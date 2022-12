Zwischenerfolg für „Deutsche Wohnen & Co enteignen“ Expertenkommission hält Enteignung von Immobilienkonzernen in Berlin für möglich

Die Expertenkommission zur Umsetzung des Volksentscheids „Deutsche Wohnen und Co enteignen“ (DWenteignen) hält die Enteignung großer Immobilienkonzerne für möglich. Das geht aus einem Zwischenbericht der im April eingesetzten Kommission hervor, über den die Berliner Morgenpost exklusiv berichtet.

Dem Bericht zufolge sehen die 13 Mitglieder des Gremiums sowohl die Landeskompetenz für ein entsprechendes Gesetz als auch die Finanzierbarkeit eines solchen Schrittes mehrheitlich als gegeben an. Eine entsprechende Prognose hatte bereits am Mittwochabend die von der Initiative DWenteignen in die Kommission entsandte Stadtforscherin Susanne Heeg öffentlich abgegeben.

Die Wahrscheinlichkeit für ein Minderheitenvotum der Mitglieder, die ein Enteignungsgesetz für nicht machbar halten, sei hoch, sagte Heeg dem Tagesspiegel. Weitere Mitglieder der Kommission bestätigten diese Prognose. Der Abschlussbericht der Kommission wird im April erwartet.

Neben der rechtlichen Machbarkeit beschäftigt sich der Zwischenbericht auch mit der Frage der finanziellen Entschädigung für die potenziell betroffenen Immobilienkonzerne. Den Expert:innen zufolge könnten „Abschläge vom Verkehrswert rechtmäßig sein“, schreibt die Morgenpost. Das bedeutet, dass die auf dem Verkehrswert beruhende amtliche Kostenschätzung in Höhe von 29 bis 36 Milliarden Euro zu hoch angesetzt sein dürfte.

Wesener hält Kostenschätzung für überholt

Selbiges hatte Finanzsenator Daniel Wesener (Grüne) am Mittwochabend bei einer Podiumsdiskussion von DWenteignen angedeutet. Die ursprünglich geschätzte Summe sei „vermutlich nicht mehr ganz up to date“, sagte Wesener, ohne eine neue Summe zu nennen. Er plädierte dafür, eine neue Berechnung nach dem Ertragswertverfahren anzustellen.

Mit der Veröffentlichung des Zwischenberichts kommt erstmals seit Konstituierung der Expertenkommission im April Licht ins Dunkel der Arbeit des Gremiums. Mehrfach hatten die Initiator:innen des erfolgreichen Volksentscheids heftige Kritik an der aus ihrer Sicht fehlenden Transparenz der Kommission geübt, Vertreter von Grünen und Linkspartei hatten sich dem angeschlossen.

Für Freitag wiederum ist eine öffentliche Anhörung des Gremiums angesetzt. Ab 9 Uhr morgens geht es um das Thema „Bewirtschaftung von Wohnimmobilien sowie Auswirkungen einer Vergesellschaftung auf den Berliner Wohnungsmarkt“. Angehört werden unter anderem Ulrike Hamann, Geschäftsführerin des Berliner Mietervereins, der zur Linkspartei gehörende Stadtsoziologe Andrej Holm sowie Maren Kern, Vorsitzende des Verbands Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen.

