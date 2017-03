Die beiden mächtigsten Politikerinnen Großbritanniens haben am Montag über den Brexit und die schottischen Unabhängigkeitsbestrebungen diskutiert – aber die „Daily Mail“ interessierte sich nur für ihr Aussehen. Das Boulevardblatt widmete ihre Titelgeschichte am Dienstag den Beinen der britischen Premierministerin Theresa May und der schottischen Regierungschefin Nicola Sturgeon. „Es war zwar kein Duell der hochhackigen Schuhe, aber es herrschte eine unverkennbar frostige Atmosphäre", hieß es auf der Titelseite zu dem Foto vom Treffen der beiden Politikerinnen in Glasgow. Mit ihren „marineblauen kastenförmigen Blazern und Röcken, die knapp über dem Knie enden, schimmernden transparenten Strumpfhosen und spitzen Schuhen“ hätten May und Sturgeon „den Standard-Look von Karrierefrauen eines bestimmten Alters weltweit“, lästerte die Stil-Expertin der Zeitung, Sarah Vine. Sie analysierte auch die Haltung der Beine: „Mays berühmte lange Extremitäten sind sittsam arrangiert", schrieb sie. „Sturgeons kürzere, aber unbestritten stärker geformte Schenkel sind insgesamt aufreizender." Sturgeons Pose sei „ein direkter Versuch der Verführung“.

Die Kritik ließ nicht auf sich warten. Die frühere Frauen- und Gleichstellungsministerin Nicky Morgan nannte die Reduzierung der Politikerinnen auf ihre Beine einen „entsetzlichen Sexismus“. Labour-Chef Jeremy Corbyn sagte: „Es ist 2017. Sexismus muss Geschichte sein. Schande für die ,Daily Mail’“. (mit AFP)