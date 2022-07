Flanieren und marschieren: Beides passt zur Prachtstraße Unter den Linden, für beide Zwecke wurde sie in der Geschichte ausgiebig genutzt. Spaziergänger, Feldherren, tobende Massen – diese Straße hat alles gesehen. Den Einmarsch Napoleons 1806 ebenso wie den Fackelzug der Nationalsozialisten im Januar 1933, all das ist bekannt. Aber wer war Paul von Lettow-Vorbeck?

Auch ihm jubelten tausende Berliner zu, als der Generalmajor am 2. März 1919 auf der Ehrentribüne am Pariser Platz erschien, begleitet von Offizieren und Mannschaften, allesamt Heimkehrer aus der deutschen Kolonie Deutsch-Ostafrika. „Die Gesichter unserer Helden waren von der Tropensonne tief gebräunt, ihre Züge waren straff wie aus Marmor“, schrieb eine Zeitung. Die Männer hatten einen vierjährigen Durchhaltekrieg hinter sich. Unter der Führung von Lettow-Vorbeck, des „Löwen von Afrika“, waren sie tausende Kilometer durch Ostafrika gezogen, um die Kolonie gegen Briten und Belgier zu verteidigen, mit hunderttausenden Opfern unter den Einheimischen. Und nun brachten sie eine Ahnung der Tropen mit ins kühle Berlin, wo Bevölkerung und Elite gleichermaßen stolz darauf waren, dass Deutschland – noch – Kolonialmacht war.

Hier teilten die Kolonialmächte Afrika auf

Gut hundert Jahre später kann man die damalige Begeisterung nicht mehr nachvollziehen. Die deutsche Kolonialzeit, die in den 1880ern begann, war vergleichsweise kurz, aber grausam. Nur wenige Spuren zeugen heute noch im Stadtbild davon, zum Beispiel eine Gedenkstele in der Wilhelmstraße, Ecke „An der Kolonnade“. Sie erinnert an die Berliner „Kongokoferenz“, die auf Einladung Otto von Bismarcks 1884/85 in der ehemaligen Reichskanzlei stattfand. Hier teilten die Kolonialmächte den afrikanischen Kontinent unter sich auf. Gegenüber hat heute der Verein „Berlin Postkolonial“ sein Büro. Seit Jahren bemüht er sich darum, die Spuren der Kolonialgeschichte sichtbar zu machen, und bietet Führungen an.

Castans Panoptikum stellte "Zulukaffer" aus

Marco Grensing, Sozialpädagoge, seit vielen Jahren in der Entwicklungshilfe engagiert und Kuratoriumsmitglied des Vereins der Freunde des Ethnologischen Museums, hat einen Spaziergang zum Thema Kolonialgeschichte die Linden entlang entwickelt. Zwischen Pariser Platz und Humboldt Forum, mit Abstechern zur Wilhelm-, Friedrich- und Dorotheenstraße, gibt es einiges zu erwähnen. Zum Beispiel „Castans Panoptikum“: ein Wachsfigurenkabinett in der Friedrich-/Ecke Behrenstraße. „Hier wurden Wachsfiguren kolonialisierter Menschen gezeigt“, erklärt Grensing. Unter anderem befriedigten „wilde Kongoweiber“ und „Zulukaffer aus Südafrika“ die Neugier der Berliner, die damals noch nicht virtuell oder per Billigflieger in weit entfernte Länder reisen konnten.

An Alexanders Denkmal. Marco Grensing beim Geschichtsspaziergang. Foto: Dorothee Nolte

Für das Kolonialreich mussten passende Beamte ausgebildet werden: Diese Aufgabe übernahm das „Seminar für Orientalische Sprachen“ in der Dorotheenstraße 7. Auch am Denkmal Alexander von Humboldts vor der Universität macht Marco Grensing einen Stopp: „Humboldt, der den Kolonialismus und die Sklaverei immer kritisiert hat, ist in diesem Denkmal von 1882 auf einem Globus sitzend abgebildet – das transportiert den Anspruch des Kaiserreichs, Weltmacht der Wissenschaft zu sein.“

An der Neuen Wache deutet Grensing auf die Tafeln am Eingang. „Hier wird zwar der Opfer von Terror, Kriegen und Gewaltherrschaft gedacht, aber die Opfer des Kolonialismus werden nicht erwähnt“, sagt er. Die Diskussion darüber, ob die Tafeln ersetzt oder ergänzt werden sollen, habe sich allerdings verlagert: Inzwischen geht es eher darum, wie Christian Kopp vom Verein „Berlin Postkolonial“ bestätigt, ein eigenes Mahnmal für die Opfer zu errichten. Wie das aussehen könnte und wo es aufgestellt werden könnte, ist allerdings noch völlig offen.

Koloniale Untertanen waren keine "Staatsbürger"

Wie sehr sich die Sicht auf die Kolonialzeit gewandelt hat, wird auch beim Stopp am Deutschen Historischen Museum deutlich. „Jahrelang wurde hier der deutsche Kolonialismus in einer einzigen Vitrine abgehandelt“, sagt Grensing. „Erst nach Protesten wurde der Themenbereich erweitert.“ 2016 präsentierte das Museum eine eigene Ausstellung zum deutschen Kolonialismus. In der Sonderausstellung „Staatsbürgerschaften“, die am heutigen Freitag eröffnet, zeigt der Themenraum „Diskriminierungen“, dass die Untertanen in den Kolonien nicht als „Staatsbürger“ galten. Sie waren den Menschen in Deutschland keineswegs rechtlich gleichgestellt, wie Kurator und Historiker Dieter Gosewinkel erklärt.

Im Namen Jesu

Zum Abschluss des Spaziergangs ein Blick aufs Humboldt Forum. Die Debatten um die Herkunft vieler Objekte aus kolonialen Kontexten und um die Restitution toben nach wie vor. Grensing verliest den Text der Inschrift an der Kuppel: Demnach sollen sich „im Namen Jesu beugen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden“ seien. Den Bibelspruch, den Friedrich Wilhelm IV hier 1848 anbringen ließ, kann man nachträglich auch als Rechtfertigung kolonialer Expansion und Missionierung lesen.

Viele Berliner:innen, die Generalmajor von Lettow-Vorbeck im März 1919 auf dem Pariser Platz zujubelten, haben vermutlich ähnlich gedacht. Was sie nicht ahnten, so Grensing: Wenige Monate später musste Deutschland im Versailler Vertrag alle Kolonien abtreten. „Mit der Jubelfeier in Berlin war das Ende des deutschen Kolonialismus gekommen.“