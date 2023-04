Zu dick für diese Arbeitswelt? Wie übergewichtige Beschäftigte diskriminiert werden – und das im Job kaum einer wahrnimmt 

Eine Frau arbeitet in einer Führungsposition in einem großen Unternehmen, zwei Ebenen unter dem Vorstand, und wird zu einem Personalgespräch gebeten. Man sei super zufrieden mit ihrer Arbeit, könne sie sich gut in der nächsthöheren Chef-Position vorstellen, sagt man ihr dort, nur sorge man sich um ihre Gesundheit. Ob man sie dabei unterstützen könne, etwas Gewicht zu verlieren.

„Das ist kaum zu glauben, aber tatsächlich passiert“, sagt die deutsche Unternehmerin und Diversity-Beraterin Tijen Onaran.

„Geh da nochmal hin und stell klar, wie übergriffig und diskriminierend das war“, hat sie die Managerin aufgefordert, die sich nach dem Gespräch an sie gewandt hatte. Jetzt wartet Onaran darauf, wie die Geschichte weitergeht.

„Mit deinem Körper kannst du dir das abschminken.“

Diskriminierung im Job wegen des Körpergewichtes – das trifft häufig vor allem Menschen, die in der Mode- und Fitnessbranche oder in Berufen mit viel Kundenkontakt arbeiten, also in Bereichen, in denen das Äußerliche eine große Rolle spielt, sagt die Professorin für Psychische Gesundheit und Psychotherapie Claudia Luck-Sikorski von der SRH Hochschule für Gesundheit in Gera. „Da muss man nicht adipös sein, da kann schon Dicksein zu Nachteilen im Job führen.“ Diskriminiert würden aber auch dicke oder fettleibige Beschäftigte in anderen Bereichen, in akademischen Berufen genauso wie in niedrigqualifizierten Jobs.

Nach Erhebungen der Hochschule Gera hat fast jeder zweite Übergewichtige (42 Prozent) Diskriminierungserfahrungen.

„Wegen des Körpergewichtes diskriminiert wird in allen Branchen, in allen Arbeitsbereichen, auf allen Hierarchiestufen“, sagt Natalie Rosenke, Vorsitzende der Gesellschaft gegen Gewichtsdiskriminierung (GgG). Es fange mit unscheinbaren Dingen an, wie Schreibtischstühlen, die nur eine kleine Sitzfläche und einengende Armlehnen haben, Konferenzräumen, in denen die Stuhlreihen dicht hintereinanderstehen, oder Fahrstühlen, in denen man sich kaum umdrehen kann. „In vielen Firmen wird darüber gar nicht nachgedacht. Für hochgewichtige Menschen bergen solche ‚Kleinigkeiten‘ ein großes Potenzial, in beschämende Situationen zu geraten.“

Rosenke ist 46, bezeichnet sich selbst als „hochgewichtig“, seit zehn Jahren engagiert sie sich bei der Gesellschaft. Ihr Geld verdient sie als selbstständige Webdesignerin. Theoretisch hätte sie auch Sängerin werden können, sagt sie, aber trotz der abgeschlossenen Ausbildung an der Komischen Oper? sei von Anfang klar gewesen, dass das beruflich nicht in Frage komme. „Mit deinem Körper kannst du dir das abschminken“, zitiert sie ihre Eltern. Sie hat sich irgendwann ihren eigenen Job geschaffen. Arbeitet von zu Hause aus, kommuniziert per Videoschalten und Telefon. Inklusion sieht anders aus.

Jeder vierte Erwachsene in Deutschland ist adipös

Übergewicht und Fettleibigkeit sind längst kein gesellschaftliches Randphänomen mehr. Die DAK spricht von einer Volkskrankheit, jeder vierte Erwachsene zwischen 18 und 79 Jahren in Deutschland ist laut XXL-Report der Krankenkasse fettleibig. Tendenz seit Jahren steigend.

Gemessen wird das in der Regel per Body-Mass-Index, wer auf einen Wert über 25 kommt, gilt als übergewichtig, mit über 30 gilt man als adipös.

