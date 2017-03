Wer sich Serdar Somuncu ins Programm holt, der muss eigentlich wissen, was er tut. Der Kabarettist und Autor eckt an. n-tv hat 2015 trotzdem (oder gerade deswegen) die Talkshow "So! Muncu!" gestartet. Umso überraschender nun die Entscheidung des Nachrichtensenders, die für Dienstag geplante Ausgabe des Talks nicht ausstrahlen zu wollen.

"Die Sendung hat nicht unseren Qualitätsansprüchen entsprochen. Daher haben wir entschieden, auf die Ausstrahlung zu verzichten", sagte eine Sendersprecherin auf Nachfrage des Medienmagazins DWDL.de. "Die Zuschauer erwarten in Zeiten von Fake News von einem Nachrichtensender Orientierung und Einordnung. Ein Format, das derart auf Provokation setzt und die Zuschauer eher verwirrt zurücklässt, ist für uns nicht wirklich passend."

"Alternativlos schmutzig: Wie extrem wird der Wahlkampf?"

Die Sendung war bereits am Montagnachmittag in Berlin aufgezeichnet worden. Zusammen mit dem stellvertretenden FDP-Chef Wolfgang Kubicki, dem Komiker Wigald Boning und der Schauspielerin Annabelle Mandeng diskutierte Somuncu über das Thema "Alternativlos schmutzig: Wie extrem wird der Wahlkampf?" und sprach im weiteren Verlauf der Sendung über den Umgang mit gezielten Desinformationen. Das war ganz offensichtlich überhaupt nicht im Sinne des Senders.

Fraglich ist, ob der Kabarettist für eine weitere Zusammenarbeit mit n-tv zur Verfügung steht. Dort betont man laut DWDl.de, dass der Verzicht auf die Ausstrahlung nicht die Absetzung des gesamten Formats bedeute. "Wir führen derzeit mit dem Produzenten Gespräche", so eine n-tv-Sprecherin. Hinter "So! Muncu" steht Friedrich Küppersbuschs Produktionsfirma probono. Auf Facebook kommentierte Somuncu die Talk-Absetzung vom Dienstag: "Heart Breaking news".