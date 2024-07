Zusammenschluss Orban kündigt neues europäisches Parteienbündnis an

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban hat ein Bündnis mit populistischen Parteien aus Österreich und Tschechien auf EU-Ebene angekündigt, um eine neue Rechtsaußenfraktion im Europäischen Parlament zu gründen. Die Gruppierung „Patriots for Europe“ („Patrioten für Europa“) zwischen der Fidesz, der FPÖ und der ANO solle bald weitere Mitglieder bekommen und zur „größten Fraktion der rechtsgerichteten Kräfte Europas“ aufsteigen, sagte der Fidesz-Chef am Sonntag in Wien.

© dpa-infocom, dpa:240630-99-583297/1

Das ist eine Nachricht direkt aus dem dpa-Newskanal.