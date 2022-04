Das konnte Heinrich Heine nicht: vom Dach des Schlosses auf die Linden hinabsehen. Als der junge Dichter vor fast genau 200 Jahren einen Spaziergang über die preußische Prachtstraße unternahm und darüber einen amüsanten Text schrieb, war ihm der Blick von oben nicht vergönnt. Wir Heutige dagegen können, seitdem das Dach des Humboldt Forums zugänglich ist, bequem aus der Vogelperspektive schauen.

Breit und schnurgerade liegt der Boulevard im Verkehrslärm, und von oben ist seine Struktur erkennbar: Baumlos zieht er sich von der Schlossbrücke bis zum Reiterdenkmal Friedrichs des Großen – dieser östliche Teil trägt erst seit 1937 den Namen „Unter den Linden“. Nur zwischen Reiterdenkmal und Brandenburger Tor, wachsen in vier Reihen, zwei auf dem Mittelstreifen, die berühmten Linden, im Moment mickrig und aufgrund der U-Bahn-Bauarbeiten lückenhaft.

"Habgier in jeder Muskel"

Wie war das zu Heines Zeiten – und wie viel Heine steckt im Heute? In seinem „Brief aus Berlin“ vom 26. Januar 1822 beschreibt der Student einen Spaziergang vom Nikolaiviertel über den Lustgarten die Linden entlang. Dass er, um zum Lustgarten zu kommen, durch den Schlosshof gehen konnte, lässt sich seit der Eröffnung des Humboldt Forums wieder gut nachvollziehen. „Das Schloss, ein hohes, großartiges Gebäude“, kommentiert Heine. „Die Zeit hat es grau gefärbt und gab ihm ein düsteres, aber desto majestätischeres Aussehen.“

Der Lustgarten bildete zu Heines Zeit noch den Abschluss der Straße, sie wurde erst Ende des 19. Jahrhunderts mit der Verlängerung gen Osten (heute Karl-Liebknecht-Straße) zur Durchgangsstraße. Am Rande des Lustgartens, neben dem Dom, war die Börse: „O Gott, welche Gesichter!“, schreibt Heine über die Kaufleute dort, „Habgier in jeder Muskel“. An der Stelle der hölzernen „Hundebrücke“ sollen Arbeiter die neue eiserne Schlossbrücke errichten, aber Heine beobachtet, dass sie stattdessen „schwatzen und Branntewein trinken“.

Heine in der Hand oder im Handy

Heines Eindrücke lassen sich wunderbar nachempfinden in dem Video „Mit Heinrich Heine durchs alte Berlin“, ein Teil der neuen Dauerausstellung im – noch geschlossenen – Knoblauchhaus. Kurator Jan Mende hat dafür Heines Text mit historischen Bildern aus der Sammlung des Stadtmuseums unterlegt: Eine Einladung, mit Heine in der Hand oder im Handy spazieren zu gehen. „Die Bürger fingen damals früh an zu arbeiten, ab mittags war dann Zeit für Spaziergänge und gesellschaftliche Verpflichtungen“, sagt Mende, Experte für die Biedermeierzeit. Man ging viel zu Fuß, und „die Linden“ waren der bevorzugte Treffpunkt für diejenigen, die sehen und gesehen werden wollten.

Heine jedenfalls schwärmt: „Wahrlich, ich kenne keinen imposantern Anblick, als, vor der Hundebrücke stehend, nach den Linden hinaufzusehen. Rechts das hohe, prächtige Zeughaus, das neue Wachthaus, die Universität und Akademie. Links das königliche Palais, das Opernhaus, die Bibliothek usw. Hier drängt sich Prachtgebäude an Prachtgebäude.“ Während sich seine Kommilitonen im Universitätsgebäude „die schweinsledernen Witze eines langweiligen Dozenten“ anhören müssen, läuft er weiter, und es durchschauert ihn bei dem Gedanken: „Unter diesen Bäumen hat vielleicht Lessing gestanden“.

"Köstliche Pomaden und Essenzen"

Es ist ein höchst lebendiger Boulevard, den Heine beschreibt, um 12 Uhr, zur besten Spaziergangszeit der schönen Welt, mit vornehmen Wohnhäusern und Restaurants, in denen Neuigkeiten über Opernaufführungen und Prominente ausgetauscht werden. „Die geputzte Menge treibt sich die Linden auf und ab. Sehen Sie dort den Elegant mit zwölf bunten Westen?“, fragt der Autor. „Hören Sie die tiefsinnigen Bemerkungen, die er seiner Donna zulispelt? Riechen Sie die köstlichen Pomaden und Essenzen, womit er parfümiert ist? Aber schauen Sie die schönen Damen! Welche Gestalten! Ich werde poetisch!“

Heute wäre es schwierig, Essenzen zu erschnuppern oder tiefsinnige Bemerkungen zu belauschen: Lärm und Gestank des Autoverkehrs decken alles zu. Aber der Boulevard lädt im Frühjahr 2022 jedenfalls mehr zum Spazierengehen ein als in den vergangenen Jahren. Die Absperrungen für die U-Bahnbaustelle sind verschwunden, das Zeughaus, seit 2018 eingerüstet, hat die Renovierungshüllen fallen lassen und strahlt rosa in den Frühlingshimmel. Nun wird innen saniert. In der neuen Ständigen Ausstellung des Deutschen Historischen Museums (DHM), die voraussichtlich Ende 2025 eröffnen wird, soll auch die Geschichte des ehemaligen Waffenlagers und des Boulevards dargestellt werden.

„Mit dem Humboldt Forum haben wir eine völlig neue städtebauliche Situation“, sagt Fritz Backhaus, Sammlungsdirektor des DHM. „Der Bezug zwischen dem Zeughaus und der Schlossfassade ist wieder deutlich erkennbar.“ Er spricht von der „Wiederherstellung einer Situation, die ans 19. Jahrhundert anknüpft“.

Berliner fühlen sich hier als Gäste?

Ob die Linden auch in puncto Spaziertauglichkeit ans 19. Jahrhundert anknüpfen können, ist eine andere Frage. „Hier flanieren vor allem Touristen“, sagt Backhaus. Die in ihren Kiezen verwurzelten Berliner:innen, das hat Günter de Bruyn vor 20 Jahren geschrieben, fühlen sich hier womöglich selbst ein wenig als Gäste. „Sie sind stolz darauf, eine so weltberühmte Straße zu haben, aber heimisch sind sie in ihr so wenig, wie man es in Kirchen oder Museen ist.“

Zumindest Radfahrer werden sich schon bald heimischer fühlen: Sie bekommen eine eigene Fahrspur, getrennt von der Busspur, während der Autoverkehr auf eine Spur in jeder Fahrtrichtung reduziert wird. Diese neue Einteilung der Fahrbahnen soll im zweiten Quartal abgeschlossen sein, sagt Jan Thomsen von der Umweltverwaltung. Danach steht ein grundlegender Umbau der Straße an, der auch Mittelstreifen und Gehwege betrifft, mit Vorrang für Fußgänger, Radfahrer und ÖPNV.

Wenn das abgeschlossen ist, in zwei bis drei Jahren, dann lesen wir erneut unseren Heine und ziehen erst richtig los.