Das heiße aber nicht unisono, dass Menschen damit immer krank sind, sich unwohl fühlen und ihre Mobilität stark eingeschränkt ist. „Das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich“, sagt die Expertin. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Gewicht weiter ansteige, sei zwar hoch. „Ob sie Abnehmen möchten oder nicht, ist aber allein ihre Sache, wie bei Rauchern oder Alkoholikern“, sagt sie.

Leben mit Übergewicht Übergewicht und Fettleibigkeit finden sich häufig in der zweiten und dritten Generation in einer Familie und häufiger in sozial schwachen Schichten. „Betroffene verbleiben dann oft in ihrem sozioökonomischen Milieu“, sagt Claudia Luck-Sikorski, Professorin für Psychische Gesundheit und Psychotherapie von der SRH Hochschule für Gesundheit in Gera. Viele seien schon als Kind übergewichtig und ihnen von klein auf vermittelt worden, das bestimmte Berufe für sie nicht passen, oder gar unmöglich sind. Bis ins Erwachsenenalter wirke sich das auf das Selbstbewusstsein aus und das Zutrauen in die eigene Leistungsfähigkeit. Nach oft unzähligen erfolglosen Diäten gebe es bei vielen einen Wandel. „Sie setzen nicht mehr alles daran, sich zu verändern und wollen so akzeptiert werden, wie sie sind“, erklärt die Gesundheitsexpertin. Ab einem Body-Mass-Index von 50 sind viele Betroffene erwerbsunfähig.

Übergewicht, da gehen oft sämtliche Schubladen auf

Die Diversity-Beraterin Onaran spricht lieber von „Mehrgewicht“ als von Übergewicht oder Fettleibigkeit. Das ist ihr zu wertend. „Sprache schafft Bewusstsein“, sagt sie.

Mehrgewichtige Mitarbeiter, da gingen oft gleich sämtliche Schubladen auf. „Die haben sich nicht im Griff, lassen sich gehen, bekommen ihr Leben nicht auf die Reihe, sind weniger diszipliniert, weniger leistungsfähig“, zählt Tijen Onaran übliche Vorurteile auf. Keinem anderen Diskriminierungsmerkmal würden so eindeutige Charaktereigenschaften zugeschrieben wie dem Körpergewicht.

Tijen Onaran: Ein CEO mit Mehrgewicht? Der Unternehmerin und Diversity-Expertin fällt keiner ein. © Andrea Heinsohn Photography

Gibt es tatsächlich einen Zusammenhang von Charakter und Körpergewicht? „Nein, das ist Quatsch“, sagt die Gesundheitsexpertin Luck-Sikorski. „Übergewichtspersönlichkeiten“ gebe es genauso wenig wie „Krebspersönlichkeiten“. „Unter Adipösen finde man die ganze Bandbreite an Charaktereigenschaften, die man auch bei Normalgewichtigen findet“, sagt Claudia Luck-Sikorski. Das gelte auch für Disziplin. Experimentelle Studien hätten allerdings gezeigt, dass das Belohnungssystem bei Übergewichtigen anders funktioniere.

Übergewichtige arbeiten laut Erhebungen häufiger in schlecht bezahlten Jobs und sind häufiger arbeitslos, sagt sie.

Beschäftigte, die adipös sind, fehlten mit 3,4 Prozent erhöhter Wahrscheinlichkeit häufiger bei der Arbeit und seien insgesamt weniger produktiv, soll eine OECD-Studie herausgefunden haben. „Ich würde da gern diskutiert wissen, ob das Übergewicht dafür die Ursache ist – oder die Diskriminierung am Arbeitsplatz, sagt Luck-Sikorski.

Übergewichtspersönlichkeiten gibt es genauso wenig wie Krebspersönlichkeiten. Claudia Luck-Sikorski, Professorin für Psychische Gesundheit und Psychotherapie

Was hier Henne ist und was Ei, fragt sich Natalie Rosenke, wenn sie so etwas liest. Wieder einmal würden Hochgewichtige als eine homogene Gruppe gesehen, die sie in vielen Gesundheitsaspekten nicht seien. „Und wie sähe so eine Studie bei Rauchern oder Diabetikern aus“, fragt sie.

