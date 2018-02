Nun laufen sie wieder, die Mädels von Heidi Klum, und lassen sich begutachten und bewerten wie Vieh auf der Auktion, als wäre nichts gewesen. Geht so eine Model-Such-Sendung überhaupt noch nach fast einem halben Jahr Hashtag metoo?

Es ist die Zeit hitziger Diskussionen über das Verhältnis Mann und Frau und Sexismus, die Zeit, in der die Manchester Art Gallery zum Zwecke der Auseinandersetzung mit Frauenbildern in der Kunst ein Bild ab- und wieder aufgehängt hat. Und es hätte kaum gewundert, wenn der Sender Pro7 „Germanys Next Topmodel“ aus dem Programm gestrichen hätte. Hat er aber nicht, und für diese Resilienzleistung verdient er Zustimmung. Denn so kann das Publikum selbst entscheiden, ob es wieder hinschauen möchte, wenn sich ab jetzt noch knapp 30 junge Frauen darum reißen, einen Titel zu gewinnen, der nicht hält, was er verspricht.

Inzwischen zum 13. Mal wird die so genannte „Model-Mama“ Heidi Klum mit ihren beiden Co-Juroren und Teamleitern Thomas Hayo und Michael Michalsky einmal wöchentlich am Ende von selbstgebastelten Laufstegen Platz nehmen und unbarmherzig aussortieren. Wie immer wird auch für diese Staffel angekündigt, dass die Regeln ganz anders und härter sein werden, weshalb gleich in der ersten Folge fast die Hälfte der in die Karibik mitgereisten Bewerberinnen wieder rausflog. Ebenfalls wie immer zeichneten sich bereits in der ersten Folge ein paar zwischenmenschliche Dramen zwischen Blonden und Brünetten, Lauten und Leisen, Dürreren oder Fülligeren ab, die über die nächsten Wochen ausufern dürften. Geheult wurde allerdings auch jetzt schon wieder reichlich.

Noch sexy oder schon ordinär? Auch hier wird eine Grenze gesucht

Das überhaupt ein neuer Schein auf die Sendung fällt, liegt vor allem am geänderten Diskurs in der Gesellschaft. War die Aussage der jungen Teilnehmerinnen, sie wollten sich „gut präsentieren“ früher nur irgendeine Bemerkung, gleicht sie jetzt einem Offenbarungseid. Aha, das sind ein junge Dinger, das die Objektivierung ihrer selbst nicht nur nicht ablehnen, sondern ausdrücklich erbitten. Wie unemanzipiert, wie unmodern, wie rückständig ist das denn?

Dagegen stellten einige der Kandidatinnen ihr pure Freude am Schminken, Posen, Darstellen heraus. „Man muss sich doch mal schön machen!“, jubelte eine besonders langhaarige und fröhliche Bewerberin namens Klaudia aus Berlin und wackelte lachend und halbnackt über den Holzsteg, der im weißen Sandstrand aufgebaut war, wofür sie in die nächste Runde kam. Eine andere Bewerberin, Gerda, musste sich sagen lassen, dass ihr „Walk“ zu sexy gewesen sein. Wer zu sehr mit seinen Reizen spiele, riskiere, ordinär zu wirken, erläuterte Thomas Mayo, einer der Juroren, mit sachverständiger Miene. Auch hier also wird gerungen um das richtige Maß, vielleicht gar um das, was man anderswo Kunst nennt.

Mehr zum Thema MeToo und die Museen Die Kunst muss frei bleiben

Die Frage, die sich nun auch bei GNTM stellt, ist: Werden Frauen objektiviert, wenn sie sich selbst objektivieren – oder kann man das auch als aktive Handlung verstehen? Die Bewerberinnen betrachten sich selbst, ihre Körperlichkeit, als Produkt, dessen Marktwert sie in der Sendung ermitteln. Man würde ihnen wünschen, dass sie wirklich wissen, was sie da tun, und bezweifelt es sogleich, wenn die Tränen der ersten Verliererinnen sieht.

13 ist eine kritische Zahl, es heißt, sie bringe Unglück. Die Zuschauerzahlen der Klum-Show waren in den vergangenen Jahren eher rückläufig gewesen. Und vielleicht ist es diese Staffel, die ihr gänzlich den Garaus macht. Weil sie zur Unzeit kommt, und in Zeiten eines aufkeimenden gesellschaftlichen Bewusstseins für das zu korrigierende Verhältnis von Mann und Frau, von Objekt und Subjekt, einfach nicht passen will, so dass die Zuschauer ihr Interesse verlieren, weil es gar zu dumm zugeht. Dann könnte es am Ende auch sein, dass die Zuschauer sprechen und es ausnahmsweise mal für Heidi Klum heißt: Wir haben heute leider kein Bild für dich.