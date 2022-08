In welcher Welt werden unsere Enkel leben? Diese Frage treibt sehr viele Menschen um, auch und gerade ältere. Wie kann es gelingen, so zu leben, zu bauen und zu reisen, dass auch kommende Generationen noch auf unserem Planeten gut leben können? Wer sich über diese Fragen innerhalb einer Woche kompakt und aus erster wissenschaftlicher Hand informieren möchte, hat bei der „35. Berliner Sommer-Uni“ dazu ab morgen Gelegenheit. Sie widmet sich in diesem Jahr dem Thema „Globale Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit“ und bietet ein breites Angebot von Vorträgen und Seminaren vor allem für Menschen, die ihre aktive Berufszeit schon hinter sich haben.

Mobilität, Klimaschutz, nachhaltiger Konsum

Seit 1986 organisiert der gemeinnützige Verein „Berliner Akademie für weiterbildende Studien“ dieses Angebot in Zusammenarbeit mit den Universitäten der Stadt, diesmal mit der Technischen Universität Berlin. Das Konzept: Vormittags gibt es Vorträge, oft von Wissenschaftler:innen der jeweiligen Universität, nachmittags Workshops oder Besichtigungen in kleineren Gruppen, und zum Abschluss eine Tagesexkursion. Das Programm umfasst in diesem Jahr unter anderem Vorträge zu Klimaschutz, Mobilität, Stadtentwicklung und zu nachhaltigem Konsum. Ausflüge führen etwa in die Lichterfelder Weidelandschaft oder zum „blühenden Campus“ der Freien Universität.

„Die Teilnehmenden der Sommer-Uni sind im Ruhestand oder kurz davor, viele von ihnen haben akademische Abschlüsse“, sagt Ferdinand Nowak, Vorsitzender der Berliner Akademie für weiterbildende Studien. „ Sie möchten sich weiter engagieren und ihre Kompetenzen einbringen.“ Er selbst war bis zu seiner Pensionierung für das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg tätig. Gegründet wurde die Akademie im Jahr 1964 von einer Gruppe weiterbildungsinteressierter Menschen, denn damals, so Nowak, gab es noch kaum Angebote der Universitäten für die nachberufliche Lebensphase.

Spontane Besucher sind willkommen

Das Themenspektrum der Sommer- Unis reichte in den vergangenen Jahrzehnten von „Europa auf dem Prüfstand“ über „Zukunft der Stadt“ bis zu „Kultureller Austausch und Heimat“ (2019).

Auf besonderes Interesse stieß das Thema „Afrika – Herkunft und Schicksal der Menschheit“ 2018. „Damals hatten wir über 400 Teilnehmer“, sagt Nowak. In den Pandemiejahren 2020 und 2021 musste die Sommer-Uni ausfallen – ein Rückgang der Teilnehmendenzahl war die Folge. Für die diesjährige Sommer- Uni haben sich bisher nur 120 Interessierte angemeldet. Nowak und seine Mitstreiter:innen hoffen daher auf spontane Besucher der Sommer-Uni, auch auf neue Mitglieder im Verein. „Bei uns kann sich jeder einbringen, auch mit ganz neuen Ideen und Fähigkeiten. Besonders im digitalen Bereich könnten wir Unterstützung sehr gut gebrauchen.“

Exkursion zum Ökodorf Brodowin

Vereinsmitglied Monika Wulff, ehemals Buchhändlerin, hat zwölf Mal die Tagesexkursionen organisiert, mit denen die Sommer-Unis traditionell enden. „Wir waren in Magdeburg, Dessau, auf den Seelower Höhen, im Harz – besonders die Wessis unter uns waren sehr interessiert daran, die östlichen Bundesländer besser kennenzulernen“, erzählt sie. In diesem Jahr geht die Exkursion zur Fachhochschule für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNEE) und ins Ökodorf Brodowin.

Und auch nach der Sommer-Uni geht es weiter: In Zusammenarbeit mit der Seniorenuniversität an der Charité und dem Verein „pro seniores“ organisiert die Berliner Akademie eine Vortragsreihe, die das Thema der jeweiligen Sommer-Uni aufgreift und vertieft. Von Oktober bis Mai finden immer mittwochs von 16–17.30 Uhr in der Charité Vorträge zum Thema „Nachhaltig leben – für eine ökologische Wende“ statt. Damit diese Wende gelingt, ist die zahlenmäßig so starke ältere Generation ebenso gefordert wie die jüngeren, die noch länger auf dem geschundenen Planeten zu leben haben.



Die Sommer-Uni beginnt am Montag, 22. August, um 9 Uhr (Mathematikgebäude der TUB, Straße des 17. Juni 136, 10587 Berlin) und endet mit einer Exkursion am 28. August. Es ist möglich, vor Ort Tageskarten (20 Euro) oder auch die Wochenkarte (90 Euro) zu erwerben. Programmheft und Infos, auch zur Vortragsreihe an der Charité hier.