Auch das Kinder mit einem gesunden Gewicht eine 13-prozentig bessere Chance haben, eine höhere Schulbildung zu absolvieren, als „hochgewichtige“ Kinder, wie die OECD-Studie nahelegt, hält sie für verdreht. „Für viele hochgewichtige Kinder ist Schule großer Stress, oft verbunden mit Missachtung durch Mitschüler und Lehrer. Wie soll man da gute Leistungen bringen?“

CEOs mit Rollen auf den Hüften? Fehlanzeige

Haben Menschen mit mehr Gewicht die gleichen Chancen Karriere zu machen? „Man muss sich da nur mal in den Chefetagen deutscher Unternehmen umsehen“, sagt Tijen Onaran. Übergewichtige scheint es da nicht zu geben.

„Die Top-Führungskräfte sind oft deutsche Männer, heißen verhältnismäßig oft Thomas, sind Mitte 50, am besten asketisch im Lebenswandel, jederzeit für den Job im Einsatz, gern auch Marathonläufer – und schlank.“ Erst langsam beginne sich dieses Bild zu ändern. Ein CEO mit Mehrgewicht, sie denkt lange nach, ihr fällt keiner ein. Nur in der Politik gebe es wenige Ausnahmen.

Schöne Multikulti-Welt. Dicke Mitarbeiter passen da offensichtlich nicht ins Bild. © IMAGO/Westend61

Es fängt bei den CEOs an und sieht in den Hierarchiestufen darunter nicht viel besser aus. „Zwar wird Diversität inzwischen in vielen Firmen großgeschrieben, die Bilder, die sie von sich schaffen, erinnern an Multikulti-Werbeplakate, auch ältere gehören inzwischen selbstverständlich zum Team“, sagt Onaran. Alle Abgebildeten verbinde, dass sie schön seien im Sinne des gängigen Ideals, schlank, eher groß, hübsche Gesichter. „So stellt man sich gemeinhin vor, sehen dynamische, leistungsfähige, innovative Mitarbeiter aus. Das entspricht den üblichen Bias. Menschen, mit Rollen auf den Hüften, Fehlanzeige“, sagt Tijen Onaran.

Viele Personalverantwortliche hätten zwar inzwischen erkannt, wie wichtig „echte“ Vielfalt für die Unternehmensleistung sei, und dazu gehöre auch Vielfalt der Körperformen. Sie handelten aber häufig noch nicht danach, sagt die Diversitäts-Beraterin.

Schlank, eher groß, hübsche Gesichter. So stellt man sich gemeinhin vor, sehen dynamische, leistungsfähige, innovative Mitarbeiter aus. (...) Menschen mit Rollen auf den Hüften, Fehlanzeige. Tijen Onaran, Diversity-Expertin

Die erste Hürde – das Vorstellungsgespräch

Nach der Erhebung arbeiten Übergewichtige häufiger in schlecht bezahlten Jobs und sie sind häufiger arbeitslos, sagt Claudia Luck-Sikorski.

„Wer Hochgewichtig ist, hat beruflich viel weniger Chancen, einen Job zu finden oder beruflich aufzusteigen“, sagt Natalie Rosenke.

Das erste Problem sei die Einladung zum Vorstellungsgespräch. Bei Bewerbungen mit Foto würden Übergewichtige häufig gleich aussortiert. Vor allem übergewichtige Frauen. „Männern wird das Abweichen vom allgemeinen Schönheitsideal noch eher verziehen. Eine gewisse Korpulenz steht da traditionell noch für Durchsetzungsfähigkeit“, sagt Natalie Rosenke. Doch auch das beginne sich gerade zu ändern, der Fokus auf den männlichen Körper größer zu werden.

Männern wird das Abweichen vom allgemeinen Schönheitsideal noch eher verziehen. Eine gewisse Korpulenz steht da traditionell noch für Durchsetzungsfähigkeit. Natalie Rosenke, Gesellschaft für Gewichtsdiskriminierung

„Haben sie endlich einen Job gefunden, müssen Hochgewichtige sich am Arbeitsplatz oft mehr oder weniger an sie gerichtete Sprüche über Dicke anhören, Kollegen geben ihnen ungefragt Gesundheits- und Ernährungstipps, raten ihnen zur kalorienarmen Kost“, sagt Rosenke. Ihr Essen in der Kantine und auch am Schreibtisch werde genauestens beobachtet.

