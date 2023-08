Bilanz zum Berliner Schulbeginn 4000 neue Schulplätze werden bezogen

Zum Schuljahresbeginn und noch bis in den September hinein entstehen rund 4000 neue Schulplätze in Berlin. Sie verteilen sich auf drei komplett neue Schulen, eine Reaktivierung, zwei neue temporäre Ausweichstandorte („Drehscheiben“) für Schulen in Sanierung sowie auf mehrere Modulare Ersatzbauten. Das teilte die Senatsverwaltung für Bildung auf Anfrage mit.

Allerdings kann das Berliner Defizit von zuletzt rund 20.000 Plätzen (2022) damit nicht verringert werden, weil der Zuzug von Schülerinnen und Schülern schneller vonstattengeht als der Neubau. Es sei lediglich möglich, durch die neuen Gebäude den Anstieg des Defizits zu „dämpfen“, lautet die Einschätzung der Bildungsbehörde.

Das präzise aktuelle Schulplatzdefizit wird erst im Herbst beziffert werden können, wenn die neue Schülerstatistik vorliegt. Noch ist nicht genau bekannt, in welchem Umfang es Zuzüge gab – insbesondere aus der Ukraine. Es wird damit gerechnet, dass das Schulplatzdefizit nochmals deutlich steigt. Vor diesem Hintergrund sagte Schulbau-Staatssekretär Thorsten Kühne (CDU) dem Tagesspiegel, dass „jeder Schulplatz, der derzeit in der Stadt fertig wird, egal wo und in welcher Schulart, uns hilft“.

Der Mangel an 20.000 oder mehr Plätzen bedeutet aber nicht, dass die Schüler auf der Straße stehen, sondern dass die Infrastruktur „übernutzt“ wird, wie es Fachleute ausdrücken. „Übernutzung“ bedeutet, dass entweder die Klassen voller werden als vorgesehen oder dass das Schulamt zusätzliche Klassen einrichtet. Zu diesem Zwecke werden oftmals Fach- oder Horträume zu Klassenräumen umfunktioniert.

Ab dem Schuljahr 2025/26 hofft die Senatsverwaltung für Bildung das Defizit dann jedes Jahr abbauen zu können, sofern es keinen neuen plötzlichen Anstieg an Zuzügen gibt. Die Zahl der Plätze, die pro Schuljahr neu hinzukommen, schwankt stark. Im zweiten Coronajahr 2021/22 etwa sank sie auf 2600, während im ersten Coronajahr 2020/21 sogar knapp 6200 neue Plätze gezählt wurden.

All diese neuen Schulgebäude gehen auf die Berliner Schulbauoffensive (BSO) zurück, die 2016 mitsamt einem Milliardenkredit gestartet worden war, um neue Plätze zu schaffen und das Sanierungsdefizit abzutragen. Ohne die BSO und Schulsanierungsmaßnahmen läge „das rechnerische Defizit bei 45.000 bis 50.000 Plätzen“, lautete 2022 die Schätzung der Bildungsbehörde.

Eine Lichtenberger Schule wurde reaktiviert

Unter den neuen Schulgebäuden, die entweder kurz vor oder kurz nach den großen Ferien in Nutzung gegangen sind oder gehen sollen, sind Besonderheiten wie Berlins erste Grundschule in Compartmentbauweise: Die „50. Schule Pankow“ wurde im Juni mit 576 Schulplätzen an der Karower Chaussee in Pankow eröffnet. Neu sind auch die 48. Grundschule mit 432 Plätzen an der Conrad-Blenkle-Straße sowie die neue Grundschule an der Schleizer Straße in Lichtenberg. In Lichtenberg wurde zudem die 13. Sekundarschule wieder eröffnet. Dabei handelt es sich um eine sogenannte Reaktivierung eines zwischenzeitlich stillgelegten Standorts.

Schulbauoffensive Die 2016 beschlossene Berliner Schulbauoffensive umfasst Sanierung und Neubau. Bis 2026 sollen zehn Milliarden Euro ausgegeben werden.

Vorausgegangen waren rund 20 Sparjahre, in denen die Gebäudesubstanz mangels baulicher Unterhaltung verfiel.

