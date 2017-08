Darf man Donald Trump mit Hitler vergleichen? Diese Frage hat sich der "stern" mit dem neuen, umstrittenen Titel-Cover aufgehalst (oder auch aufhalsen wollen). Das Hamburger Magazin zeigt den US-Präsidenten mit der Zeile "Sein Kampf" in Hitler-Pose. In die US-Fahne eingehüllt, streckt Trump auf dem Cover den rechten Arm zum Hitler-Gruß. In der Unterzeile heißt es: "Neonazis, Ku-Klux-Klan, Rassismus: Wie Donald Trump den Hass in Amerika schürt."

"stern"-Chef Christian Krug schreibt dazu im Editorial, Trump habe sich zum Anführer von Rassisten gemacht. Er habe unter Neonazis und Rassisten nach den jüngsten Ausschreitungen in Charlottesville "gute Leute" ausgemacht - und sich damit als ein Politiker entlarvt, der selbst solche rassistischen Gedanken hegt.

In den sozialen Netzwerken wird das Cover heiß diskutiert.

German news magazine @sternde features Trump. Text = "His fight" a play title of Hilter's book 'mein kampf'. V. strong stuff in Europe. pic.twitter.com/swvg4UURou — Andrew Beatty (@AndrewBeatty) 23. August 2017

Viele werten das Titelbild als geschmacklos, sehen darin auch eine Relativierung von Geschichte.

Traurige Relativierung von Geschichte! Nichts ist zu eklig für einen Titel, über den man spricht, oder @sternde? #stern #sterncover pic.twitter.com/SnbN4m5Mu1 — Kathrin Schmid (@KathrinS) 23. August 2017

Zuletzt hatten mehrere Medien Donald Trump mit einer Maske des rechtsextremen Ku-Klux-Klan gezeigt. Die Bilder waren Reaktionen auf Trumps zurückhaltende Kommentare nach einem tödlichen Angriff während einer Demonstration von Rechtsextremen im Ort Charlottesville.

Erst im Februar sorgte ein Trump-Titel des "Spiegel" für heftige Diskussionen. Dort war der US-Präsident mit einem Messer und dem blutigen Kopf der enthaupteten Freiheitsstatue zu sehen.