Dazu komme die „Gehaltsgap“. Statistiken belegen, dass Übergewichtige im Schnitt weniger verdienen als Normalgewichtige - und übergewichtige Frauen noch einmal weniger Einkommen haben als übergewichtige Männer.

Zu dick, um verbeamtet zu werden?

Auch bei der Verbeamtung gibt es oft Probleme. Viele Beschäftigte des öffentlichen Dienstes wenden sich deshalb an die Gesellschaft gegen Gewichtsdiskriminierung. Bei amtsärztlichen Untersuchungen würden sie schikaniert, müssten teilweise auf eigene Kosten zusätzliche Untersuchungen vornehmen lassen, um zu belegen, dass sie, voraussichtlich, bis zu Pension arbeitsfähig sind, sagt Rosenke.

Es ist kein Problem, das nur einzelne betrifft. Von Januar bis September 2022 wurden allein in Berlin 61 Anwärterinnen und Anwärter „auch wegen Adipositas“ nicht bei einer Verbeamtung berücksichtigt, wie die Antwort der Berliner Senatskanzlei auf eine Schriftliche Anfrage der Grünen vom 27. September desselben Jahres zeigt.

Immerhin ist es seit einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts von 2013 für Betroffene inzwischen leichter geworden, eine Verbeamtung vor Gericht durchzusetzen, sagt Rosenke. Seitdem müssen nicht mehr die Anwärter selbst, sondern der Dienstherr nachweisen, dass „mit überwiegender Wahrscheinlichkeit vom Eintritt einer Dienstunfähigkeit ‚etliche Jahre‘ vor Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze auszugehen ist“. Dazu reiche jetzt auch nicht mehr pauschal ein Body-Mass-Index von über 30 aus.

Von Januar bis September 2022 sind 61 Anwärterinnen und Anwärter ‘auch wegen Adipositas’ nicht bei einer Verbeamtung berücksichtigt worden. Antwort auf eine schriftliche Anfrage der Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus

Wenn im Büro Fatshaming virulent ist

„Viele Arbeitnehmer leiden unter Rückenschmerzen und bekommen vom Arbeitgeber ergonomische Büromöbel bereitgestellt, warum erleichtert man nicht auch Übergewichtigen auf solche Weise den Büroalltag?“, fragt die Gesundheitsexpertin Luck-Sikorski.

Außerdem problematisch: In vielen Büros sei das Thema Fatshaming virulent, Kollegen oder Chefs äußerten sich immer wieder abwertend über übergewichtige Menschen. „Das schafft ein Klima, in dem Diskriminierung gedeiht. Da müssen Führungskräfte aktiv werden“, sagt Luck-Sikorski.

Dabei halten sich die meisten selber für zu dick.

Die große Sorge, zu viel zu wiegen Laut XXL-Report der DAK von 2019 in Nordrhein-Westfalen hält sich die Mehrheit der Teilnehmer (60 Prozent) für zu dick. Mehr als jeder Dritte (37 Prozent) sorgt sich ständig, zu dick zu sein oder übergewichtig zu werden. Mehr als jeder Fünfte (22 Prozent) hat schon mal versucht, durch Fasten oder Intensiv-Diäten abzunehmen. 17 Prozent machten zur Zeit der Umfrage eine Diät, um Gewicht zu verlieren.

Jeder Zweite sagt, fettleibige Menschen seien sozial weniger anerkannt. 44 Prozent vermuten Nachteile im Beruf und in der Karriere aufgrund der vielen Pfunde.

Bei betrieblichen Gesundheitsangeboten sollte es keine konkreten Angebote zum Abnehmen geben. Sie schlägt vor, Workshops für alle anzubieten, die die Gesundheit stärken, die helfen, Stress zu reduzieren oder gut zu schlafen. „Gelingt es, zum allgemeinen Wohlbefinden der Mitarbeiter beizutragen, trägt das auch zu mehr Gesundheit bei, egal, wie viel man wiegt“, sagt sie.

