Es ist der 16. Juni 1932. Die Schülerin Ina steht an Bord eines Dampfschiffs, das über den Tegeler See zum südwestlichen Ufer fährt. Erst letztes Jahr wurde hier ein neues Strandbad eröffnet. Ina trägt einen knallig roten Rock und hat eine Ledertasche über die Schulter geschwungen.

Sie sei Internatsschülerin auf der Insel Scharfenberg und auch glücklich dort, sagt sie. Nur manchmal ist es schwer: An diesem Morgen wurde sie von einer Gruppe NSDAP-Mitglieder angegriffen – wegen ihrer kommunistischen Ideen. Seitdem ist sie auf der Hut.

Was so beginnt, ist kein klassisches Theaterstück, sondern ein so genannter Theaterausflug der Gruppe „Kirschendieb und Perlensucher“, der diese Woche von Donnerstag bis Sonntag täglich um 15 Uhr am Tegeler See startet. An der Anlegestelle der „Stern und Kreis Schifffahrt“ GmbH an der Greenwichpromenade geht es los, am Strandbad Tegel ist der Ausflug zu Ende. Dazwischen: Eine Reise durch den Berliner Sommer 1932.

Die Theatergruppe rund um die Kulturwissenschaftlerin Florina Limberg hat sich auf ortsspezifische Theaterprojekte spezialisiert, mit einem besonderen Fokus auf die Lokalgeschichte in Reinickendorf. Bei ihren interaktiven Theaterprojekten vermischt sich das Weltgeschehen mit lokalen Skurrilitäten.

Die Anwesenheit am Schauplatz der Geschichte lässt das Geschehen greifbarer erscheinen. Zuschauer:innen werden mit in die Handlung einbezogen. Limberg erhofft sich davon ein tieferes Verständnis: „Man weiß nicht immer, was Teil vom Theaterstück und was Realität ist. Dadurch fängt man an, die Welt mit anderen Augen zu sehen.“

Der Theaterausflug dauert drei Stunden mit kleinen Pausen zwischendurch. Das Grammophon sorgt für musikalische Untermalung. Foto: Annika Grosser

Bei dem Theaterausflug „Strand“ gibt es dann auch nur wenige klassische Theaterszenen. Vielmehr unternehmen die Zuschauer:innen einen gemeinsamen Badeausflug mit Figuren aus der Vergangenheit: Auf der Bootsfahrt setzen sich die drei Darsteller:innen einzeln zu den Besucher:innen und versuchen, sie von ihrer Sache zu überzeugen.

Neben Ina, die fleißig kommunistische Flugblätter verteilt, gibt es Luise, die Mitarbeiterin der Dampfschifffahrtsgesellschaft. Mit Politik will sie nichts zu tun haben. Stattdessen verkauft sie Ansichtskarten und schreibt Gedichte. Mit ihr, so scheint es, kann man dem dunklen Zeitgeschehen entfliehen und noch einmal so richtig den Sommer genießen.

Aber dann ist da auch noch Georg. Er ist Bademeister bei der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft und möchte unbedingt einmal nach Lateinamerika reisen. Als Arbeiter kann er sich das nicht leisten und träumt deswegen davon, zur Marine zu gehen.

Georg macht sich Sorgen um die deutsche Wirtschaft und liebäugelt mit den Ideen der NSDAP: „Deutschland muss wieder deutscher werden“, findet er. Die Schuld am Ersten Weltkrieg werde den Deutschen von Amerika in die Schuhe geschoben und treibe das Land in den Ruin.

Etwa 20 Besucher kamen zur Premiere des Theaterausflugs am Donnerstag. Die meisten beteiligten sich auch an Aktionen wie dem... Foto: Annika Grosser

Wie das nun alles wirklich war, das sollte eigentlich eine vierte Figur darstellen. Doch der Schauspieler ist leider an Corona erkrankt. Seine Stimme wird mittels eines Grammophons eingespielt: Im Stimmengewirr der Diskussionen ertönen da immer wieder die historischen Fakten – zum politischen Geschehen, aber auch zu neuen wissenschaftlichen Entdeckungen, oder der Geschichte der Dampfschifffahrtsgesellschaft.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräteherunterladen können.]

Am anderen Ufer geht es gemeinsam durch den Wald und zum sogenannten „Arbeiterstrand“. Zwischendurch gibt es Musikeinlagen mit der Ukulele und eine „Einführung in das Brustschwimmen“ vom Bademeister Georg.

Mehr zum Thema Widerstand gegen den Nationalsozialismus Die bedeutsamste Waffe war das Wort

„Unsere Stücke sind immer mit einem Augenzwinkern zu verstehen.“, sagt Limberg. Doch am Ende des Spaziergangs wird es recht ernst. Der Theaterausflug endet im September 1932, als ein Sieg der NSDAP immer realer wird. Die Zuschauer:innen müssen sich entscheiden: Verdrängen sie das Geschehen mit Luise oder gehen sie mit Ina in den Widerstand?