Ob Stadt, ob Land: Wohneigentum in Deutschland wird tendenziell immer teurer bis unbezahlbar. In besonderer Weise gilt das für den Neubau. Berlin leidet doppelt und dreifach unter einer Entwicklung, die schon vor dem Beginn der Pandemie und vor dem Beginn des Ukrainekrieges einsetzte. Ein Mangel an Facharbeitskräften wird orchestriert durch steigende Baustoffpreise und gewachsene Ansprüche an Klimaverträglichkeit bei gleichzeitig sinkenden Fördervolumina. Das alles in einer Stadt, die eine große Nachfrage nach Wohnraum bei knappem Angebot verzeichnet, der es schon zu „normalen“ Zeiten nicht gelingt, die selbst gesetzten Neubauzielmarken jährlich zu erreichen.

Wo das alles hinführen könnte, wenn eine anhaltend hohe Nachfrage auf ein schrumpfendes Angebot und weiter wachsende Energiekosten trifft? Wohl zu Rufen nach dem starken Staat, der die Dinge in die Hand nimmt, der enteignet, Preise und Verträge reglementiert, vielleicht gar diktiert.

Einige Baustoffe sind aktuell nicht lieferbar

Es kann nicht von ungefähr kommen, wenn eine Bundesbauministerin der Abkehr von Einfamilienhäusern das Wort redet, die der Deutschen liebste Wohnform sind. Wo Baustoffe und andere Kapazitäten Mangelwaren werden, kann es nur darum gehen, knapper werdende Ressourcen für den (kommunalen) Mehrfamilienhausbau einzusetzen.

Sandiger Mörtel wie in der Nachkriegszeit könnte bald schon wieder für die Versorgungslage mit Baustoffen stehen, wie auch mit Konserven aufgefüllte Kellerregale ein Comeback erleben. Laut dem Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks (ZVDH) hat es schon zu Jahresbeginn eine spürbare Preiserhöhung bei Tondachziegeln gegeben. Bis Mai seien weitere Preisaufschläge zu erwarten, war zuletzt aus Köln zu hören: Tondachziegel könnten dann 30 bis 40 Prozent teurer als zum Ende des vergangenen Jahres sein.

Wie kann das aufgefangen werden? Um bei den Ziegeln zu bleiben: gar nicht. Die Herstellung von Dachziegeln ist nämlich ausgesprochen energieintensiv, weil dazu sehr hohe Temperaturen von 1000 Grad oder mehr nötig seien. Hinzu kommt ein Bestellannahme-Stopp bei manchen Herstellern, der dazu führe, dass der Handel aktuell keine Tondachziegel bei den betreffenden Lieferanten ordern könne, so der Verband. Und dies ist nur ein Baustoff unter vielen.

Sonderregelungen und Stoffpreisgleitklauseln sollen die Planung erleichtern

Die öffentliche Hand zieht bereits die Reißleine, damit Bauvorhaben von Städten und Kommunen nicht zum Erliegen kommen. „Für die insbesondere von Preissteigerungen und Lieferengpässen betroffenen Produktgruppen Stahl und Stahllegierungen, Aluminium, Kupfer, Erdölprodukte (Bitumen, Kunststoffrohre, Folien und Dichtbahnen, Asphaltmischgut), Epoxidharze, Zementprodukte, Holz und gusseiserne Rohre werden Sonderregelungen getroffen, die den negativen Auswirkungen für kommende und laufende Baumaßnahmen Berlin entgegenwirken sollen“, heißt es in schönster Amtsprosa in einer von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Mitte April herausgegebenen Depesche: „Damit Planungen und Ausschreibungen trotz der Schwierigkeiten bei der Kalkulation für bestimmte Baumaterialien fortgesetzt werden können, gibt es ab sofort die Möglichkeit, Stoffpreisgleitklauseln für diese Produktgruppen zu vereinbaren.“ Wohl dem Bauherren, der sich darauf einlassen kann, keine Festpreise mehr zu vereinbaren.

Bauvorhaben werden infolge gerissener Lieferketten sowohl für die auftraggebenden Wohnungsunternehmen, als auch für viele ausführende Baufirmen und Handwerker unkalkulierbar, wie es übereinstimmend in der Wohnungs- und Baubranche heißt. „86 Prozent der Wohnungsgenossenschaften und der sozial orientierten Wohnungsgesellschaften in Norddeutschland schätzen die Aussichten für den Neubau derzeit als schlecht beziehungsweise als sehr schlecht ein“, sagt ein Sprecher des Verbandes norddeutscher Wohnungsunternehmen e. V. in Hamburg. „60 Prozent wollen deshalb den Start von Neubauprojekten verschieben beziehungsweise sind noch unsicher.“

Deutlicher Kostenanstieg für den Neubau von Wohngebäuden in Berlin und Brandenburg

Die Preise für den Neubau konventionell gefertigter Wohngebäude in Deutschland steigen auch ohne die Kriegs- und Sanktionsfolgen bereits stark, teilte das Statistische Bundesamt im April mit. „Den stärksten Anstieg gab es dabei bei den Zimmer- und Holzbauarbeiten“, hieß es dazu. Sie sind aufgrund der erhöhten Nachfrage nach Bauholz teurer geworden – damit ist Holz im doppelten Sinne die Goldwährung, steht es doch für Nachhaltigkeit und Klimaverträglichkeit wie kein zweites Baumaterial. In Berlin wurden Zimmer- und Holzbauarbeiten im Jahresvergleich um 29,8 Prozent teurer, teilte das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg Ende März mit: „Im Februar 2022 lagen die Preise für den Neubau von Wohngebäuden in Berlin im Durchschnitt um 14,5 Prozent und in Brandenburg um 17,3 Prozent höher als ein Jahr zuvor.“

Umfragen zufolge hält mehr als die Hälfte der Immobilien-Interessenten (51 Prozent, Quelle: Interhyp AG) den Kauf der eigenen vier Wände in ihrer Region für kaum noch leistbar. Experten machen Bauherren und Immobilienkäufern kurzfristig wenig Hoffnung auf Entspannung. Nicht nur sie haben Zweifel, dass die Pläne des Bundes und Berlins, 400 000 bzw. 20 000 Wohnungen jährlich neu zu bauen, umsetzbar sind. Jeder Versuch indes zählt.