Was Kollegen tun können

Dicke essen zu viel und bewegen sich zu wenig. Wenn auf diesem unreflektierten, oberflächigen Niveau über Übergewichtige gesprochen werde, sollten sich Kollegen im besten Fall einmischen, sich solidarisieren und blöde Sprüche kontern, sagt Tijen Onaran. Wer sich das verständlicherweise nicht traue, solle Betroffene danach ansprechen, sie fragen, was ihnen in einer solchen Situation helfen würde, rät sie.

Natalie Rosenke wünscht sich ein Grundverständnis dafür, dass Körpergewicht Privatsache ist. Dick, dünn, hochgewichtig, fett, Kollegen auf ihr Körpergewicht anzusprechen setze voraus, dass diese auch darüber sprechen wollten.

Mehr Sichtbarkeit in den Medien

„Wir brauchen im wahrsten Sinne des Wortes Vorbilder“, sagt Rosenke. Fotografien von dicken und dünnen Menschen in Arztpraxen, in Zeitschriften, im Fernsehen oder Internet. „Wir gehören zur Gesellschaft dazu und müssen sichtbar sein“, sagt Rosenke.

Sie findet es unerträglich, dass eine Weiterbildungseinrichtung einen Berufseinstiegskurs für Hochgewichtige anbietet, in dem die Teilnehmer unterstützt werden, durch Ernährungstrainings Gewicht zu verlieren. „Wir sollen assimiliert werden, damit wir besser passen“, so empfindet die 46-Jährige das.

Bild ohne Kopf. Fotos von Übergewichtigen in den Medien zeigen oft entpersonalisierte Körperformen. „Aber dahinter stecken Menschen“, sagt Natalie Rosenke. © Getty Images/iStockphoto

Die Expertin Luck-Sikorski sieht das offener: Wenn übergewichtige Arbeitnehmer von sich aus abnehmen wollen, sollten Arbeitgeber sie dabei strukturell unterstützen, sagt sie.

Wider die Beleidigung - Was gesetzlich möglich ist

Dürfen Arbeitgeber vorgeben, wie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aussehen sollen? In manchen Berufen und Branchen mit viel Kundenkontakt ist das rechtlich in gewissem Rahmen erlaubt. „Von Nachrichtensprechern, Bankberatern oder auch Vertriebsmitarbeitern können Arbeitgeber durchaus fordern, dass sie ein gepflegtes, allgemein akzeptiertes Äußeres haben“, sagt die Berliner Arbeitsrechtlerin Anja Mengel. Bei Flugbegleitern wiederum oder oftmals etwa auch in der Fitnessbranche gebe es zwar keine offiziellen Vorgaben zu Gewicht und Größe. Augenscheinlich spiele das bei den Einstellungen aber doch eine Rolle.

Auf das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) könnten sich Bewerber aber nur selten berufen, wenn sie vermuten, wegen ihres Gewichts nicht eingestellt worden zu sein. Übergewicht ist nach dem Gesetz kein geschütztes Diskriminierungsmerkmal.

Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) trat am 18. August 2006 in Kraft. Erstmals wurde damit in Deutschland ein Gesetz geschaffen, das den Schutz vor Diskriminierung aus rassistischen Gründen oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität durch private Akteure (z. B. Arbeitgeber, Vermieter, Anbieter von Waren und Dienstleistungen) umfassend regelt. Das Gesetz enthält Rechte und Pflichten für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber gleichermaßen wie für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Der gesamte Bewerbungsprozess, beginnend mit der Stellenausschreibung, muss diskriminierungsfrei gestaltet sein. Bei bestehenden Arbeitsverhältnissen haben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Anspruch auf Schutz vor Benachteiligungen. Sie können Schadensersatz oder Entschädigung verlangen und sich bei den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern über Benachteiligungen beschweren. Dafür muss in allen Betrieben eine entsprechende Beschwerdestelle eingerichtet werden, über deren Existenz alle Beschäftigten informiert sein müssen. Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber müssen dafür sorgen, dass Diskriminierungen unterbleiben. Darüber hinaus sind sie verpflichtet, gegen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorzugehen, die andere Kolleginnen und Kollegen diskriminieren. Die möglichen Maßnahmen reichen dabei von einer Versetzung über eine Abmahnung bis hin zur Kündigung. Quelle: Antidiskriminierungsstelle des Bundes

