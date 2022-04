Es gibt viel zu sehen im Humboldt Forum - aber auch viel zu hören: Seltene Tonaufnahmen, Oriental HipHop, Improvisationen und mehr. Vier Künstler und Kuratorinnen erzählen, wie sie die Räume im Berliner Schloss zum Klingen bringen.

Verda Kaya, Kuratorin des HipHop Bereichs in der Ausstellung "Berlin Global". Foto: Viktoria Kaya

HipHop ist ein perfektes Beispiel dafür, wie Jugendkulturen heute international miteinander verflochten sind. Ursprünglich kommt er aus den USA, in Berlin haben vor allem türkischstämmige Jugendliche ihren eigenen Musikstil daraus gemacht, und diese Musik ist dann als „Oriental HipHop“ in die Türkei gewandert. Der Begriff „Oriental HipHop“ steht vor allem für die Zeit Anfang bis Mitte der 90er Jahre, die Zeit nach der Wende, der Anschläge in Rostock, Solingen, Mölln. Die Jugendlichen haben damals viel über ihre Erfahrungen mit Rassismus gerappt und US-Platten mit türkischen Platten gemixt. Bands wie „Islamic Force“ und „Cartel“ haben ihre Musik dann auch in die Türkei gebracht.

Viele Menschen wissen, dass der Döner in seiner populären Form in Berlin erfunden wurde; aber wussten Sie, dass auch die türkische Rap-Musik letztlich aus Deutschland stammt? Deswegen passt das Thema HipHop so gut in die Ausstellung „Berlin Global“ des Stadtmuseums, die die internationalen Verflechtungen Berlins zeigt. Für den Bereich HipHop habe ich in Zusammenarbeit mit HipHop-Aktivisten viele Audios, Videos und Objekte aus den 80er und 90er Jahren aus Ost- und West-Berlin zusammengestellt, Kassetten, Platten, Tonbänder, T-Shirts und auch ein nachgebautes DJ-Equipment mit einem Original-DDR-Plattenspieler.

Dadurch wird deutlich: Die Jugendlichen im Osten, Westen und in der Nachwendezeit sind sehr kreativ mit ihrer Situation umgegangen. Und speziell im Berliner Sound Oriental HipHop rappen junge Menschen in Türkisch, Deutsch und Englisch, sie beherrschen diese Sprachen und verstehen die Musik ihres Herkunftslandes. Das ist ein kulturelles Kapital, etwas sehr Wertvolles.

Verda Kaya ist Ethnologin und freiberufliche Kuratorin. Sie hat den Bereich HipHop in der Ausstellung "Berlin Global" des Stadtmuseums kuratiert.

Ketan Bhatti, einer der Kuratoren des „Resident Music Collective“, des Orchesters des Humboldt Forums. Foto: Silke Weinsheimer

Wieso werden eigentlich manche Instrumente, zum Beispiel die persische Ney, als „traditionell“ bezeichnet und andere nicht? Eine Violine, eine Oboe sind doch auch „traditionelle“ Instrumente? Daran sieht man, dass in Europa gerne unterschieden wird zwischen der eigenen „Hochkultur“ und den Kulturen der „Anderen“, der Kolonialisierten, die in ethnologischen Museen gezeigt werden. In meiner Arbeit als Komponist und Künstler versuche ich, diese Unterscheidung aufzuheben, die Welten zusammenzubringen. Im „Trickster Orchestra“, das ich mit Cymin Samawati 2013 gegründet habe, experimentieren Musiker:innen aus vielen Ländern mit unterschiedlichen Musiktraditionen, auch mit elektronischer und zeitgenössischer Musik.

Jan Linders, der Programmleiter des Humboldt Forums, hatte die Idee, dass das Humboldt Forum ein eigenes Orchester haben sollte – eine augenzwinkernde Anspielung auf die Orchester, die früher zu jedem Herrscherschloss gehörten. Dieses „Resident Music Collective“, das ich mit Ali Hasan, Eleonora Gotopo und Clemens Rynkowski kuratiere, ist natürlich ganz anders als die Barockorchester von früher: Wir möchten Räume für Begegnungen schaffen, mit Communities zusammenarbeiten, niedrigschwellige Angebote machen. Wir haben eine Soundinstallation erarbeitet, die in den Portalen zu hören war, sind bei der Eröffnung der Ethnologischen Sammlungen aufgetreten und werden am Osterwochenende an drei Abenden improvisieren. Dabei feiern wir den Frühling und zeigen: Aus dem Zusammenspiel vieler Traditionen entsteht neue, spannende Musik, die uns faszinieren und berühren kann.

Ketan Bhatti ist Komponist, Schlagzeuger und Grenzgänger zwischen Genre- und Kulturwelten. Er ist einer der Kuratoren des "Resident Music Collective", des Orchesters des Humboldt Forums.

