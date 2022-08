Als die ehrenamtlichen Piloten Dietlinge Zottmann und Peter G. mit ihren großen Fahrrad-Rikschas vor dem Heinrich- und Margarete-Grüber-Haus in Berlin-Zehlendorf vorfahren, werden sie schon erwartet. Bei freundlichen 24 Grad weht an diesem Juli-Tag eine leichte Brise durch Berlin – das perfekte Wetter für eine Fahrradtour. Vier Bewohner des Seniorenheims haben sich für die heutige Rikscha-Fahrt angemeldet und stehen sommerlich gekleidet am Eingang. Es soll in Richtung Teltow-Kanal gehen.

Initiator der Touren ist der Verein „Radeln ohne Alter“, der ein klares Statement vertritt: „Wir sind für ein Recht auf Wind im Haar in jedem Lebensalter“, heißt es auf der Website. „Radeln ohne Alter“ stellt kooperierenden Vereinen, Kommunen oder Einrichtungen die Räder zur Verfügung, organisieren müssen diese die Fahrten selbst.

Die Idee stammt aus Kopenhagen

Die Idee für die Rikscha-Fahrten brachte 2015 der Dokumentarfilm-Regisseur Calle Overweg von Kopenhagen, aus dessen Stadtteil Christiania auch die bekannten Lastenräder stammen, nach Berlin. Mittlerweile gibt es die Initiative weltweit. In Berlin betreut der Verein sieben Standorte – Charlottenburg, Wedding, Mitte, Kreuzberg, Schöneberg, Wannsee, Zehlendorf – sowie seit Kurzem auch einen Standort in Potsdam.

Fröhlich plaudernd nehmen die zwei Damen und zwei Herren auf den gepolsterten Sitzen der Rikschas Platz. Eine Einweisung für das Einsteigen benötigen sie nicht. Sie alle sind schon mitgefahren und wissen, in welcher Rikscha sie am liebsten sitzen. Zwei- bis dreimal in der Woche finden die Touren statt.

Gute Federung und Einstieghilfen

Michael Zeebe (83) ist schon zum fünften Mal dabei. Der ehemalige Feuerwehrmann freut sich, aus seinem kleinen Zimmer herauszukommen. „Es ist immer eine große Freude und Abwechslung, hier mitzufahren“, sagt er. Nach dem Mauerfall hat er vom Westen Berlins aus über 2500 Fahrradtouren gemacht, „immer dahin, wo es Kirchen zu sehen gab“, berichtet er. Neben ihm sitzt Helmut Penno (79), der ebenfalls ein großer Fan der Rikscha-Touren ist. Aufgewachsen im nahe gelegenen Stahnsdorf, erfährt er dabei im wahrsten Sinne des Wortes, was gerade los ist in seiner Gegend.

Rikschas dieser Art sind in verschiedenen Modellen von unterschiedlichen Herstellern erhältlich und kosten zwischen 6000 und 10 000 Euro. Sie wurden speziell für einen sicheren und komfortablen Transport von Senioren oder Personen mit Bewegungseinschränkung entwickelt. Neben einer guten Federung bieten etwa Sitzgurte und Einstieghilfen mehr Sicherheit. Damit die Passagiere so viel wie möglich von der Umgebung sehen, sitzen sie vorne, die Fahrer – oder Piloten – treten hinter ihnen in die motorisierte Pedale und können sich dabei mit den Passagieren unterhalten.

"Ich komme in Gegenden, die ich noch nicht kannte"

In der zweiten Rikscha nehmen zwei Damen Platz. Susanne Wolschon (87) hat hier in der Gegend gewohnt, bevor sie in das Margarete-Grüber-Haus zog. „Bei den Rikscha-Touren komme ich auch in Gegenden, die ich vorher noch nicht kannte“, erzählt sie. Ihre Sitznachbarin Erika Richter (88) kommt bei dem Gedanken an die bevorstehende Tour ins Schwärmen: „Wir werden so schön gefahren, bei frischer Luft. Und die Leute gucken so freundlich.“ Besonders gefällt den beiden an den Touren, dass sie unterwegs viele neugierige Blicke auf sich ziehen und im Mittelpunkt stehen.