Nur wenn ihr Körpergewicht sie so stark einschränkt, dass sie rechtlich als behindert gelten, sei das AGG für sie anwendbar.

Ein weiterer Ausnahmefall ist, wenn etwa zu der Diskriminierung wegen des Gewichts noch eine wegen des Geschlechts dazu kommt, eine Fluggesellschaft etwa für weibliche Flugbegleiter ein im Vergleich geringeres Gewicht vorschreibt als für männliche Flugbegleiter. Dann könnten Betroffene aufgrund des AGG dagegen klagen, erklärt die Arbeitsrechtlerin.

Vor Gericht ziehen können Betroffene auch wegen Beleidigungen. „Dagegen können sie, wie bei jeder anderen Beleidigung, juristisch vorgehen.“ Gibt das Gericht dem Betroffenen Recht, sind Entschädigungszahlungen möglich, die diskriminierende Person kann versetzt oder entlassen werden.

Bei gelegentlichen, niedrigschwelligen Sprüchen von Kollegen, gebe es dagegen eher keine rechtliche Handhabe. „Im menschlichen Miteinander am Arbeitsplatz ist niemand vor dummen Sprüchen gefeit“, findet sie.

Auch hier bestätigt die Ausnahme die Regel: Kommt es zu wiederholten, zermürbenden, systematischen Attacken durch Kollegen oder Vorgesetzte, könne das im Einzelfall doch ein Abmahnungsgrund sein, sagt Mengel. Versuchten Arbeitgeber nicht, dem einen Riegel vorzuschieben, könnten auch sie strafrechtlich belangt werden, wegen der Verletzung der Fürsorgepflicht.

Was rechtlich (noch) nicht geht

„Körpergewicht muss dafür als Diskriminierungsmerkmal in das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz aufgenommen werden“, fordert Natalie Rosenke. Und das fordern auch rund 100 Organisationen des Bündnisses „AGG Reform – Jetzt!“.

Aus Sicht der Gesundheitswissenschaftlerin Luck-Sikorski ist die Frage gar nicht so einfach zu beantworten: „Kommt ‚Übergewicht‘ auf die Liste der zu schützenden Diskriminierungsmerkmale, gehe man davon aus, dass Übergewicht etwas nicht Beeinflussbares ist.“ Auch in der Community selbst werde das kontrovers diskutiert. Wenn jemand dagegen einer Behinderung gleich mit Übergewicht lebe, sei er oder sie bereits jetzt durch das Antidiskriminierungsgesetz geschützt.

Die Zukunft

Von politischer Seite könnte sich bald etwas tun. Die Ampelkoalition hat eine Reform des AGG angekündigt. Die Antidiskriminierungsstelle empfiehlt, dabei eine Erweiterung der Liste der geschützten Merkmale zu prüfen, unter anderem um das Merkmal „körperliche Merkmale“, erklärt deren Sprecher Sebastian Bickerich. In anderen Ländern sei das bereits der Fall, in Finnland und Frankreich etwa, in Belgien und Serbien.

„Wenn es keine wirkliche Diversität gibt im Unternehmen und Diskriminierung und Exklusion zum Alltag gehört, verlieren Unternehmen Talente. Junge Mitarbeiter bewerben sich lieber woanders“, sagt Tijen Onaran.

Bei der Managerin, der von ihrem Unternehmen nahegelegt wurde, abzunehmen, habe sich noch nichts weiter getan. Ein klärendes Gespräch mit der Personalabteilung hat es bisher offenbar nicht gegeben. Vielleicht schluckt sie die Geschichte runter, als wäre nichts geschehen.. Oder sie sucht sich einen anderen Job.