, das meist von Selbstversorgern betrieben wird. „Durch den Klimawandel steigt das Risiko von Ernteausfällen, wodurch Liefer- und Versorgungsengpässe schon zu Mitte dieses Jahrhunderts dramatisch zunehmen werden“, begründet JLL den Vorstoß und hatte den Krieg in der Ukraine mit seinen Folgen für die Versorgungssicherheit noch gar nicht im Blick.

Was in Stadt und Land im Pflanzenbau möglich ist, bestimmt das Klima maßgeblich mit. Die Witterungsbedingungen einer Vegetationsperiode sind entscheidend für die Höhe und Qualität des Ertrags der landwirtschaftlichen Kulturen. „Diese Faktoren können durch den Einsatz neuer Technologien im Rahmen des Vertical Farmings eliminiert werden“, sagt Arthesia-Gründer Thomas Sevcik, der als Ideengeber bereits die Wolfsburger Autostadt prägte.

Bei der Umsetzung kommt der Immobilienwirtschaft eine wichtige Rolle zu, müssen für das Vertical Farming doch geeignete Flächen identifiziert und umgenutzt werden. Infrage kommen dafür Lagerhallen in der innerstädtischen Peripherie aber auch Parkhäuser, Supermarkt-Dächer oder Büroimmobilien, soweit sie über die nötige Deckenhöhe verfügen.

Mehr zum Thema Urban Gardening in Berlin Im Prinzengarten wächst die Angst

„Aus Immobilieninvestorensicht ist Vertical Farming als Nischenprodukt einzustufen. Für langfristige und innovativ denkende Investoren, die Mut zu einer stärkeren Durchmischung ihrer Portfolien zeigen, sind diese Immobilien eine interessante Alternative abseits der traditionellen Anlageklassen“, sagt Helge Scheunemann. Gesucht sind innerstädtisch vor allem Flächen zwischen 1000 und 5000 Quadratmetern. Noch mangelt es allerdings an vorzeigbaren Leuchtturmprojekten. „Nun geraten sie in das Blickfeld einer neuen Stadtplanung“, analysiert Mastermind Thomas Sevcik das Potenzial.