Die neuen Schulen werden als „Team- und Lernhäuser“ konzipiert, die aus Compartments bestehen. Zu einem Compartment gehört ein Unterrichtsbereich, der aus Räumen für die Stammgruppen (Klassen/Kurse), Teilungsräumen sowie einem Forum besteht.

Bis zu 30.000 Schulplätze sind bisher geschaffen worden, weitere über 40.000 sind geplant.

Insgesamt werden 60 neue Schulen sowie 140 Modulare Ergänzungsbauten (MEBs) errichtet.

80 MEBs und einzelne komplette Schulen wurden seit 2017 bis heute eröffnet.

Wichtig insbesondere für das schülerreiche Pankow ist, dass zum neuen Schuljahr die Schuldrehscheiben in Betrieb gehen. Sie bieten derart viel Platz, dass sie auch große Schulgemeinschaften aufnehmen können, während deren Gebäude komplettsaniert werden.

Viele Player: Die behördenübergreifende Netzwerkstruktur für die Umsetzung der Berliner Schulbauoffensive. © Tsp/Böttcher

Wie berichtet, wird die kleinere Drehscheibe am Eschengraben am ersten Schultag von der Wolkenstein-Grundschule bezogen, wenn auch der neue Schulhof noch nicht vollständig benutzbar ist. Die Lehrkräfte müssen daher am Anfang improvisieren. Die Schulpflicht gilt aber vom ersten Schultag, dem 28. August an, wie die Bildungsverwaltung zwischenzeitlich eine anderslautende Auskunft der Schulleitung korrigierte.

Improvisiert werden muss auch rund um die Drehscheibe an der Werneuchener Wiese mit 800 Plätzen. Dort soll das Pankower Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Gymnasium am 11. September einziehen, wie die Senatsverwaltung für Bildung mitteilte. Anschließend wird das Hauptgebäude des Gymnasiums, in dem die älteren Schüler lernen, komplett saniert. Die Mittelstufe (Klasse 7 bis 10) bleibt in der bereits sanierten Filiale an der Pasteurstraße und könne dort auch pünktlich nach Ferienende unterrichtet werden, hieß es von Elternseite.

Zwei Drehscheibenschulen entstanden in Pankow

Pankows Bildungstadtrat Jörn Pasternack (CDU) sagte dem Tagesspiegel am Wochenende, er habe der Schule empfohlen, erst in den Herbstferien umzuziehen, weil der Zeitplan sehr knapp gewesen sei. Das habe diese jedoch wegen des kurzen Schuljahres abgelehnt. „Der Umzug sollte vom 14. bis 18. August stattfinden“, berichtet Pasternack. Das Umzugsunternehmen habe den Umzug aber abgesagt, nachdem eine Vorbesichtigung ergeben habe, dass nicht genügend Kisten gepackt worden seien: „Das Schulamt hat der Schule gesagt, dass eingepackt werden muss, aber das ist nicht passiert“, sagte Pasternack. Die Schulleitung konnte wegen der Ferien nicht befragt werden. Dem Vernehmen nach verhindert auch eine fehlende Telefonanlage, dass die Schule umziehen kann.

Ein Elternvertreter sagte auf Anfrage, er sei nicht überrascht darüber, dass die Oberstufenschüler in den ersten beiden Schulwochen unter Umständen noch „Schulisch angeleitetes Lernen zu Hause“ (SaLz) praktizieren müssten. Es sei schon vor den Ferien damit gerechnet worden, dass die älteren Schüler zunächst noch keinen Unterricht in der Drehscheibe haben würden.

Dem Vernehmen nach hat die Schulaufsicht der Schule am 14. August mitgeteilt, dass es nichts wird mit dem pünktlichen Umzug. In dem Schreiben seien zur Begründung verschiedene Faktoren genannt worden, darunter eine defekte Telefonanlage, fehlende Voraussetzungen zur Nutzung des gesamten IT-Bereichs sowie die Verzögerung des Umzugs selbst.

Nach dem Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Gymnasium soll das Gymnasium am Europasportpark die Drehscheibe nutzen, während sein marodes Gebäude erneuert wird. Es folgen dann die Kurt-Schwitters- und die Tesla-Schule, wie der Bezirk bereits 2022 angekündigt hatte. Nach dem Ende der Nutzungszeit könnten die einzelnen Module relativ schnell demontiert und an einem anderen Standort erneut aufgebaut werden.