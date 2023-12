Berliner Entertainerin Désirée Nick über Glauben „Theologie ist der Superbody fürs Brain!“

Frau Nick, die Feiertage stehen vor der Tür. Wie besinnlich fühlen Sie sich?

Weihnachten und Silvester bedeuten für darstellende Künstler und Entertainer Hochkonjunktur. Da gibt es kein Privatleben, da man wie Musiker, Opernsänger und Veranstaltungsbranche doppelt und dreifach eingespannt ist. Dazu dann die Auflagen von Finanzamt, Jahresabschluss und dem ganzen weihnachtlichen Budenzauber, plus Reisestress, da ist man eigentlich nur am Limit und nimmt sich jedes Jahr vor, in Zukunft weniger zu arbeiten, was aber nie gelingt.