Johanna Stapelfeldt, Kuratorin im Humboldt Labor der Humboldt-Universität. Foto: Matthias Heyde

Ganz hinten links in den Ausstellungsräumen der Humboldt-Universität, dem Humboldt Labor, gibt es eine Tapetentür, die man auf den ersten Blick gar nicht sieht. Dahinter befindet sich das Lautarchiv der Universität. Viel Platz brauchen die rund 7500 Schellackplatten, Wachswalzen, Tonbänder, Kassetten nicht. Aber auf den Tonträgern befinden sich große Schätze. Einige davon kann man sich in der Ausstellung „Nach der Natur“ im Humboldt Labor anhören: Frühe Dialektaufnahmen und Aufnahmen von Kriegsgefangenen aus dem Ersten Weltkrieg werden dort flankiert von aktuellen Forschungsprojekten zu Kiezdeutsch und Deutscher Gebärdensprache.

Dabei wird deutlich, dass wissenschaftliche Sammlungen immer durch historische und politische Kontexte gerahmt werden. Die Aufnahmen aus Kriegsgefangenenlagern des Ersten und Zweiten Weltkriegs bezeichnen wir heute als „sensible Sammlungen“, weil sie in einem Zwangskontext entstanden sind. Um das für die Besucher:innen erfahrbar zu machen, bitten wir sie, zuerst den Namen des Sprechers in ein Mikrofon zu sagen und zuzustimmen, dass die eigene Stimme dabei aufgezeichnet wird. Den Sprechern, die damals nicht gefragt wurden, soll so ihre Individualität zurückgegeben werden.

Auch die Aufnahmen ländlicher Dialektsprecher aus den 20er bis 40er Jahren waren mit einem politischen Programm verknüpft: Gebiete, in denen Deutsch gesprochen wurde, sollten auch zu Deutschland gehören. Übrigens kommt es immer wieder vor, dass dialektkundige Besucher:innen uns wertvolle Hinweise geben, was einzelne Wörter oder Sätze bedeuten. Das ist gelebte Bürger:innenwissenschaft und freut uns sehr!

Johanna Stapelfeldt ist Kuratorin im Humboldt Labor der Humboldt-Universtität zu Berlin. In der Auftaktausstellung "Nach der Natur" werden auch Bestände aus dem Lautarchiv gezeigt.

Albrecht Wiedmann kuratiert das Programm des Hörraums des Ethnologischen Museums. Foto: SPK/photothek/Joerg Carstensen

Wie bringt man Musik in Ausstellungen? Das ist für uns als Musikethnologen immer ein Thema. Die übliche Lösung sind Hörstationen mit Kopfhörern. Im Humboldt Forum wollten wir es anders machen, wir wollten das Klangerlebnis entindividualisieren und neue Hörerfahrungen mit dreidimensionalen Klängen ermöglichen. Deswegen haben wir, in Zusammenarbeit mit der Technischen Universität Berlin, den „Hörraum“ unter der Schlosskuppel gestaltet. Es ist ein ellipsenförmiger Raum mit einer weißen Textilbespannung, hinter der sehr viel Technik steckt: Zwei Server steuern die Lautsprecher an und übertragen Signale über 256 Audiokanäle.

Die Besucher:innen können sich auf Sitzpolster setzen und sich vier Tonkunstwerke anhören, die jeweils 20 Minuten dauern. „Sufisonics“ etwa stellt die Musik und Gebete einer Hamburger Sufi-Gemeinde vor, die Komposition „Datenerhebung“ ist inspiriert von einem koreanischen Volkslied, das ein russischer Kriegsgefangener im Ersten Weltkrieg auf einer Wachswalze eingesungen hat – ein sehr problematisches Sammlungsprojekt der „Königlich Preußischen Phonographischen Kommission“.

Wir sind noch in der Experimentierphase und probieren aus, was in dem Raum am besten wirkt, wie wir mit Lichteffekten umgehen können oder inwieweit schriftliche Erklärungen auf den Monitoren sinnvoll sind. Künftig wollen wir vielleicht auch Hörspielabende in dem Raum anbieten. Ich freue mich schon auf das Klangkunstwerk „Liquid Continent“ des Duos Merzouga mit Musik der Mittelmeeranrainer, das ab April zu hören sein wird. Es lohnt sich auf jeden Fall, öfter zu kommen und in diesem Raum das Hören immer wieder neu zu entdecken.

Albrecht Wiemann ist Musikethnologe und kuratiert das Programm des Hörraums des Ethnologischen Museums.

Dieser Artikel ist Teil einer Themenspezial-Serie zum Humboldt Forum. Alle Texte wurden aufgezeichnet von Dorothee Nolte.

