Potsdams ehemalige Bildungsbeigeordnete Noosha Aubel wechselt wohl als Stadträtin nach Flensburg

Die vor rund einem Jahr überraschend abgetretene Potsdamer Bildungs- und Kulturbeigeordnete Noosha Aubel (parteilos) zieht es in den Norden: Sie soll neue Stadträtin in Flensburg werden. Das geht aus einer Vorlage für die dortige Kommunalvertretung hervor. Die Wahl steht am Donnerstag an. Zuerst berichtet hatte das „Flensburger Tageblatt“.