Seit etwa einem Jahr bietet das Heinrich- und Margarete-Grüber-Haus die Fahrten für seine Bewohner an. Für die Leiterin der Einrichtung Petra Fritzsche war klar, dass das Haus Kooperationspartner von „Radeln ohne Alter“ werden sollte. Zusätzlich zu ihren Aufgaben organisiert sie als Lotsin die Termine und die Freiwilligen, die die Rikschas fahren. „Es ist ein Mehraufwand, aber es lohnt sich“, sagt sie. „Während der Rikscha-Touren können die Menschen in einen normalen, spontanen Kontakt mit der Umgebung treten.“ Das sei enorm wichtig für die gesellschaftliche Teilhabe. Auch Veranstaltungen oder Besuche in der Einrichtung könnten diese Form der Interaktion nicht bieten.

Indra Wiesinger ist im Vorstand von „Radeln ohne Alter“ in Berlin und als Kapitänin zuständig für das Angebot in Berlin-Wannsee. Seit 2017 fährt sie auch selbst mit der Rikscha, mittlerweile zwei- bis dreimal pro Woche. Eine Tour dauert bei ihr 30 Minuten bis zwei Stunden, „je nach Passagier und Wunsch“, sagt sie. „Am liebsten fahren wir ans Wasser oder durch Parks – oder durch Gegenden, in denen die Menschen früher gewohnt haben“, erzählt sie. Gerne lege man noch eine Pause zum Eisessen ein.

Alles ist ehrenamtlich

Gegen Geld zu buchen sind die Touren aber nicht. „Dahinter steckt eine Philosophie“, so Wiesinger. „Das steht auch in unserem Kooperationsvertrag. Es darf keine finanzielle Dienstleistung angeboten werden, es ist ein reines Ehrenamt.“

Neben Indra Wiesinger gibt es noch zwölf weitere Freiwillige in Wannsee, die regelmäßig fahren. Doch sie würde sich mehr wünschen. Interessenten gebe es zwar. Aber die Touren seien für viele nicht leicht in den Alltag zu integrieren. „Daran arbeiten wir noch“, sagt sie zuversichtlich. Dabei sind die Touren auch ohne Bezahlung für die Fahrer ein Gewinn. Peter G. ist seit etwa einem Jahr mit den Bewohnern des Heinrich- und Margarete-Grüber-Hauses unterwegs. Er genießt die Zeit ebenso wie seine Passagiere. „Es macht einfach Spaß“, sagt er. „Ich fahre gerne Rad und wir haben immer gute Laune.“

Zeigen, welche Freude das Fahren mit einer Rikscha macht

Am 10. und 11. September ist im Rahmen des Monats der Diakonie eine große Stadtrundfahrt geplant. Mit Start in Kreuzberg sollen alle verfügbaren Rikschas durch das Zentrum von Berlin fahren. Unterwegs sollen verschiedene Heime besucht werden, um die Rikschas vorzustellen und „mit fröhlichen Passagieren und Piloten unserer Stadt zeigen, welche Freude das Fahren mit einer Rikscha macht“, so Wilfried Römer aus dem Vorstand von „Radeln ohne Alter Berlin“.

Beim Anblick der glücklichen Gesichter der Passagiere ist zu wünschen, dass es bald für mehr Berliner Senioren und Menschen mit körperlichen Einschränkungen möglich sein wird, Rikscha-Fahrten mit dem Verein zu unternehmen. Für den privaten Gebrauch bleibt bisher nur die Möglichkeit, kommerzielle Rikschafahrer zu bezahlen – oder ein eigenes Gefährt anzuschaffen.

