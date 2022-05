Beschauliche Cafés und kleine Geschäfte rahmen den Hinterhof mitten in Schöneberg. Medizin-Hightech würde man an diesem eher unscheinbaren Ort auf den ersten Blick nicht vermuten. Und doch ist er Schauplatz einer bemerkenswerten Entwicklung in der Herzmedizin, denn hier hat Abiomed seinen Sitz. Unter dem Ableger Abiomed Europe betreibt das amerikanische Medizintechnikunternehmen in Deutschland zwei Standorte. Hauptsitz ist Aachen, dort wird mit 400 Mitarbeitern in erster Linie produziert. Berlin gilt mit 16 Mitarbeitern und großzügigen Laborräumen indes als wichtiger Entwicklungsstandort der Firma, die sich auf die Entwicklung und Fertigung von Herzunterstützungssystemen im Miniaturformat spezialisiert hat. Zielgruppe sind unter anderem Herzinfarkt-Patienten, deren Herzmuskel vorübergehende Unterstützung benötigt.

Impella ECP führt eine bereits existierende Pumpenserie fort. Klinische Studien mit mehreren Hundert Patienten sollen in den nächsten Monaten beginnen. Entwickelt hat die Impella ECP ein Team aus Medizinern, Ingenieuren und Wissenschaftlern in den Berliner Laboren der Firma. Abiomed bewirbt das Gerät öffentlichkeitswirksam als „kleinste Herzpumpe der Welt“. Wirklich verlässlich verifizieren lässt sich das nicht.

Für eine gewisse Zeit ersetzt sie die natürliche Pumpkraft des Herzens fast vollständig

Tatsächlich jedoch ist die Pumpe winzig. Auf zehn Zentimeter Länge beträgt ihr Durchmesser gerade einmal drei Millimeter. Und doch soll sie stark genug sein, einen großen Teil der natürlichen Pumpkraft des Herzens – immerhin rund fünf Liter pro Minute – für eine gewisse Zeit zu ersetzen. Ihr Kraftzentrum ist ein winziger, in das Gehäuse integrierter Propeller, ein sogenannter Impeller. Von ihm leitet sich auch der Produktname ab. Aus Sicht von Abiomed-Europe-Geschäftsführer und Impella-Entwickler Thorsten Sieß ist die Pumpe „ein technologischer Durchbruch“. Die Vorführung des Geräts lässt zumindest erahnen, warum. Während andere Herzpumpen gewöhnlich von außen am Herzen angebracht sind oder ganz von außerhalb des Körpers arbeiten, wird die Impella direkt im Herzen platziert.

Sieß demonstriert das an einem Modell. Zunächst führt er die Pumpe, die an der Spitze eines langen Führungsdrahtes sitzt, in einen dünnen, biegsamen, anderthalb Metern langen Schlauch ein. Diesen Schlauch nennt man auch Katheter. Schlauch und Pumpe gemeinsam schiebt er über die große Leistenarterie in den Körper und mit Gefühl immer weiter voran durch die Gefäße bis kurz vors Herz. Dort erst löst er die Pumpe aus dem umgebenden Katheter und führt sie über Hauptschlagader und Vorhof bis hinein in die linke Herzkammer. Ein Pigtail genannter Kringel an der Spitze verhindert Verletzungen. Aus dem drei Millimeter dünnen Gerät wird durch die Herauslösung aus dem Katheter plötzlich eine Herzpumpe mit doppeltem Durchmesser. In der linken Herzkammer saugt der kleine Propeller das Blut mit einer Umdrehungszahl von bis zu 50 000 pro Minute an, um es am anderen Ende wieder in die Hauptschlagader – die Aorta –- auszuwerfen. Von dort wird es in die verschiedenen Regionen des Körpers weitertransportiert.

Die Impella ECP ist die erste expandierbare Herzpumpe der Serie. Ein Motor in der Größe einer Fernbedienung am anderen Ende des Drahtes außerhalb des Körpers treibt sie an. Dahinter steckt ein langer Entwicklungsprozess. „Von der Idee bis zur ersten Erprobung am Patienten 2021 hat es 22 Jahre gedauert“, sagt Sieß. Die Herausforderung habe in erster Linie darin bestanden, möglichst viel Leistung in ein möglichst kleines Gerät zu bekommen. Denn je größer der Durchmesser einer kathetergestützten Pumpe, desto eher könne beim Einführen und Belassen im Körper etwas schiefgehen, erklärt Alexander Ghanem, Sprecher der Arbeitsgruppe interventionelle Kardiologie der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie und Chefarzt der Hamburger Asklepios Klinik Nord. Das gilt besonders dann, wenn weniger routinierte Kardiologinnen und Kardiologen am Werk sind. „Der Preis dieser Pumpen sind Durchblutungsstörungen im Bein, von wo aus sie in den Körper eingeführt werden, und Blutungen an der Punktionsstelle“, sagt Ghanem. Die Entwicklung immer kleinerer Pumpen sei daher durchaus von Nutzen. „Gerade in kleineren Kliniken ist tatsächlich jeder Millimeter ein Riesen-Thema. Wenn man die Pumpen in die breite Versorgung bekommen will, sind drei Millimeter bereits deutlich besser als vier Millimeter.“