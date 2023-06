Bauen, bauen, bauen Was Berlins Bildungsstadträte bis 2026 vorhaben

Die Wiederholungswahl hat auch bei Berlins politischen Schul-Zuständigkeiten einiges durcheinandergewürfelt: Die Senatsverwaltung für Bildung ist erstmals seit 27 Jahren nicht mehr von der SPD regiert, sondern von der CDU. Zudem änderte sich viel in der Zusammensetzung der Bezirksämter. So verlor in Pankow die einzige Bildungsstadträtin der Linkspartei, Dominique Krössin, ihr Amt, in Lichtenberg erging es der einzigen grünen Amtskollegin, Filiz Keküllüoglu, ebenso.